क्या है ऑपरेशन हार्ड बॉल? लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग पर US-कनाडा का शिकंजा, 24 गिरफ्तार

जग्गू भगवानपुरिया के आपराधिक सिंडिकेट के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। भगवानपुरिया कभी बिश्नोई का सहयोगी था, लेकिन बाद में वह उसका कट्टर प्रतिद्वंद्वी बन गया।

अमेरिका, कनाडा और यूरोप की सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस अभियान के दौरान 24 को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग के गुर्गे भी शामिल हैं। ऑपरेशन हार्ड बॉल (Operation Hard Ball) नाम के इस बड़े ऑपरेशन के जरिए हत्या, नशीली पदार्थों की तस्करी, जबरन वसूली और सीमा पार हिंसा में शामिल तीन बड़े आपराधिक सिंडिकेट्स की कमर तोड़ दी गई है।

कैलिफोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय द्वारा घोषित इस कार्रवाई के तहत कुल 37 आरोपियों के खिलाफ तीन अलग-अलग केस में कार्रवाई की है। गिरफ्तार किए गए लोगों में 13 को अमेरिका (11 कैलिफोर्निया, 1 इंडियाना और 1 जॉर्जिया) से, 3 को कनाडा से और एक को स्पेन से दबोचा गया है। 7 आरोपी पहले से ही हिरासत में थे। सुरक्षा एजेंसियां अब भी भारत, अमेरिका और यूरोप में छिपे 10 फरार अपराधियों की तलाश कर रही हैं।

इस दौरान लगभग एक मीट्रिक टन कोकीन, एक किलोग्राम हेरोइन, 40,000 अमेरिकी डॉलर नकद और एक दर्जन अत्याधुनिक हथियार जब्त किए हैं। इस दौरान सैक्रामेंटो में 23 और लॉस एंजिल्स में 11 ठिकानों सहित दर्जनों संपत्तियों पर छापेमारी की गई।

बिश्नोई सिंडिकेट पर भी प्रहार, जेल से चल रहा था नेटवर्क इस ऑपरेशन में शामिल अधिकारियों के अनुसार, इस कार्रवाई का सबसे बड़ा निशाना भारत की जेल में बंद 33 साल का गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का आपराधिक नेटवर्क था। बिश्नोई प्रतिबंधित मोबाइल फोन और एन्क्रिप्टेड इंटरनेट उपकरणों का उपयोग करके जेल के भीतर से ही अपना अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य चला रहा था।

कनाडा में 'H.S.N.' की हत्या का आरोप सबसे गंभीर आरोप 18 जून 2023 को ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में एक सिख मंदिर के बाहर भारतीय धार्मिक नेता 'H.S.N.' की टारगेट किलिंग से जुड़ा है। आरोप है कि बिश्नोई और उसके उत्तरी अमेरिकी कमांडर सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ ने इस हत्या की साजिश रची थी। कनाडा के अधिकारियों ने साल 2025 में बिश्नोई संगठन को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया था।

कैलिफोर्निया में रंगदारी और कोकीन की चोरी बिश्नोई गिरोह पर लॉस एंजिल्स और थाउजेंड ओक्स में स्थानीय व्यापारियों और धार्मिक नेताओं से डरा-धमकाकर लाखों डॉलर वसूलने का आरोप है। इसके अलावा यह सिंडिकेट प्रतिद्वंद्वी गिरोहों से ड्रग्स की खेप लूटने में भी शामिल था। 2024 और 2025 के बीच लॉस एंजिल्स क्षेत्र में 520 किलोग्राम से अधिक चोरी की गई कोकीन के पीछे इसी गिरोह का हाथ था।

भगवानपुरिया सिंडिकेट जग्गू भगवानपुरिया के आपराधिक सिंडिकेट के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। भगवानपुरिया कभी बिश्नोई का सहयोगी था, लेकिन बाद में वह उसका कट्टर प्रतिद्वंद्वी बन गया। अमेरिकी जांच एजेंसियों के अनुसार, भगवानपुरिया नेटवर्क का जाल भारत, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन तक फैल चुका है, जिसमें 1,000 से अधिक सक्रिय सदस्य शामिल हैं। यह गिरोह कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, हथियारों की अवैध तस्करी और फिरौती के लिए अपहरण में शामिल है। यह गिरोह भारत में कानून प्रवर्तन अधिकारियों को प्रभावित करके प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ झूठी शिकायतें दर्ज कराने और पीड़ितों को डराने के लिए भी जाना जाता है।

रविंदर सिंह ढांडा नेटवर्क कनाडा के वैंकूवर में स्थित रविंदर सिंह ढांडा के अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी संगठन के खिलाफ दर्ज किया गया है। यह नेटवर्क दक्षिणी कैलिफोर्निया से लंबी दूरी के ट्रकों और कृषि वाहनों के गुप्त कोनों में छिपाकर हर हफ्ते सैकड़ों किलोग्राम कोकीन और मेथामफेटामाइन सीमा पार कनाडा पहुंचा रहा था। जांचकर्ताओं ने इस गिरोह को 2023 और 2024 के बीच 430 किलोग्राम से अधिक कोकीन की तस्करी से सीधे तौर पर जोड़ा है।