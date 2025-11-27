Hindustan Hindi News
Hindi Newsविदेश न्यूज़What was Op Allies Welcome White House shooter Lakanwal that he entered US biden trump
क्या था बाइडन का ऑप. Allies Welcome? जिसके जरिए अमेरिका पहुंचा लकनवाल; पूरी कहानी

संक्षेप:

वाइट हाउस के बाहर नेशनल गार्ड्स को गोली मारने के आरोप में अफगान मूल के नागरिक रहमानुल्लाह को गिरफ्तार किया गया है। उसे बाइडन प्रशासन के दौरान अमेरिका लाया गया था।

Thu, 27 Nov 2025 10:35 AMUpendra Thapak
White House shooting: अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी के सबसे सुरक्षित इलाके वाइट हाउस के बाहर नेशनल गार्ड्स के दो जवानों के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। हमलावर की पहचान अफगान मूल के नागरिक रहमानुल्लाह लकनवाल के तौर पर हुई है, जो 2021 में बाइडन प्रशासन के अभियान के दौरान अमेरिका पहुंचा था। पहले से ही प्रवासियों के खिलाफ विरोधी रुख अपनाने वाले ट्रंप ने इस घटना के बाद एक बार फिर से बाइडन के खिलाफ अपने हमले को तेज कर दिया है। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती के इस अभियान पर सवाल उठाते हुए कहा कि बाइडन ही उस हमलावर को नरक के द्वार (अफगानिस्तान) से अमेरिका लेकर आए थे।

इस घटना को आतंकी घटना करार देते हुए ट्रंप ने वादा किया है कि बाइडन प्रशासन के दौरान अफगानिस्तान से आए सभी प्रवासियों की वह फिर से जांच कराएंगे। इतना ही नहीं ट्रंप प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से अफगान नागरिकों को दिए जाने वाले नए वीजा पर भी रोक लगा दी है।

रहमानुल्लाह को लेकर न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वह बाइडन प्रशासन के समय चलाए गए Operation Allies Welcome के तहत अमेरिका में दाखिल हुआ था। इस प्रक्रिया के तहत उसे और उसके परिवार को बेलिंघम, वाशिंगटन में बसाया गया था। यहां पर वह अपनी पत्नी और पांच बच्चों के साथ रहता था।

क्या था ऑपरेशन Allies Welcome?

लगभग दो दशक तक तालिबान से लड़ने के बाद अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने के मुहिम के तहत बाइडन प्रशासन ने वहां अपने सहयोगियों को भी अमेरिका में बसाने का फैसला किया था। दरअसल, यह सहयोगी पिछले दो दशक से खुले तौर पर अमेरिका की मदद कर रहे थे। ऐसे में इन्हें डर था कि अमेरिकी सैनिकों के चले जाने के बाद तालिबान इन्हें सजा देगा। ऐसे में इन्हें सैनिकों के साथ ही अमेरिका लाया गया था। इन अफगान नागरिकों की मदद और इन्हें बसाने के लिए अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलेंड सिक्योरिटी ने 29 अगस्त 2021 को ऑपरेशन अलाइस वेलकम शुरू किया था।

ग्लोबल रिफ्यूज के डाटा के अनुसार, इस कार्यक्रम के तहत कई हजार अफगानियों को मानवीय पैरौल या अन्य वीजा कार्यक्रमों के तहत अमेरिका लाया गया और यहां पर इन्हें बेहतर सुविधाएं दी गईं। इनकी एक जगह पर अधिकता न हो, इसके लिए इन्हें पूरे संयुक्त राष्ट्र में कई बेसों में विभिन्न समुदायों के बीच बसाया गया।

वाइट हाउस के शूटर से क्या जुड़ाव?

अमेरिका की स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक वाइट हाउस के बाहर हुई शूटिंग के आरोपी रहमानुल्लाह को इसी कार्यक्रम के तहत अमेरिका में प्रवेश दिया गया था। इस जानकारी के सामने आने के बाद बाइडन प्रशासन का यह कार्यक्रम पूरी तरह से सवालों के घेरे में है।

Upendra Thapak

Donald Trump Joe Biden America

