नेपाल में क्यों संसद तक घुसे उपद्रवी, FB और Insta बैन ने कैसे लगा दी इतनी आग; 16 मरे

शुरुआत में ऐलान हुआ था कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण होंगे, लेकिन कुछ समय बाद ही प्रदर्शनकारी संसद परिसर में घुस गए और पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई। इसके बाद प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले, पानी की बौछार जैसे उपाय किए।

भारत को पड़ोसी देश नेपाल में सड़क से संसद तक उपद्रव जारी है। राजधानी काठमांडू में शुरू हुए जेनेरेशन जेड के विरोध प्रदर्शन में अब तक 16 लोगों की मौत हो गई है और कई घायल हुए हैं। दरअसल, शहर में रविवार से ही से ही बड़े प्रदर्शन की सुगबुगाहट तेज हो चुकी थी, जो सोमवार दोपहर तक हिंसक हो गई। समझते हैं नेपाल सरकार की तरफ से फेसबुक, एक्स जैसे 25 से ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाने के बाद कैसे हालात लगातार बिगड़ते चले गए।

पहले लगा सोशल मीडिया पर बैन नेपाल सरकार ने गुरुवार को फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसी सोशल मीडिया साइट पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की, क्योंकि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ रजिस्ट्रेशन कराने में नाकाम रहीं। मंत्रालय की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक, सोशल मीडिया कंपनियों को पंजीकरण के लिए 28 अगस्त से सात दिन का समय दिया गया था।

रविवार से ही भड़कने लगी थी आग रविवार को काठमांडू के मध्य में मैतीघर मंडला में दर्जनों पत्रकारों ने 26 सोशल मीडिया मंचों पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के फैसले का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रतिबंध को तत्काल हटाने की मांग की और कहा कि यह कदम प्रेस की स्वतंत्रता और नागरिकों की अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शकारी पत्रकारों ने 'जनता की आवाज को दबाया नहीं जा सकता' और 'आओ बोलें' जैसे नारे लिखी तख्तियां थाम रखी थीं।

सोमवार को बिगड़े हालात शुरुआत में ऐलान हुआ था कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण होंगे, लेकिन कुछ समय बाद ही प्रदर्शनकारी संसद परिसर में घुस गए और पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई। इसके बाद प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले, पानी की बौछार, रबर की गोलियों और हवा फायर जैसे उपाय किए गए, लेकिन हालात लगातार बिगड़ते रहे।

कितने लोगों की हुई मौत हिमालयन टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, शुरुआती रिपोर्ट्स से पता चलता है कि प्रदर्शन में घायल होने के बाद 5 लोगों की ट्रॉमा सेंटर, 2 की सिविल हॉस्पिटल और 1 की काठमांडू मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई है। इसके अलावा 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारी, पत्रकार और सुरक्षा कर्मी घायल हो गए हैं, जिनका अस्पतालों में इलाज जारी है। कहा जा रहा है कि कुछ मरीजों की हालत गंभीर बनी हुई है।

अब क्या स्थिति हिंसक झड़प के बाद काठमांडू जिला प्रशासन की तरफ से बाणेश्वर, सिंघुदरबाह, नारायनहिति और संवेदनशील इलाकों में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। बढ़ते प्रदर्शन को देखते हुए बाणेश्वर में सेना को तैनात किया गया है। अधिकारियों के अनसार, बाणेश्वर सबसे ज्यादा अशांत क्षेत्र है और यहां प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी भी की थी।

इनके अलावा बीरतनगर, बुटवाल, चितवन, पोखरा और अन्य शहरों में भी विरोध प्रदर्शन देखा गया है।

यहां लगा कर्फ्यू शुरुआत में बाणेश्वर में दोपहर 12 बजकर 30 मिनट से लेकर रात 10 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया था। बाद में दोपहर 1 बजे से रात को 10 बजे तक इसका विस्तार काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी में किया गया। इसके अलावा महाराजगंज, लैनचौर, नारायणहिति दरबार म्यूजियम क्षेत्र, सिंह दरबार क्षेत्र में भी कर्फ्यू लगाया गया है।