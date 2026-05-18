क्या है JF-17 जेट? जिसे पाकिस्तान ने ईरान संकट के बीच सऊदी अरब में किया तैनात

ईरान संकट के बीच पाकिस्तान ने अपने लड़ाकू विमानों का एक स्क्वाड्रन 8000 सैनिकों के साथ सऊदी अरब में तैनात किया है। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक इस दस्ते के साथ ही एक चीन निर्मित HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को भी सऊदी अरब भेजा गया है।

पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच पाकिस्तान ने रक्षा समझौते के तहत सऊदी अरब में 8000 सैनिकों को तैनात किया है। पाकिस्तानी आर्मी के इन सैनिकों के अलावा शहबाज सरकार ने 16 JF-17 लड़ाकू जहाज और एक एयर डिफेंस सिस्टम भी सऊदी अरब की रक्षा के लिए भेजा है। बता दें, पाकिस्तान के इस पूरे डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तानी अधिकारी ही संचालित कर रहे हैं, लेकिन पारस्परिक रक्षा समझौते के तहत इसका पूरा खर्च सऊदी अरब उठा रहा है। पाकिस्तान के इस अभियान में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय जेएफ-17 बना है, जिसे पाकिस्तान और चीन ने मिलकर बनाया है।

क्या है JF-17 फाइटर जेट? पाकिस्तान और चीन द्वारा मिलकर बनाए गए इस हल्के फाइटर जेट को पाक वायुसेना बड़े स्तर पर प्रयोग करती है। इस फाइटर जेट को पाकिस्तान में जेएफ-17 थंडर और चीन में एफसी-1 सियोलोंग कहा जाता है।nइस फाइटर जेट ने अपनी पहली उड़ान 2003 में भरी थी। इसके बाद वर्ष 2007 में इसे पाकिस्तानी वायुसेना में शामिल किया गया।

इस फाइटर जेट की सबसे बड़ी खासियत इसका रूसी मेड आरडी-93 फाइटर इंजन है, जो इसे मैक 1.6 करीब 19 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने की ताकत देता है। इसमें आधुनिक रडार और इलेक्ट्रिनिक वारफेयर सिस्टम का हिस्सा माना जाता है। इसमें लंबी दूरी तक मार करने वाली चीनी मिसाइलें भी लगी हुई हैं।

पाकिस्तानी वायुसेना के मुताबिक जेएफ-17 थंडर के अभी तक तीन वेरिएंट सामने आए हैं। इसमें ब्लॉक 01 सबसे पहला शुरुआती मॉडल था। इसके बाद ब्लॉक2 में इसमें ईंधन क्षमता और एवियोनिक्स को बढ़ाया गया। इसे बाद सबसे आधुनिक रूप में इसका ब्लॉक 3 वर्जन आया है। इसमें इसके रडार सिस्टम को बेहतर किया गया है।