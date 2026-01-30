क्या है डिस्ट्रॉयर USS D. Black, जिसे अटैक से पहले ही US ने किया तैनात; जंग का काउंटडाउन तो नहीं?

संक्षेप: ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच यह जहाज लाल सागर में इजरायल के ईलात (Eilat) बंदरगाह पर डॉक किया गया है। इसमें टॉरपीडो और 'वर्टिकल लॉन्च ASROC' मिसाइलें हैं जो पानी के नीचे छिपी पनडुब्बियों को निशाना बनाती हैं।

Iran US Tension: मिडिल-ईस्ट में बढ़ते तनाव और ईरान पर कसते डोनाल्ड ट्रंप के शिकंजे के बीच अमेरिका ने अपने एक शक्तिशाली मिसाइल डेस्ट्रॉयर युद्धपोत USS Delbert D. Black को इजरायल के लाल सागर वाले तट पर स्थित एलात बंदरगाह पर तैनात कर दिया है। यह घटनाक्रम ऐसे समय पर हुआ है, जब ईरान को लेकर क्षेत्र में सुरक्षा चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं और अमेरिका चारों ओर से ईरान की घेरेबंदी में जुटा है। अमेरिका की नई सैन्य तैनाती ने ईरान संग जंग का काउंटडाउन शुरू कर दिया है।

इजरायली सुरक्षा बलों (IDF) ने अमेरिकी डिस्ट्रॉयर की तैनाती की पुष्टि की है। IDF के मुताबिक, अमेरिकी युद्धपोत का एलात पहुंचना पहले से तय योजना का हिस्सा था और यह अमेरिका और इज़रायल के बीच जारी सैन्य सहयोग का उदाहरण है। इजरायली सेना ने स्पष्ट किया कि यह कदम किसी तात्कालिक घटना की प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि रणनीतिक साझेदारी के तहत उठाया गया है।

अमेरिका क्यों बढ़ा रहा है सैन्य मौजूदगी? बीते कुछ हफ्तों में अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी सैन्य ताकत बढ़ाई है। इसमें अतिरिक्त युद्धपोत, रक्षा प्रणालियां और मिसाइल क्षमताएं शामिल हैं। इसका उद्देश्य क्षेत्र में सुरक्षा को मजबूत करना, संभावित खतरों से निपटने की तैयारी करना और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ सैन्य विकल्प खुले रखना है। बताया जा रहा है कि ईरान में प्रदर्शनकारियों की मौतों के बाद वॉशिंगटन का रुख और सख्त हुआ है।

क्या है USS Delbert D. Black? USS Delbert D. Black (DDG 119) संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना का एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर (Arleigh Burke-class) है। इसका नाम अमेरिकी नौसेना के पहले 'मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर' (MCPON) डेल्बर्ट डी. ब्लैक के सम्मान में रखा गया है। यह एक अर्ले बर्क-श्रेणी का 'फ्लाइट IIA' विध्वंसक है, जो हवा, सतह और पानी के भीतर (Air, Surface, and Sub-surface) युद्ध करने में सक्षम है। इसमें एजिस सिस्टम है, जो एयर डिफेंस, मिसाइल डिफेंस और क्रूज मिसाइल (टोमाहॉक) लॉन्च करने की क्षमता रखता है। यह जहाज हवाई हमलों, मिसाइलों और जहाजों से लड़ने के लिए डिजाइन किया गया है।

armada बेड़े का हिस्सा अमेरिकी armada बेड़े के हिस्से के रूप में जनवरी 2026 की शुरुआत में यह अमेरिका से डिप्लॉयमेंट पर निकला था। पहले यूरोप (मेडिटरेनियन) से गुजरा और अब लाल सागर के ईलात पोर्ट पर पहुंचा है। यह SM-3 और SM-6 मिसाइलों के माध्यम से दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को बीच हवा में ही नष्ट करने में सक्षम है।

एलात बंदरगाह पर अमेरिकी युद्धपोत क्यों खास है? हालांकि अमेरिकी युद्धपोत अक्सर रेड सी क्षेत्र में गश्त करते रहते हैं, लेकिन एलात बंदरगाह पर उनका रुकना काफी दुर्लभ माना जाता है। यही वजह है कि इस घटनाक्रम को रणनीतिक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह तैनाती ईरान को एक सख्त संदेश, इज़राइल को सुरक्षा का आश्वासन और पूरे क्षेत्र में शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकती है। एलात पोर्ट ईरान के पश्चिम में है और वहां से करीब 1700 किलोमीटर दूर है। बहरहाल, अमेरिकी मिसाइल डेस्ट्रॉयर की ताजा तैनाती यह दिखाती है कि मध्य पूर्व में हालात संवेदनशील बने हुए हैं। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि यह सैन्य गतिविधि केवल निवारक रणनीति तक सीमित रहती है या क्षेत्रीय तनाव और गहराता है।