निकोलस मादुरो का अब क्या होगा अंजाम? अमेरिकी सीनेटर ने कह दी बड़ी बात
वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका ने गिरफ्तार कर लिया है। अब उनका अंजाम क्या होगा? ऊटा के सीनेटर माइक ली का दावा है कि मादुरो के खिलाफ अमेरिका में क्रिमिनल चार्जेज पर केस चलेगा।
वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका ने गिरफ्तार कर लिया है। अब उनका अंजाम क्या होगा? ऊटा के सीनेटर माइक ली का दावा है कि मादुरो के खिलाफ अमेरिका में क्रिमिनल चार्जेज पर केस चलेगा। माइक ली ने बताया कि उन्हें यह जानकारी अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रुबियो ने दी है। एक्स पर एक निजी अकाउंट पर लिखी पोस्ट में यह बातें कही हैं। ली ने कहा कि अमेरिका की यह कार्रवाई संभवतः संविधान के अनुच्छेद II के तहत राष्ट्रपति के अंतर्निहित अधिकार के अंतर्गत आती है ताकि अमेरिकी कर्मचारियों को वास्तविक या निकटवर्ती हमले से बचाया जा सके।
मार्को रुबियो ने क्या बताया
माइक ली ने लिखा है कि मैंने अभी मार्को रुबियो से फोन पर बात की। उन्होंने मुझे बताया कि निकोलस मादुरो को अमेरिकी कर्मियों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है ताकि उन्हें अमेरिका में आपराधिक आरोपों पर मुकदमे का सामना करना पड़े। हमने आज रात देखा वह गिरफ्तारी वारंट को लागू करने वाले लोगों की सुरक्षा और रक्षा के लिए तैनात किया गया था। यह कार्रवाई संभवतः संविधान के अनुच्छेद II के अंतर्गत राष्ट्रपति के अंतर्निहित अधिकार के भीतर आती है ताकि अमेरिकी कर्मियों को वास्तविक या संभावित हमले से बचाया जा सके। उन्होंने आगे लिखा कि धन्यवाद मार्को रुबियो मुझे जानकारी देने के लिए।
अमेरिका फिर करेगा अटैक?
एक अन्य पोस्ट में माइक ली ने लिखा कि अब जब मादुरो अमेरिकी हिरासत में हैं, तो वे वेनेज़ुएला में किसी और कार्रवाई की उम्मीद नहीं करते। उनकी कमेंट्स ऐसे समय आए हैं जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि अमेरिका ने वेनेज़ुएला पर एक बड़ा हमला किया था। इस दौरान वर्तमान राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया और देश से बाहर भेज दिया गया।
अब तक क्या हुआ
वेनेजुएला की राजधानी काराकस में कम ऊंचाई पर उड़ते कई विमानों और कम से कम सात विस्फोटों की आवाज सुनी गई। शुक्रवार देर रात स्थानीय समयानुसार करीब दो बजे हुई इस घटना को लेकर टिप्पणी करते हुए वेनेजुएला सरकार ने अमेरिका पर कई राज्यों में सैन्य तथा सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला करने का आरोप लगाया। वेनेजुएला की सरकार ने इसे ‘‘साम्राज्यवादी हमला’’ करार दिया और नागरिकों से सड़कों पर उतरने का आह्वान किया।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
