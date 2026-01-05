Hindustan Hindi News
घर में घुसकर दूसरे देश के राष्ट्रपति को उठा लाया अमेरिका, खुद का कितना हुआ नुकसान

Jan 05, 2026 09:43 am IST
वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो अमेरिका की कैद में हैं। इसे ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व नाम दिया गया है। खास बात है कि अमेरिका ने महीनों की प्लानिंग और सीक्रेट एजेंट्स की मदद से लैटिन अमेरिकी देश के नेता के खिलाफ घर में घुसकर कार्रवाई की है। अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि इस कार्रवाई में अमेरिका का कितना नुकसान हुआ है।

अमेरिका का कितना हुआ नुकसान

राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया, 'मुझे खतरे के बारे में पता था। वो बहुत ही खतरनाक ऑपरेशन था। हमारे कुछ लोग घायल हुए हैं, लेकिन अब हम सभी ठीक हैं...। एक हेलीकॉप्टर को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन हम सबकुछ वापस लेकर आए और किसी की भी मौत नहीं हुई...। मुझसे मत पूछिए कि इंचार्ज कौन है, क्योंकि अगर मैं आपको जवाब दूंगा तो यह काफी विवादित हो जाएगा...। हम इंचार्ज हैं...।'

एनबीसी न्यूज के अनुसार, अमेरिकी ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने बताया कि मादुरो के पकड़े जाने के बाद गोलीबारी हुई थी। रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारी और वाइट हाउस के एक अधिकारी के हवाले से बताया गया कि किसी भी अमेरिकी की मौत नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि कुछ अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं और उनकी हालत स्थिर है।

कैन ने कहा कि सुबह 3 बजकर 30 मिनट तक (स्थानीय समयानुसार) अमेरिकी सैनिक देश से सुरक्षित बाहर आ गए थे। उस समय तक काराकास में बारूद की गंध आ रही थी और धुआं दिखाई दे रहा था। वेनेजुएला में अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों को चेताया भी था।

ऐसे दिया ऑपरेशन को अंजाम

कोर कमेटी बनी : हिन्दुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों ने बताया कि ट्रंप के वरिष्ठ सहयोगी स्टीफन मिलर, विदेश मंत्री मार्को रुबियो, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और सीआईए निदेशक जॉन रेडक्लिफ ने एक कोर टीम बनाई। यह टीम रोजाना अपडेट लेती और नियमित जानकारी राष्ट्रपति को दे रही थी।

मादुरो के नजदीक पहुंचे : सूत्रों के अनुसार, अगस्त 2025 से ही सीआईए ने मादुरो के बारे में जानकारियां जुटानी शुरू कर दी थीं। सीआईए टीम ने मादुरो के बिल्कुल नजदीक तक अपना एक एजेंट पहुंचा दिया था। यह एजेंट मादुरो की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए था।

सेफ हाउस की नकल : सीआईए से मिले इनपुट के आधार पर डेल्टा फोर्स ने मादुरो के सेफ हाउस की हूबहू नकल तैयार की। इसके बाद जवानों ने इस सेफ हाउस में घुसने और मादुरो को हिरासत में लेने का कई बार, कई तरीके से अभ्यास किया।

15000 सैनिकों की तैनाती : अभियान के लिए पेंटागन ने कैरेबियन में सेना का एक बड़ा सैन्य जमावड़ा किया। एक विमानवाहक पोत, 11 युद्धपोत और एक दर्जन से अधिक F-35 विमान भेजे गए। कुल मिलाकर 15,000 से अधिक सैनिक इस क्षेत्र में भेजे गए थे, ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके।

एफबीआई भी जुड़ी : शनिवार को अभियान शुरू हुआ तो काराकस पहुंची डेल्टा फोर्स के साथ संघीय जांच एजेंसी एफबीआई की टीमें भी थीं। बताया जा रहा है कि ऐसा इसलिए किया गया कि मादुरो को मिलते ही तत्काल एफबीआई की हिरासत में ले लिया जाए।

अभियान के दौरान सटीक लोकेशन : सूत्रों ने बताया कि शनिवार को डेल्टा फोर्स ने अभियान शुरू किया तो मादुरो के नजदीक मौजूद सीआईए एजेंट भी सक्रिय हो गया। पूरे अभियान के दौरान वह मादुरो की सटीक लोकेशन भेजता रहा, जिससे जवानों को मादुरो को पकड़ने में कोई परेशानी नहीं हुई।

