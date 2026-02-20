Hindustan Hindi News
इमरान पर क्या है पाक का प्लान, सीक्रेट ऑफर की चर्चा; PM के करीबी ने खोले राज

Feb 20, 2026 11:14 am ISTNisarg Dixit भाषा
प्रधानमंत्री के राजनीतिक मामलों के सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने बुधवार शाम एक 'टॉक शो' में खुलासा किया, 'पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक इमरान खान के साथ समझौता करने के लिए अतीत में दो गंभीर प्रयास किए गए थे, लेकिन वे विफल रहे।'

इमरान पर क्या है पाक का प्लान, सीक्रेट ऑफर की चर्चा; PM के करीबी ने खोले राज

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के एक करीबी सहयोगी ने कहा है कि जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री और क्रिकेट टीम के कप्तान रहे इमरान खान को दो बार 'समझौते' की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। क्रिकेटर से नेता बने खान कई मामलों में अगस्त 2023 से जेल में हैं।

प्रधानमंत्री के राजनीतिक मामलों के सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने बुधवार शाम एक 'टॉक शो' में खुलासा किया, 'पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक इमरान खान के साथ समझौता करने के लिए अतीत में दो गंभीर प्रयास किए गए थे, लेकिन वे विफल रहे।'

सनाउल्लाह ने कहा, 'पहला प्रयास संघीय गृह मंत्री मोहसिन नकवी और खैबर पख्तूनख्वा के तत्कालीन मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर के नेतृत्व में 26 नवंबर, 2024 से पहले किया गया था, और दूसरा प्रयास हाल ही में विदेश के कुछ लोगों द्वारा किया गया था। इमरान खान ने शुरू में सहमति जताई थी लेकिन बाद में समझौते से पीछे हट गए।' उन्होंने कहा, 'हम इस समस्या का राजनीतिक समाधान चाहते हैं, लेकिन खान कोई रास्ता निकालने को तैयार नहीं हैं।'

खुद सत्ता में आने की कोशिश का दावा

पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PMLN) के प्रमुख नवाज शरीफ के करीबी सहयोगी सनाउल्लाह ने आगे कहा कि खान मौजूदा सरकार को हटाना और खुद सत्ता में आना चाहते हैं।

तीन बार प्रधानमंत्री रह चुके नवाज शरीफ द्वारा सैन्य प्रतिष्ठान के साथ समझौते का बचाव करते हुए सनाउल्लाह ने कहा, 'नवाज शरीफ एक अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने अपने और अपनी पार्टी के लिए आगे बढ़ने का रास्ता खोज लिया है।'

सरकार ने क्या कहा

सनाउल्लाह के खुलासे पर प्रतिक्रिया देते हुए, संघीय सूचना मंत्री अत्ताउल्लाह तरार ने गुरुवार को अपने 'एक्स' खाते पर एक पोस्ट में स्पष्टीकरण देते हुए कहा, 'इमरान खान को न तो किसी सौदे की पेशकश की गई है और न ही किसी प्रकार की रियायत दी जा रही है। सरकार द्वारा इमरान खान को राहत दिए जाने की कोई भी धारणा पूरी तरह निराधार है। इमरान खान दोषी ठहराए गए अपराधी हैं।'

इमरान खान के परिवार के आरोप

इस बीच, खान के परिवार और पार्टी ने उनके निजी चिकित्सकों की उपस्थिति में इस्लामाबाद के शिफा अस्पताल में उनकी आंखों के इलाज की मांग की है। खान के वकील सलमान सफदर ने पिछले हफ्ते उच्चतम न्यायालय को बताया कि 73 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री जेल में अपनी दाहिनी आंख की 85 प्रतिशत रोशनी खो चुके हैं।

खान की बहन नोरीन खान ने कहा, 'इमरान खान को फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के निर्देशों के तहत जेल में अकल्पनीय दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि देश अवैध और गैर-इस्लामिक शासन के अधीन है।'

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

Imran Khan Pakistan

