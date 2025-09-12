What Triggered US Motel Staff Martinez To Behead Indian Manager Chilling Details इस बात से आगबबूला हुआ क्यूबा का मार्टिनेज, कर दिया भारतीय का सिर कलम; पुराना अपराधी निकला, International Hindi News - Hindustan
इस बात से आगबबूला हुआ क्यूबा का मार्टिनेज, कर दिया भारतीय का सिर कलम; पुराना अपराधी निकला

अमेरिका के टेक्सास राज्य में वॉशिंग मशीन को लेकर हुए विवाद के बाद 50 वर्षीय भारतीय मूल के होटल प्रबंधक का उसकी पत्नी और बेटे के सामने सिर कलम कर दिया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी।

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, डलासFri, 12 Sep 2025 12:35 PM
टेक्सास के डलास में एक भारतीय मोटल मैनेजर की उसके ही कर्मचारी द्वारा धारदार हथियार से सिर कलम कर दिया। 50 वर्षीय चंद्र मौली नागमल्लैया की हत्या का कारण बेहद तुच्छ बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार, हत्यारा कर्मचारी योर्डानिस कोबोस-मार्टिनेज इस बात से नाराज था कि नागमल्लैया ने उससे सीधे बात करने के बजाय एक अन्य कर्मचारी से बातचीत को ट्रांसलेट करने को कहा।

क्या थी हत्या की पूरी वजह?

यह घटना बुधवार सुबह डलास के ‘डाउनटाउन सुइट्स’ होटल में हुई। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार को मोटल में नागमल्लैया और कोबोस-मार्टिनेज के बीच बहस शुरू हुई। एक गवाह के मुताबिक, दोनों एक कमरे की सफाई कर रहे थे, जब नागमल्लैया ने कोबोस-मार्टिनेज को खराब वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल न करने का निर्देश दिया। नागमल्लैया ने गवाह से कहा कि वह इस निर्देश का अनुवाद करके मार्टिनेज को बता दे क्योंकि मार्टिनेज स्पेनिश बोलता था। इस बात से नाराज होकर 37 वर्षीय मार्टिनेज कमरे से बाहर गया और एक तलवार (मैशेटी) ले आया। उसने कई बार हमला कर नागमल्लैया का सिर कलम कर दिया।

हमले का भयावह दृश्य

सीसीटीवी फुटेज में कोबोस-मार्टिनेज को एक चाकू निकालते और नागमल्लैया पर हमला करते हुए देखा गया है। इसके बाद पीड़ित होटल कार्यालय की ओर भागा, जहां उसकी पत्नी और 18 वर्षीय बेटा मौजूद थे, लेकिन संदिग्ध ने उनका पीछा किया और नागमल्लैया को उनकी पत्नी और बेटे द्वारा बचाए जाने के प्रयासों के बावजूद फिर हमला किया।

हमले के दौरान, कोबोस-मार्टिनेज ने नागमल्लैया की जेब से उसका सेल फोन और की-कार्ड निकाला। इसके बाद उसने नागमल्लैया का सिर काट दिया और उसे पार्किंग लॉट में लात मारकर कूड़ेदान की ओर ले गया। खून से लथपथ और तलवार हाथ में लिए हत्यारा मौके से भाग निकला, लेकिन बाद में उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कोबोस-मार्टिनेज ने पुलिस के सामने तलवार से हत्या करने की बात कबूल की है।

हत्यारे का आपराधिक इतिहास

डलास काउंटी जेल के रिकॉर्ड के अनुसार, कोबोस-मार्टिनेज पर कैपिटल मर्डर का आरोप लगाया गया है। वह क्यूबा का नागरिक है और उसका आव्रजन स्टेटस वर्तमान में होल्ड पर है। कोबोस-मार्टिनेज का आपराधिक इतिहास भी लंबा है। 2017 में, उसने कैलिफोर्निया के साउथ लेक ताहो में एक महिला से नग्न अवस्था में कारजैकिंग की थी, जिसके लिए 2023 में उसे डेढ़ साल की सजा सुनाई गई थी। 2018 में, उस पर एक बच्चे के साथ अभद्र व्यवहार और हमले का आरोप लगा था।

अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) ने फॉक्स न्यूज को बताया कि कोबोस-मार्टिनेज को 13 जनवरी को हिरासत से रिहा कर दिया गया था। ह्यूस्टन में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने नागमल्लैया की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "हम परिवार के संपर्क में हैं और हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। आरोपी डलास पुलिस की हिरासत में है। हम इस मामले को करीब से देख रहे हैं।"

