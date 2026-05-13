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क्या है ‘सरमत’, जिसे पुतिन ने बताया दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार; दे दिया परमाणु वाला मैसेज

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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पुतिन ने हाल ही में एक बयान में कहा था कि यूक्रेन में युद्ध अब खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है। अब रूस ने दुनिया को अपनी परमाणु ताकत दिखाई है। रूस ने अपनी नई इंटरकांटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल 'सरमत' का सफल परीक्षण किया।

क्या है ‘सरमत’, जिसे पुतिन ने बताया दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार; दे दिया परमाणु वाला मैसेज

हाल ही में यूक्रेन युद्ध का अंत नजदीक होने की बात करने वाले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया को अपनी परमाणु ताकत की नई और सबसे खतरनाक झलक दिखाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने मंगलवार को अपनी नई इंटरकांटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) 'सरमत' का सफल परीक्षण किया। इसे मिसाइल को 'सैटन-2' के नाम से भी जाना जाता है और इसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल बताया जा रहा है।

जानकारी के मुताबिक यह मिसाइल साल के अंत तक रूसी सेना में शामिल कर ली जाएगी। खास बात यह है कि पुतिन ने इस टेस्टिंग की जानकारी खुद साझा की है। पुतिन के मुताबिक सरमत के वॉरहेड्स की मारक क्षमता किसी भी पश्चिमी मिसाइल से चार गुना ज्यादा है। वहीं इसकी रेंज 35,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, यानी यह धरती के किसी भी कोने को अपना निशाना बना सकती है।

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क्या है सरमत?

RS-28 सरमत को रूस के पुराने सोवियत दौर के करीब 40 R-36M वोयवेदा मिसाइलों की जगह लेने के लिए तैयार किया गया है। रिपोर्ट्स की माने तो रूस ने इसे 2011 में ही बनाना शुरू कर दिया था। मंगलवार से पहले इस मिसाइल का सिर्फ एक बार ही सफल परीक्षण हुआ था। 2024 में एक असफल परीक्षण के दौरान इसमें कथित तौर पर बड़ा विस्फोट भी हुआ था।

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पुतिन का दावा है कि अमेरिका के पास ऐसा कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है जो इस मिसाइल को रोक सके। पुतिन ने एक बयान में कहा, ''यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल है।'' उन्होंने कहा, “सरमत को इस साल के अंत तक निश्चित रूप से युद्ध के लिए तैयार रखा जाएगा।”

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परमाणु हथियारों की नई रेस शुरू?

गौरतलब है कि रूस और अमेरिका के बीच परमाणु हथियारों की होड़ को खत्म करने वाला आखिरी समझौता इसी साल फरवरी में खत्म हो गया था। इसके बाद से दोनों देशों के बीच अनियंत्रित तरीके से परमाणु हथियारों की होड़ शुरू होने का खतरा बढ़ गया है। रूस ने कई परमाणु हथियारों की टेस्टिंग की बात स्वीकारी है और पुतिन ने कहा है कि रूस अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये कदम उठाने को मजबूर हुआ है। उनके मुताबिक रणनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए यह जरूरी है।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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