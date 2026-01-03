Hindustan Hindi News
निकोलस मादुरो का अब क्या होगा अंजाम? अमेरिकी सीनेटर ने कह दी बड़ी बात

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका ने गिरफ्तार कर लिया है। अब उनका अंजाम क्या होगा? ऊटा के सीनेटर माइक ली का दावा है कि मादुरो के खिलाफ अमेरिका में क्रिमिनल चार्जेज पर केस चलेगा।

Jan 03, 2026 06:24 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, वॉशिंगटन
वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका ने गिरफ्तार कर लिया है। अब उनका अंजाम क्या होगा? ऊटा के सीनेटर माइक ली का दावा है कि मादुरो के खिलाफ अमेरिका में क्रिमिनल चार्जेज पर केस चलेगा। माइक ली ने बताया कि उन्हें यह जानकारी अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रुबियो ने दी है। एक्स पर एक निजी अकाउंट पर लिखी पोस्ट में यह बातें कही हैं। ली ने कहा कि अमेरिका की यह कार्रवाई संभवतः संविधान के अनुच्छेद II के तहत राष्ट्रपति के अंतर्निहित अधिकार के अंतर्गत आती है ताकि अमेरिकी कर्मचारियों को वास्तविक या निकटवर्ती हमले से बचाया जा सके।

मार्को रुबियो ने क्या बताया
माइक ली ने लिखा है कि मैंने अभी मार्को रुबियो से फोन पर बात की। उन्होंने मुझे बताया कि निकोलस मादुरो को अमेरिकी कर्मियों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है ताकि उन्हें अमेरिका में आपराधिक आरोपों पर मुकदमे का सामना करना पड़े। हमने आज रात देखा वह गिरफ्तारी वारंट को लागू करने वाले लोगों की सुरक्षा और रक्षा के लिए तैनात किया गया था। यह कार्रवाई संभवतः संविधान के अनुच्छेद II के अंतर्गत राष्ट्रपति के अंतर्निहित अधिकार के भीतर आती है ताकि अमेरिकी कर्मियों को वास्तविक या संभावित हमले से बचाया जा सके। उन्होंने आगे लिखा कि धन्यवाद मार्को रुबियो मुझे जानकारी देने के लिए।

अमेरिका फिर करेगा अटैक?
एक अन्य पोस्ट में माइक ली ने लिखा कि अब जब मादुरो अमेरिकी हिरासत में हैं, तो वे वेनेज़ुएला में किसी और कार्रवाई की उम्मीद नहीं करते। उनकी कमेंट्स ऐसे समय आए हैं जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि अमेरिका ने वेनेज़ुएला पर एक बड़ा हमला किया था। इस दौरान वर्तमान राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया और देश से बाहर भेज दिया गया।

अब तक क्या हुआ
वेनेजुएला की राजधानी काराकस में कम ऊंचाई पर उड़ते कई विमानों और कम से कम सात विस्फोटों की आवाज सुनी गई। शुक्रवार देर रात स्थानीय समयानुसार करीब दो बजे हुई इस घटना को लेकर टिप्पणी करते हुए वेनेजुएला सरकार ने अमेरिका पर कई राज्यों में सैन्य तथा सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला करने का आरोप लगाया। वेनेजुएला की सरकार ने इसे ‘‘साम्राज्यवादी हमला’’ करार दिया और नागरिकों से सड़कों पर उतरने का आह्वान किया।

दीपक मिश्र मीडिया इंडस्ट्री में करीब 17 साल का अनुभव रखते हैं। खेल, सिनेमा और राजनीति पर प्रमुखता से काम किया है। खासतौर पर खेल की खबरों से जुनून की हद तक मोहब्बत है। 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2014 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रमुखता से कवर कर चुके हैं। फोटोग्राफी और मोबाइल वीडियो स्टोरी के साथ-साथ पॉडकास्ट में विशेष रुचि रखते हैं। दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट के साथ काम करते हुए कई वीडियो स्टोरीज पर काम किया। इसी दौरान आईपीएल पर पॉडकास्ट के साथ एक अन्य पॉडकास्ट ‘शहर का किस्सा’ भी कर चुके हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई के बाद आज अखबार के साथ पत्रकारिता की शुरुआत हुई। इसके बाद दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट और पत्रिका अखबार में काम किया है। आई नेक्स्ट की डिजिटल विंग में काम करते हुए कई नए और रोचक प्रयोग किए। लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
