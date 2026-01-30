Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़What is USS Delbert D Black whom US docked at Israel Red Sea port city of Eilat ahead attack on Iran is countdown of War
क्या है डिस्ट्रॉयर USS D. Black, जिसे अटैक से पहले ही US ने किया तैनात; जंग का काउंटडाउन तो नहीं?

क्या है डिस्ट्रॉयर USS D. Black, जिसे अटैक से पहले ही US ने किया तैनात; जंग का काउंटडाउन तो नहीं?

संक्षेप:

ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच यह जहाज लाल सागर में इजरायल के ईलात (Eilat) बंदरगाह पर डॉक किया गया है। इसमें टॉरपीडो और 'वर्टिकल लॉन्च ASROC' मिसाइलें हैं जो पानी के नीचे छिपी पनडुब्बियों को निशाना बनाती हैं।

Jan 30, 2026 05:48 pm ISTPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Iran US Tension: मिडिल-ईस्ट में बढ़ते तनाव और ईरान पर कसते डोनाल्ड ट्रंप के शिकंजे के बीच अमेरिका ने अपने एक शक्तिशाली मिसाइल डेस्ट्रॉयर युद्धपोत USS Delbert D. Black को इजरायल के लाल सागर वाले तट पर स्थित एलात बंदरगाह पर तैनात कर दिया है। यह घटनाक्रम ऐसे समय पर हुआ है, जब ईरान को लेकर क्षेत्र में सुरक्षा चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं और अमेरिका चारों ओर से ईरान की घेरेबंदी में जुटा है। अमेरिका की नई सैन्य तैनाती ने ईरान संग जंग का काउंटडाउन शुरू कर दिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इजरायली सुरक्षा बलों (IDF) ने अमेरिकी डिस्ट्रॉयर की तैनाती की पुष्टि की है। IDF के मुताबिक, अमेरिकी युद्धपोत का एलात पहुंचना पहले से तय योजना का हिस्सा था और यह अमेरिका और इज़रायल के बीच जारी सैन्य सहयोग का उदाहरण है। इजरायली सेना ने स्पष्ट किया कि यह कदम किसी तात्कालिक घटना की प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि रणनीतिक साझेदारी के तहत उठाया गया है।

ये भी पढ़ें:मिडनाइट हैमर से भी खतरनाक हमले के इरादे में US, ईरान की 1000 ड्रोन्स वाली तैयारी

अमेरिका क्यों बढ़ा रहा है सैन्य मौजूदगी?

बीते कुछ हफ्तों में अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी सैन्य ताकत बढ़ाई है। इसमें अतिरिक्त युद्धपोत, रक्षा प्रणालियां और मिसाइल क्षमताएं शामिल हैं। इसका उद्देश्य क्षेत्र में सुरक्षा को मजबूत करना, संभावित खतरों से निपटने की तैयारी करना और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ सैन्य विकल्प खुले रखना है। बताया जा रहा है कि ईरान में प्रदर्शनकारियों की मौतों के बाद वॉशिंगटन का रुख और सख्त हुआ है।

क्या है USS Delbert D. Black?

USS Delbert D. Black (DDG 119) संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना का एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर (Arleigh Burke-class) है। इसका नाम अमेरिकी नौसेना के पहले 'मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर' (MCPON) डेल्बर्ट डी. ब्लैक के सम्मान में रखा गया है। यह एक अर्ले बर्क-श्रेणी का 'फ्लाइट IIA' विध्वंसक है, जो हवा, सतह और पानी के भीतर (Air, Surface, and Sub-surface) युद्ध करने में सक्षम है। इसमें एजिस सिस्टम है, जो एयर डिफेंस, मिसाइल डिफेंस और क्रूज मिसाइल (टोमाहॉक) लॉन्च करने की क्षमता रखता है। यह जहाज हवाई हमलों, मिसाइलों और जहाजों से लड़ने के लिए डिजाइन किया गया है।

ये भी पढ़ें:ट्रंप का एक फैसला और सुलग सकती है पूरी दुनिया, ईरान पर हमला किया तो होगा हाहाकार

armada बेड़े का हिस्सा

अमेरिकी armada बेड़े के हिस्से के रूप में जनवरी 2026 की शुरुआत में यह अमेरिका से डिप्लॉयमेंट पर निकला था। पहले यूरोप (मेडिटरेनियन) से गुजरा और अब लाल सागर के ईलात पोर्ट पर पहुंचा है। यह SM-3 और SM-6 मिसाइलों के माध्यम से दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को बीच हवा में ही नष्ट करने में सक्षम है।

USS Delbert D. Black

एलात बंदरगाह पर अमेरिकी युद्धपोत क्यों खास है?

हालांकि अमेरिकी युद्धपोत अक्सर रेड सी क्षेत्र में गश्त करते रहते हैं, लेकिन एलात बंदरगाह पर उनका रुकना काफी दुर्लभ माना जाता है। यही वजह है कि इस घटनाक्रम को रणनीतिक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह तैनाती ईरान को एक सख्त संदेश, इज़राइल को सुरक्षा का आश्वासन और पूरे क्षेत्र में शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकती है। एलात पोर्ट ईरान के पश्चिम में है और वहां से करीब 1700 किलोमीटर दूर है। बहरहाल, अमेरिकी मिसाइल डेस्ट्रॉयर की ताजा तैनाती यह दिखाती है कि मध्य पूर्व में हालात संवेदनशील बने हुए हैं। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि यह सैन्य गतिविधि केवल निवारक रणनीति तक सीमित रहती है या क्षेत्रीय तनाव और गहराता है।

ईरान ने भी तैनात किए 1000 ड्रोन

इस बीच, तसनीम, जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) से जुड़ी एक सेमी-ऑफिशियल ईरानी न्यूज़ एजेंसी है, ने रिपोर्ट किया है कि ईरान ने अमेरिकी हमलों से बचने के लिए अपनी सेना की चार विंग्स में 1,000 नए "स्ट्रेटेजिक ड्रोन" शामिल किए हैं। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑप्शंस पर विचार कर रहे हैं। अमेरिका के लक्षित हमलों में न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर संभावित कमांडो ऑपरेशन भी शामिल हैं। इस बीच, न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, ईरान के सुरक्षा अधिकारियों ने कथित तौर पर आगे के विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए हजारों लोगों को हिरासत में लिया है।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen
भूगोल में पीएचडी और पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर उपाधि धारक। ईटीवी से बतौर प्रशिक्षु पत्रकार पत्रकारिता करियर की शुरुआत। कई हिंदी न्यूज़ चैनलों (इंडिया न्यूज, फोकस टीवी, साधना न्यूज) की लॉन्चिंग टीम का सदस्य और बतौर प्रोड्यूसर, सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में काम करने के बाद डिजिटल पत्रकारिता में एक दशक से लंबे समय का कार्यानुभव। जनसत्ता, एनडीटीवी के बाद संप्रति हिन्दुस्तान लाइव में कार्यरत। समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक जगत के अंदर की खबरों पर चिंतन-मंथन और लेखन समेत कुल डेढ़ दशक की पत्रकारिता में बहुआयामी भूमिका। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और संपादन। और पढ़ें
Iran Donald Trump middle east news

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।