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क्या था खामोनेई का सीक्रेट मैसेज? ईरान ने पाकिस्तान तक पहुंचाया, जानें क्या हुई बात

By Himanshu Jha
लाइव हिन्दुस्तान
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ईरान किसी भी वार्ता या सहयोग के लिए तैयार है, लेकिन अपने रणनीतिक हितों और राष्ट्रीय संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा। ईरान ने क्षेत्र में तनाव कम करने के प्रयासों में पाकिस्तान को शांति का आधार बताते हुए उसके योगदान की सराहना की।

क्या था खामोनेई का सीक्रेट मैसेज? ईरान ने पाकिस्तान तक पहुंचाया, जानें क्या हुई बात

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। रिपोर्टों के अनुसार, पाकिस्तानी आर्मी चीफ ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बैकडोर कूटनीति का नया चैनल के रूप में उभर रहे हैं। रावलपिंडी स्थित पाकिस्तान सेना के जनरल हेडक्वार्टर में हुई उच्चस्तरीय बैठकों के दौरान ईरान के गृह मंत्री एस्कंदर मोमेनी ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर से मुलाकात की। पाकिस्तानी सुरक्षा सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि इस बैठक में मोमेनी ने ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई का एक गुप्त संदेश जनरल मुनीर को सौंपा है।

सूत्रों के मुताबिक, ईरानी गृह मंत्री एस्कंदर मोमेनी और पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर के बीच लगभग 50 मिनट तकबातचीत हुई। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी तनाव को घटाने और शांति स्थापित करने के लिए एक नए मध्यस्थता ढांचे पर चर्चा की। आपको बता दें कि ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच महीनों से चल रहे सीधे टकराव के कारण पूरे क्षेत्र में युद्ध और अस्थिरता का खतरा बना हुआ है।

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क्या-क्या हुई बात?

तेहरान किसी भी वार्ता या सहयोग के लिए तैयार है, लेकिन अपने रणनीतिक हितों और राष्ट्रीय संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा। ईरान ने क्षेत्र में तनाव कम करने के प्रयासों में पाकिस्तान को शांति का आधार बताते हुए उसके योगदान की सराहना की। पाकिस्तानी सुरक्षा सूत्रों का दावा है कि ईरान के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व ने क्षेत्रीय शांति प्रक्रिया में पाकिस्तान की अपरिहार्य भूमिका को स्वीकार किया है। दोनों देशों ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा मुद्दों पर करीबी समन्वय बनाए रखने पर सहमति जताई है। इसके साथ ही, पाकिस्तान ने इस संकट में एक ईमानदार मध्यस्थ के रूप में काम करने की अपनी इच्छा दोहराई है।

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अमेरिका और सऊदी अरब के दौरों की संभावना

सुरक्षा सूत्रों के अनुसार, फील्ड मार्शल असीम मुनीर आने वाले दिनों में ईरानी नेतृत्व द्वारा दिए गए इस संदेश पर अमेरिकी प्रशासन के साथ चर्चा कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच सीधे संवाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से असीम मुनीर के जल्द ही सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा पर जाने की भी संभावना जताई जा रही है।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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