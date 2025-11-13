क्या है जुलाई चार्टर, जिसके लिए जनमत संग्रह करवाएगा बांग्लादेश, यूनुस का ऐलान
संक्षेप: अधिकांश राजनीतिक दलों ने अक्टूबर में चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन पिछले साल के आंदोलन के नेताओं और चार वामपंथी दलों द्वारा गठित नेशनल सिटिजन्स पार्टी ने इसका बहिष्कार किया था।
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने गुरुवार को कहा कि बांग्लादेश पिछले साल के घातक छात्र-नेतृत्व वाले विद्रोह के बाद तैयार किए गए सुधार के लिए अपने 'जुलाई चार्टर' को लागू करने के लिए एक राष्ट्रीय जनमत संग्रह कराएगा। उन्होंने यह भी दोहराया कि संसदीय चुनाव फरवरी के पहले पखवाड़े में होंगे और वे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होंगे।
अंतरिम सरकार ने गुरुवार को जुलाई राष्ट्रीय चार्टर (संविधान सुधार) कार्यान्वयन आदेश 2025 को मंजूरी दे दी और जनमत संग्रह के परिणाम के आधार पर इसे लागू किया जाएगा। नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस ने राष्ट्र के नाम एक टेलीविजन संबोधन में कहा, "हमने फैसला किया है कि जनमत संग्रह राष्ट्रीय संसदीय चुनाव के दिन ही होगा - यानी फरवरी के पहले पखवाड़े में।"
क्या है जुलाई चार्टर?
उन्होंने कहा, "इससे सुधार प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं आएगी। बल्कि, यह चुनाव को और अधिक उत्सवपूर्ण और लागत-कुशल बनाएगा।" जुलाई चार्टर का उद्देश्य देश की राजनीति और संस्थाओं को नया रूप देना और 2024 के उस विद्रोह को संवैधानिक मान्यता देना है जिसने लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहीं शेख हसीना को भारत भागने पर मजबूर कर दिया था। इसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना, प्रधानमंत्री के कार्यकाल को सीमित करना, राष्ट्रपति की शक्तियों को मजबूत करना, मौलिक अधिकारों का विस्तार करना और न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना शामिल है।
अधिकांश राजनीतिक दलों ने अक्टूबर में चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन पिछले साल के आंदोलन के नेताओं और चार वामपंथी दलों द्वारा गठित नेशनल सिटिजन्स पार्टी ने इसका बहिष्कार किया था। एनसीपी ने कहा कि वह चार्टर में की गई प्रतिबद्धताओं को लागू करने के लिए कानूनी ढांचे या बाध्यकारी गारंटी के अभाव के कारण इससे दूर रही। समर्थक चार्टर को संस्थागत सुधार की नींव के रूप में देखते हैं। आलोचकों का कहना है कि कानूनी ढांचे या संसदीय सहमति के बिना इसका प्रभाव काफी हद तक प्रतीकात्मक हो सकता है। यूनुस ने कहा, "मुझे उम्मीद है कि राजनीतिक दल राष्ट्र के व्यापक हित में हमारे फैसले को स्वीकार करेंगे। देश एक उत्सवपूर्ण राष्ट्रीय चुनाव की ओर बढ़ेगा और एक 'नए बांग्लादेश' में प्रवेश करेगा।"
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।