UN का काम ही क्या है, ट्रंप ने देशों को दे डाली अमेरिका को फॉलो करने की सलाह

डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान से लेकर इजरायल और ईरान के युद्ध तक का जिक्र किया। उन्होंने कहा, 'यह बेहद बुरी बात है कि संयुक्त राष्ट्र की जगह मैं ये काम कर रहा हूं।' उन्होंने कहा, 'संयुक्त राष्ट्र का काम ही क्या है? यूएन में काफी क्षमता है।

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 08:29 PM
UNGA यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहुंचे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने UN के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने सभा में अपने संबोधन में कहा कि यूएन का काम ही क्या है। साथ ही अन्य देशों को अमेरिका का तरीका अपनाने की सलाह दे दी। इसके अलावा ट्रंप ने युद्ध रुकवाने और रूस-यूक्रेन युद्ध मामले में भी भारत का जिक्र किया।

ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान से लेकर इजरायल और ईरान के युद्ध तक का जिक्र किया। उन्होंने कहा, 'यह बेहद बुरी बात है कि संयुक्त राष्ट्र की जगह मैं ये काम कर रहा हूं।' उन्होंने कहा, 'संयुक्त राष्ट्र का काम ही क्या है? यूएन में काफी क्षमता है। मैंने यह बात हमेशा कही है। इसमें बहुत ज्यादा क्षमता है, लेकिन यूएन उस क्षमता के आसपास भी काम नहीं कर रहा है।'

उन्होंने आगे कहा, 'अपने अधिकांश समय में और कम से कम अभी तो ये सभी ऐसा लग रहा है कि कड़े शब्दों में पत्र लिख रहे हैं, लेकिन उसमें क्या लिखा है उसका पालन नहीं कर रहे हैं। इसके खोखले शब्द युद्ध को नहीं सुलझाते हैं।' उन्होंने देशों को अमेरिका का तरीका अपनाने की सलाह दी है। ट्रंप ने कहा, 'एक बेहतर भविष्य हमारी पहुंच में है, लेकिन हमें फेल हुए तरीकों को छोड़ना होगा और इतिहास के सबसे बड़े खतरों का मुकाबला करना पड़ेगा।'

किस बात पर जताया दुख

संबोधन के दौरान ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र कॉम्प्लेक्स के रेनोवेशन में भाग लेने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उन्होंने कहा, 'सालों पहले डोनाल्ड जे ट्रंप नाम के न्यूयॉर्क के एक सफल रियल एस्टेट डेवलपर ने इस कॉम्प्लेक्स के रेनोवेशन के लिए दावा पेश किया था, लेकिन वो दूसरी दिशा में चले गए जो उस समय काफी महंगा था।'

