क्या है ऑपरेशन चेकमेट? अमेरिका में पकड़े गए 30 भारतीय ट्रक ड्राइवर, उनके साथ अब क्या होगा
अमेरिका में अवैध रूप से रहकर कमर्शियल ट्रक चलाने वाले 30 भारतीय नागरिकों को 'ऑपरेशन चेकमेट' के तहत गिरफ्तार किया गया है। अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोल के इस एक्शन के बाद अब इन सभी भारतीयों को डिपोर्ट करने की तैयारी की जा रही है।
अमेरिका में अवैध रूप से रहकर कमर्शियल ट्रक चलाने वाले 30 भारतीय नागरिकों को अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोल ने गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई इमिग्रेशन नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए चलाए गए 'ऑपरेशन चेकमेट' के तहत की गई है। पकड़े गए सभी भारतीयों पर अब अमेरिका से डिपोर्टेशन यानी देश निकाले की तलवार लटक रही है।
क्या है पूरा मामला?
अमेरिकी कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन (CBP) की रिपोर्ट के मुताबिक, यह विशेष अभियान 11 मई से 15 मई के बीच एरिजोना के युमा सेक्टर में चलाया गया था। इस ऑपरेशन में कुल 52 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 36 लोग ऐसे थे जो अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे थे और कमर्शियल सेमी-ट्रक चला रहे थे।
अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि इन 36 ट्रक ड्राइवरों में से कम से कम 30 भारतीय नागरिक हैं। बाकी के 6 ड्राइवर मैक्सिको, अल साल्वाडोर और रूस के रहने वाले हैं।
लाइसेंस और दस्तावेजों का 'खेल'
अधिकारियों की जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार किए गए कुछ लोगों के पास कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन और वर्जीनिया जैसे राज्यों से जारी कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस थे, जबकि कुछ ऐसे भी थे जिनके पास कोई वैध लाइसेंस ही नहीं था। हिरासत में लिए गए कई लोगों के पास पूर्व के बाइडेन प्रशासन के दौरान हासिल किए गए रोजगार अधिकार दस्तावेज भी मिले हैं, लेकिन अब उन परमिट्स की वैधता खत्म हो चुकी थी।
सड़कों को सुरक्षित बनाने की मुहिम
युमा सेक्टर के अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोल के कार्यवाहक मुख्य गश्ती एजेंट डस्टिन कॉडल ने इस कार्रवाई पर कहा, "ऑपरेशन चेकमेट हमारी सड़कों और समुदायों को उन अवैध ड्राइवरों से बचाने की हमारी प्रतिबद्धता को दिखाता है, जो सार्वजनिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा पैदा करते हैं।" उन्होंने आगे कहा कि जानलेवा सड़क हादसों को रोकने के लिए फेडरल एजेंट हर दिन ऐसे अवैध ड्राइवरों की पहचान के लिए गश्त कर रहे हैं।
आपको बता दें कि हाल के महीनों में अमेरिका के अलग-अलग हिस्सों में कमर्शियल वाहनों से हुए जानलेवा सड़क हादसों के मामले में कई भारतीय मूल के ट्रक ड्राइवरों को गिरफ्तार किया गया है।
ट्रंप प्रशासन की अवैध इमिग्रेशन पर सख्ती
'ऑपरेशन चेकमेट' ट्रंप प्रशासन द्वारा अवैध इमिग्रेशन के खिलाफ शुरू की गई सख्त कार्रवाई का हिस्सा है। इसी कड़ी में हाल ही में अमेरिकी परिवहन विभाग ने एक आदेश भी जारी किया था, जिसका मकसद अयोग्य विदेशी नागरिकों को अमेरिका में कमर्शियल ट्रक और बस चलाने का लाइसेंस हासिल करने से रोकना है। फिलहाल, पकड़े गए सभी 52 लोगों पर अमेरिकी संघीय कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही उन्हें अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया जाएगा।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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