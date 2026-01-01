पाकिस्तान ने गीदड़ भभकी से की नए साल की शुरुआत, आसिम मुनीर ने भारत के बारे में क्या कह दिया

संक्षेप: पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर ने यह भी आरोप लगाया कि 'भारत समर्थित गुट बलूचिस्तान में हिंसा फैलाना और विकास को बाधित करना जारी रखे हुए हैं।' हालांकि, उन्होंने अपने दावे के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया।

पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने बुधवार को कहा कि देश की क्षेत्रीय अखंडता का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी उल्लंघन होने पर 'ठोस व निर्णायक' प्रतिक्रिया दी जाएगी। सेना ने एक बयान में कहा कि मुनीर ने रावलपिंडी में स्थित ‘जनरल हेडक्वार्टर्स’ (जीएचक्यू) में बलूचिस्तान पर आयोजित 18वीं राष्ट्रीय कार्यशाला के प्रतिभागियों के साथ बातचीत के दौरान ये टिप्पणियां कीं।

उन्होंने क्षेत्रीय शांति व स्थिरता के प्रति पाकिस्तान की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा, 'पाकिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी उल्लंघन होने पर दृढ़ व निर्णायक प्रतिक्रिया दी जाएगी।' उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि 'भारत समर्थित गुट बलूचिस्तान में हिंसा फैलाना और विकास को बाधित करना जारी रखे हुए हैं।'

हालांकि, उन्होंने अपने दावे के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया। सेना प्रमुख ने कहा कि प्रांत को आतंकवाद और अशांति से मुक्त कराने के लिए सुरक्षा बल कड़ी कार्रवाई करेंगे।

पंजाब को अशांत करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान

पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बुधवार को कहा कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ड्रोन के जरिए हथियार और गोला-बारूद भेज रही है। उन्होंने कहा कि और ग्रेनेड हमलों जैसी घटनाओं को बढ़ावा देकर पंजाब को 'अत्यधिक अशांत' राज्य के रूप में पेश करने की कोशिश कर छद्म युद्ध छेड़ रही है।

डीजीपी यादव ने यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हालांकि, पुलिस सीमा पार से ISI द्वारा रची गई किसी भी साजिश को नाकाम करने के लिए मुंहतोड़ जवाब दे रही है। उन्होंने कहा, 'एक छद्म युद्ध जारी है। (पाकिस्तान सेना प्रमुख) आसिम मुनीर आक्रामक हैं… लेकिन भारत उन्हें मुंहतोड़ जवाब दे रहा है।'

डीजीपी ने कहा, 'उनका (पाकिस्तान का) मकसद पंजाब में अशांति फैलाना है, इसलिए वे ड्रोन के जरिए हथियार भेज रहे हैं। उनके सूत्रधार उत्तरी अमेरिका, यूरोप, दक्षिण-पूर्व एशिया और खाड़ी देशों में बैठे हैं।'