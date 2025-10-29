Hindustan Hindi News
पाकिस्तान में क्या हो रहा है? आसमान में रंगीन बादलों से हड़कंप, मिसाइल से लेकर UFO तक की अफवाह

पाकिस्तान में क्या हो रहा है? आसमान में रंगीन बादलों से हड़कंप, मिसाइल से लेकर UFO तक की अफवाह

संक्षेप: शुरुआत में कई लोगों ने इसे यूएफओ समझा। ये लेंटिकुलर बादल अपनी डिस्क जैसी संरचना के कारण अक्सर यूएफओ की भ्रांति पैदा करते हैं। विश्व स्तर पर ऐसे बादलों को यूएफओ दावों की सबसे आम व्याख्या माना जाता है।

Wed, 29 Oct 2025 01:49 PMAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, क्वेटा
बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा और उसके आसपास के इलाकों में मंगलवार सुबह एक अजीबोगरीब प्राकृतिक घटना ने लोगों को हैरान कर दिया। सूर्योदय से ठीक पहले आकाश में चमकीले रंगों से सजे लेंस के आकार के बादल नजर आए, जो यूएफओ या मिसाइल परीक्षण की तरह दिख रहे थे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों और वीडियो ने अफवाहों का बाजार गर्म कर दिया, लेकिन मौसम विभाग ने इसे एक दुर्लभ प्राकृतिक घटना करार दिया है।

आकाश में 'रंगोली' जैसी चमक

मंगलवार की सुबह करीब 5:30 बजे, जब क्वेटा के निवासी फज्र की नमाज के लिए उठे, तो उन्होंने आकाश में एक सतरंगी चक्र जैसी संरचना देखी। कोह-ए-मुरदार पर्वत श्रृंखला के ऊपर बने ये बादल लाल, नारंगी, पीले और हरे रंगों से जगमगा रहे थे, मानो कोई 'फायर रेनबो' या 'क्लाउड इरिडेसेंस' हो। यह दृश्य करीब 20 मिनट तक रहा, जिसके बाद धीरे-धीरे यह फीका पड़ गया। क्वेटा के अलावा नुश्की और दलबंदिन जैसे इलाकों से भी इसी तरह की तस्वीरें शेयर की गईं।

कुछ पाकिस्तानी यूजर्स ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ‘अल्लाह का शुक्र! पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की धरती से सफलतापूर्वक मिसाइल परीक्षण किया। जल्द ही अधिकारियों से और विवरण आएंगे।’ उनकी पोस्ट को हजारों लाइक्स मिले, जो अफवाहों को हवा देने में कामयाब रही।

Rare colourful clouds in Pakistan

अफवाहों का दौर: यूएफओ से मिसाइल तक

शुरुआत में कई लोगों ने इसे यूएफओ समझा। ये लेंटिकुलर बादल (दाल के आकार के बादल) अपनी डिस्क जैसी संरचना के कारण अक्सर यूएफओ की भ्रांति पैदा करते हैं। विश्व स्तर पर ऐसे बादलों को यूएफओ दावों की सबसे आम व्याख्या माना जाता है। लेकिन जल्द ही बात मिसाइल परीक्षण पर आ गई।

पाकिस्तान ने 28-29 अक्टूबर के लिए अरब सागर क्षेत्र में नोटाम (नोटिस टू एयरमेन) जारी किया था, जो हवाई यातायात पर प्रतिबंध लगाता है। इसी दौरान अमेरिकी वायुसेना का आरसी-135एस कोबरा बॉल विमान- जो मिसाइल लॉन्च का पता लगाने के लिए इस्तेमाल होता है वह भी कतर के अल उदैद एयरबेस से उड़ान भरकर पाकिस्तान के तट के पास पहुंचा। इसने अफवाहों को बल दिया कि पाकिस्तान ने हाइपरसोनिक या बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया हो। कई यूजर्स ने इसे 'वीआईबीजीवाईओआर हाइपरसोनिक मिसाइल' तक करार दिया, जो 10,000 किमी रेंज वाली बताई गई।

मौसम विभाग की सफाई: प्राकृतिक घटना, कोई मिसाइल नहीं

पाकिस्तान मौसम विभाग (पीएमडी) ने दोपहर में स्पष्ट किया कि यह 'दुर्लभ लेंटिकुलर बादल निर्माण' था। विभाग के प्रवक्ता अंजुम नाजिर ने कहा, ‘यह घटना कोह-ए-मुरदार के पूर्वी पर्वतों पर नम हवाओं के कारण बनी। ये स्थिर बादल पहाड़ियों के नीचे साइड पर बनते हैं और सूर्य की किरणों से रेनबो जैसा प्रभाव पैदा करते हैं।’

पीएमडी ने एक्स पर पोस्ट की गई तस्वीरों के साथ समझाया कि ये बादल मजबूत हवाओं और नमी से बनते हैं, जो क्वेटा की ऊबड़-खाबड़ भूगोल में आम है। विभाग ने जोर देकर कहा कि कोई मिसाइल परीक्षण नहीं हुआ; नोटाम नौसेना के रूटीन अभ्यासों के लिए था। पाकिस्तान नौसेना ने भी अफवाहों का खंडन किया।

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar
अमित कुमार एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में नौ वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान डिजिटल के साथ जुड़ने से पहले अमित ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है। अमित ने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला (डिजिटल) से की। इसके अलावा उन्होंने वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में काम किया है, जहां उन्होंने न्यूज रिपोर्टिंग व कंटेंट क्रिएशन में अपनी स्किल्स को निखारा। अमित ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार से मास कम्युनिकेशन में मास्टर (MA) किया है। अपने पूरे करियर के दौरान, अमित ने डिजिटल मीडिया में विभिन्न बीट्स पर काम किया है। अमित की एक्सपर्टीज पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, इंटरनेट रिपोर्टिंग और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। अमित नई मीडिया तकनीकों और पत्रकारिता पर उनके प्रभाव को लेकर काफी जुनूनी हैं। और पढ़ें
