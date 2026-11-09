ट्रंप के दिमाग में तेहरान को लेकर क्या, फिर मचेगा महागदर? US के ईरान प्लान पर इराकी PM का बड़ा खुलासा

इराक के प्रधानमंत्री अली अल-जैदी ने कहा है कि उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिए गए एक लीक हुए युद्ध प्लान का कुछ हिस्सा देखा है। इस प्लान में अमेरिका और ईरान के बीच संभावित लड़ाई के तीन रास्ते बताए गए हैं।

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव जारी है। हालांकि मिडटर्म चुनाव में हार के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर कुछ कम हुए हैं। इस बीच इराक के प्रधानमंत्री अली अल-जैदी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने अपने राजनीतिक साथियों को बताया है कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पेश किए गए एक लीक हुए युद्ध प्लान का कुछ हिस्सा देखा है। इस प्लान में अमेरिका और ईरान के बीच संभावित युद्ध के तीन अलग-अलग रास्ते बताए गए हैं। इनमें से एक में अमेरिकी सेना इराक की जमीन का इस्तेमाल करके दक्षिणी ईरान पर हमला कर सकती है, जबकि दूसरे में ईरान बगदाद पर दबाव डालकर कुवैत पर हमला करने के लिए इराकी इलाके का इस्तेमाल करना चाहता है।

बता दें कि यह दावा इराकी अखबार अल-मदा की रिपोर्ट के आधार पर सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री जैदी ने यह बात शिया राजनीतिक दलों के गठबंधन कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क की एक बैठक में कही। गौरतलब है कि जैदी इराक की सेना के कमांडर-इन-चीफ भी हैं।

युद्ध के तीन संभावित रास्ते क्या हैं? अल-मदा की रिपोर्ट के अनुसार, जैदी ने बताया कि उन्होंने लीक प्लान में तीन संभावित स्थिति देखीं हैं...

अमेरिकी सेना इराक से होकर दक्षिणी ईरान पर हमला करे रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी जमीनी सेना इराक की जमीन का इस्तेमाल करके दक्षिणी ईरान में घुसकर हमला करेगी। दक्षिणी ईरान का खुज़ेस्तान प्रांत खासतौर पर महत्वपूर्ण है। यह तेल से भरा इलाका है और इराक की सीमा से लगता है। यहां ईरान के कुछ सबसे बड़े तेल के मैदान और रिफाइनरी हैं। यह इलाका शट्ट अल-अरब जलमार्ग के किनारे भी है, जो दोनों देशों को फारस की खाड़ी से जोड़ता है। अगर अमेरिकी सेना यहां घुसती है तो ईरान को बड़ा आर्थिक और रणनीतिक नुकसान हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि 1980-88 के ईरान-इराक युद्ध में सद्दाम हुसैन की सेना ने भी शुरुआत में खुजेस्तान पर कब्जा करने की कोशिश की थी।

ईरान बगदाद पर दबाव डालकर कुवैत पर हमला करवाए दूसरे रास्ते में तेहरान बगदाद पर दबाव डालेगा कि वह इराक की जमीन का इस्तेमाल करके कुवैत में हथियारों के साथ घुसपैठ करने दे। कुवैत छोटा लेकिन तेल से अमीर देश है और लंबे समय से अमेरिका का साथी रहा है। हाल के समय में भी उस पर मिसाइल और ड्रोन हमले हो चुके हैं। बता दें कि पिछली बार जब कुवैत पर पूरा हमला हुआ था तो 1990 में सद्दाम हुसैन की सेना ने उसे कब्जा कर लिया था। उसके बाद खाड़ी युद्ध में अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन ने इराकी सेना को कुवैत से बाहर खदेड़ दिया था।

तीसरा रास्ता हालांकि अखबार ने तीसरे रास्ते का विवरण नहीं दिया है। न ही पहले दो रास्तों के बारे में और ज्यादा ऑपरेशनल जानकारी दी गई है। यह भी साफ नहीं है कि ये प्लान वाशिंगटन ने आधिकारिक तौर पर मंजूर किए हैं या सिर्फ आपात स्थिति के लिए तैयार किए गए हैं।

इराक क्यों फंस गया है? ये दावे ऐसे समय में आए हैं जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर से बढ़ रहा है और डर है कि बगदाद को भी इस लड़ाई में घसीटा जा सकता है। इराक ने बार-बार अपनी तटस्थता का ऐलान किया है, लेकिन उसकी भौगोलिक स्थिति (ईरान और अमेरिका के खाड़ी साथियों के बीच) के कारण वह आसानी से अलग नहीं रह पा रहा है।

बता दें कि इराक पिछले दो दशकों से वाशिंगटन और तेहरान दोनों के साथ रिश्ते संभालने की कोशिश कर रहा है। 2003 में अमेरिकी हमले के बाद सद्दाम हुसैन को हटाया गया, जिससे अमेरिका को फायदा हुआ। वहीं ईरान ने अपने राजनीतिक साथियों और हथियारबंद गुटों के जरिए इराक में अपना प्रभाव बढ़ाया। इनमें से कई गुट 2014-17 में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई में आगे आए थे।

अमेरिकी ठिकानों पर 750 से ज्यादा हमले बेल्जियम के थिंक टैंक इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार, फरवरी के अंत से शुरू हुए हालिया तनाव के बाद ईरान से जुड़े इराकी गुटों ने इराक और पूरे इलाके में अमेरिकी ठिकानों पर 750 से ज्यादा हमले किए हैं। इजरायल ने भी इन गुटों के हथियार डिपो और लॉन्च साइट्स पर हमले किए, जबकि ईरान ने हरिर और एरबिल एयरपोर्ट पर अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। क्राइसिस ग्रुप के मुताबिक, युद्ध के पहले महीने में ईरान समर्थित गुटों पर अमेरिकी हमलों में करीब 80 लड़ाके मारे गए।

दोनों तरफ से दबाव बगदाद पर दोनों तरफ से दबाव बढ़ रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक, वाशिंगटन इराक पर तेहरान समर्थित कई हथियारबंद गुटों को हटाने का दबाव बना रहा है। 6 नवंबर को उसने बगदाद से कहा कि ईरान के साथ अपने ज्यादातर सीमा पार करने वाले रास्ते बंद कर दे। सितंबर में रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया था कि ईरान से जुड़े पांच हथियारबंद गुटों ने बगदाद की डेडलाइन मना कर दी थी। वे हथियार सरेंडर करने, अपने संगठन खत्म करने और सरकारी सुरक्षा बलों में शामिल होने से इनकार कर चुके हैं। उन्होंने यह भी गारंटी मांगी कि अमेरिकी सेना इराक वापस न आए और वाशिंगटन इराक के राजनीतिक और आर्थिक फैसलों पर असर डालना बंद करे।