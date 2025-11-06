Hindustan Hindi News
What mood is Pakistan in against Afghanistan what did it say before the peace talks
Pakistan and Afghanistan: युद्ध होगा, अफगानिस्तान के साथ शांति वार्ता से पहले ऐसा क्यों बोला पाकिस्तान

संक्षेप: आसिफ ने काबुल पर आतंकवादियों को पालने और सीमा पार हमलों पर चुप्पी साधने के आरोप लगाए हैं। जबकि, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की तरफ से 'आम नागरिकों पर ड्रोन हमलों' की निंदा की है। दोनों के बीच पहले दौर की वार्ता 18 और 19 अक्टूबर को दोहा में हुई थी, उसके बाद 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दूसरी वार्ता हुई

Thu, 6 Nov 2025 08:00 AMNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
Pakistan and Afghanistan: अफगानिस्तान और पाकिस्तान में शांति समझौते को लेकर तुर्किए में बैठक होनी है। इससे पहले ही इस्लामाबाद ने काबुल को सैन्य कार्रवाई की धमकी दे दी है। दोनों मुल्कों के बीच पहले दौर की वार्ता 18 और 19 अक्टूबर को दोहा में हुई थी, उसके बाद 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दूसरी वार्ता हुई जो कई दिनों तक चली लेकिन सीमा पार आतंकवाद के प्रमुख मुद्दे पर बिना किसी सफलता के समाप्त हो गई।

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने काबुल को चेतावनी दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जब एक पत्रकार ने सवाल किया कि अगर सैन्य टकराव ही एकमात्र विकल्प बचेगा, तो क्या होगा। इसपर आसिफ ने कहा, 'युद्ध होगा।' खास बात है कि यह टिप्पणी तुर्की में होने वाली बैठक से ठीक पहले की गई हैं। दोनों मुल्कों के बीच शांति समाधान के लिए तुर्किए और कतर मध्यस्थता कर रहा है।

आसिफ ने काबुल पर आतंकवादियों को पालने और सीमा पार हमलों पर चुप्पी साधने के आरोप लगाए हैं। जबकि, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की तरफ से 'आम नागरिकों पर ड्रोन हमलों' की निंदा की है।

पाकिस्तान टीटीपी को मानता है मुख्य वजह

अक्तूबर में आसिफ ने अफगान तालिबान के इस दावे को खारिज कर दिया कि टीटीपी आतंकवादी अफगानिस्तान में रहने के बाद स्वदेश वापस लौट रहे ‘पाकिस्तानी शरणार्थी’ हैं।

उन्होंने सवाल किया कि 'ये तथाकथित शरणार्थी अत्यधिक विनाशकारी हथियारों से लैस होकर कैसे लौट रहे है? मुख्य सड़कों पर बसों, ट्रकों या कारों में खुलेआम यात्रा करने के बजाय, चोरों की तरह दुर्गम पहाड़ी रास्तों से पाकिस्तान में घुस रहे हैं।'

उन्होंने कहा कि यह तर्क अफगानिस्तान के कपट और दुर्भावना को उजागर करता है। आसिफ ने ‘जियो टीवी’ से कहा कि जब तक काबुल टीटीपी को अपना समर्थन देना बंद नहीं कर देता, तब तक अफगानिस्तान के साथ संबंध कभी सामान्य नहीं हो सकते।

पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान पड़ोसी देश के साथ तनाव नहीं बढ़ाना चाहता। उन्होंने कहा, 'पाकिस्तान मध्यस्थता प्रक्रिया में शामिल रहेगा और छह नवंबर की वार्ता के सकारात्मक परिणाम की उम्मीद करता है।'

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित एक डिजिटल क्षेत्र के अनुभवी पत्रकार हैं, जिनकी राजनीति की गतिशीलता पर गहरी नजर है और वैश्विक और घरेलू राजनीति की जटिलताओं को उजागर करने का जुनून है। निसर्ग ने गहन विश्लेषण, जटिल राजनीतिक कथाओं को सम्मोहक कहानियों में बदलने की प्रतिष्ठा बनाई है। राजनीति के अलावा अपराध रिपोर्टिंग, अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां और खेल भी उनके कार्यक्षेत्र का हिस्सा रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म करने के बाद दैनिक भास्कर के साथ शुरुआत की और इनशॉर्ट्स, न्यूज18 जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
