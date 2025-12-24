क्या है मैग्नेटिक या ब्लू लाइट हिजाब? महिलाओं की सुरक्षा के लिए नए डिजाइन को दिया जा रहा बढ़ावा

संक्षेप: इस हिजाब मॉडल को करीब 20 साल पहले डिजाइन किया था। हालांकि आलोचकों का कहना है कि एक धर्मनिरपेक्ष संस्था की वर्दी में धार्मिक प्रतीकों को शामिल करना सही नहीं है।

यूरोप के अलग-अलग हिस्सों में अक्सर हिजाब प्रतिबंध की खबरें सामने आती रहती हैं। इस बीच हाल ही में ब्रिटेन की पुलिस एक खास तरह के हिजाब को बढ़ावा दे रही है। इस हिजाब को ब्लू लाइट हिजाब या मैग्नेटिक हिजाब का नाम दिया गया है। दरअसल यह हिजाब खास तौर पर महिला पुलिसकर्मियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। लेस्टरशायर पुलिस ने महिला अधिकारियों को ब्लू लाइट हिजाब पहनने को इजाजत दे दी है। वहीं ब्रिटेन की दूसरी पुलिस फोर्सेज भी इसे ऑर्डर कर रही हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पहल का मकसद पुलिस फोर्स को धार्मिक और लैगिंग आधार पर समावेशी बनाना है। बताया गया है कि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम महिलाओं को पुलिस सेवा से जोड़ने की दिशा में यह कदम उठाया गया है। गौरतलब है कि ब्रिटेन में हाल के कुछ सालों में पुलिस फोर्स के भीतर इस्लामोफोबिया के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, खासकर महिला अधिकारियों के साथ।

इस पर बात करते हुए एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि 2025 में ही उन्हें कम से कम 41 बार नस्लीय हमलों का सामना करना पड़ा। कई मौकों पर फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनों की ड्यूटी के दौरान, उनका हिजाब खींचने की कोशिश की गई। उन्हें हिजाब जलाने की धमकी भी दी गई।

कैसे रक्षा करेगा मैग्नेटिक हिजाब? मैगनेटिक हिजाब, अपने नाम के ही अनुरूप दो हिस्सों वाला हिजाब सिस्टम है, जिसमें एक क्विक रिलीज यानी जल्दी अलग हो जाने वाला मैकेनिज्म लगाया गया है। अगर किसी टकराव या झड़प के दौरान कोई हिजाब को खींचता है, तो उसका बाहरी हिस्सा तुरंत अलग हो जाएगा, जिससे गला घुटने या गंभीर चोट का खतरा कम हो जाएगा।