क्या है रस्टी डैगर ERAM मिसाइल, जिसे US ने सिर्फ 16 महीनों में ही कर लिया तैयार; दुनिया क्यों हैरान?
ERAM एक स्टैंड-ऑफ क्रूज़ मिसाइल है, जिसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसे दुश्मन की सीमा से काफी दूर रहते हुए ही दागा जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य हाई टारगेट पर सटीक हमला करना है। खास बात यह है कि इसकी लागत काफी कम रखी गई है।
अमेरिकी वायु सेना ने हाल ही में अपनी नई लंबी दूरी की मिसाइल “रस्टी डैगर” का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल संयुक्त राज्य अमेरिका के उस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसके तहत Extended Range Attack Munition (ERAM) विकसित की जा रही है। 21 जनवरी को किए गए इस परीक्षण में मिसाइल ने सभी प्रमुख लक्ष्यों को सफलतापूर्वक भेद दिए, जिसमें लाइव वारहेड का पूरी तरह विस्फोट भी शामिल था। अमेरिकी वायु सेना के अनुसार, इस परीक्षण से महत्वपूर्ण तकनीकी डेटा मिला है, जिससे लंबी दूरी की सटीक और किफायती हमले की क्षमता को और मजबूत किया जा सकेगा।
रस्टी डैगर क्या है
ERAM एक स्टैंड-ऑफ क्रूज़ मिसाइल है, जिसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसे दुश्मन की सीमा से काफी दूर रहते हुए ही दागा जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य हाई टारगेट पर सटीक हमला करना है। खास बात यह है कि इसकी लागत काफी कम रखी गई है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि एक “रस्टी डैगर” मिसाइल की कीमत लगभग 2.5 लाख डॉलर है, जो अन्य लंबी दूरी की मिसाइलों की तुलना में काफी सस्ती है। यह जोन 5 टेक्नोलॉजीज़ द्वारा विकसित एक 'ओपन वेपन प्लेटफ़ॉर्म' वाली एयर-लॉन्च क्रूज़ मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 920 किमी है। यह उच्च सबसोनिक गति और स्वायत्त नेविगेशन के साथ ऊपर जाकर फिर नीचे तेज गति से आकर सटीक हमले करने में सक्षम है।
उसकी खासियत क्या?
इस मिसाइल की सबसे बड़ी बात यह है कि इस परियोजना को बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ाया गया है और अनुबंध मिलने के केवल 16 महीनों के भीतर ही इसका सफल परीक्षण कर लिया गया, जो इसे एक “क्रैश प्रोग्राम” की तरह दर्शाता है। अमेरिका की योजना है कि ऐसी 3,000 से अधिक मिसाइलें तैयार कर यूक्रेन को दी जाएं, ताकि वह अपनी रक्षा क्षमता को मजबूत कर सके। बता दें कि अमेरिकी विदेश विभाग ने 28 अगस्त 2025 को यूक्रेन को 3,350 तक एक्सटेंडेड रेंज अटैक मुनिशन (ERAM) मिसाइलों की संभावित बिक्री को मंजूरी दी थी। यानी ये मिसाइलें यूक्रेन को भेजी जा सकती हैं।
पैंतरेबाजी से करती है सटीक हमले
रस्टी डैगर मिसाइल का वजन 500 पाउंड है। यह मिसाइल स्वायत्त भूभाग नेविगेशन और उच्च-ऊर्जा सटीक हमले के साथ दुश्मन के वायु रक्षा को भेदने के लिए डिज़ाइन की गई है। इसका गोलाकार त्रुटि संभाव्य (CEP) लगभग 10 मीटर तक है, जो इसे सटीक स्ट्राइक के लिए सक्षम बनाता है। यह विभिन्न प्लेटफार्मों से लॉन्च की जा सकती है। इसमें उन्नत 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके तेजी से उत्पादन की सुविधा है। लक्ष्य को भेदने से पहले यह सामरिक टर्मिनल युद्धाभ्यास (tactical maneuvers) पैंतरेबाजी का उपयोग करती है।
यूरोप के कई देश भी सहयोग कर रहे
इस पहल में यूरोप के कई देश भी सहयोग कर रहे हैं। नॉर्वे, नीदरलैंड और डेनमार्क यूक्रेन के लिए इस मिसाइल प्रणाली की खरीद में आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि कम लागत और बड़े पैमाने पर उत्पादन की क्षमता के कारण यह मिसाइल आधुनिक युद्ध में “गेम चेंजर” साबित हो सकती है, खासकर ऐसे समय में जब रूस-यूक्रेन युद्ध लंबा खिंचकर पांचवें साल में प्रवेश कर चुका है और संसाधनों की लागत लगातार बढ़ रही है।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।
