पहले गोली मारेंगे फिर बात करेंगे, पावरफुल US को डेनमार्क ने दी वॉर्निंग

संक्षेप:

Greenland: वाइट हाउस ने मंगलवार को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ग्रीनलैंड को हासिल करने के विकल्पों पर विचार कर रहे हैं और इस लक्ष्य के लिए अमेरिकी सेना का इस्तेमाल भी उनके पास विकल्प के तौर पर मौजूद है।

Jan 09, 2026 08:03 am ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
ग्रीनलैंड पर नजर जमाए अमेरिका को डेनामार्क ने कड़े शब्दों में चेतावनी दे दी है। खबर है कि डेनमार्क के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हम सवाल पूछने से पहले गोली मारेंगे। उनका बयान ऐसे समय पर आया है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सैन्य बल को भी ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए एक विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने ग्रीनलैंड वासियों को धन देकर भी खरीदने की योजना बनाई है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, डेनमार्क के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर आक्रमण करता है, तो हम पहले गोली मारेंगे और बाद में सवाल पूछेंगे। खास बात है कि साल 1952 के सैन्य नियमों के तहत सैनिकों को उच्च अधिकारियों के आदेश के बगैर आक्रमणकारियों पर हमला करना होता है।

अमेरिका का प्लान

वाइट हाउस ने मंगलवार को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ग्रीनलैंड को हासिल करने के विकल्पों पर विचार कर रहे हैं और इस लक्ष्य के लिए अमेरिकी सेना का इस्तेमाल भी उनके पास विकल्प के तौर पर मौजूद है। बयान में कहा गया कि ट्रंप ग्रीनलैंड को आर्कटिक क्षेत्र में अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अहम मानते हैं और इसे रूस व चीन जैसी ताकतों को रोकने से जोड़कर देखते हैं।

वाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा, ट्रंप पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि आर्कटिक क्षेत्र में विरोधी ताकतों को रोकने के लिए ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति और उनकी टीम इस महत्वपूर्ण लक्ष्य को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा कर रहे हैं और कमांडर-इन-चीफ होने के नाते सैन्य विकल्प भी हमेशा उपलब्ध रहता है।

इस बयान के एक दिन पहले ही यूरोप के कई देशों ने ट्रंप की ग्रीनलैंड संबंधी टिप्पणियों पर संयुक्त बयान जारी कर कड़ा विरोध जताया था। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भी डेनमार्क के समर्थन का ऐलान किया है। उनका कहना है कि ग्रीनलैंड के भविष्य का फैसला केवल डेनमार्क और वहां के लोग ही करेंगे।

डेनमार्क-ग्रीनलैंड ने रूबियो से वार्ता की अपील की

ट्रंप के बयान और वाइट हाउस के रुख पर डेनमार्क व ग्रीनलैंड के नेताओं ने कड़ा विरोध जताया है। डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोक्के रासमुसेन ने कहा कि इस मुद्दे पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक की मांग की गई है ताकि गलतफहमियों को दूर किया जा सके। ग्रीनलैंड की विदेश मंत्री विवियन मोट्जफेल्ट ने भी कहा कि वार्ता का मकसद अमेरिका के बयानों पर स्पष्टता हासिल करना है।

खरीदने को लेकर कर रहे बात

इस बीच, विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कांग्रेस को दी ब्रीफिंग में सैन्य कार्रवाई की बात को कुछ हद तक कमतर बताया। अमेरिकी मीडिया के अनुसार, रूबियो ने संकेत दिया कि तत्काल किसी सैन्य हस्तक्षेप की योजना नहीं है और उद्देश्य डेनमार्क से ग्रीनलैंड को खरीदने पर केंद्रित है।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित एक डिजिटल क्षेत्र के अनुभवी पत्रकार हैं, जिनकी राजनीति की गतिशीलता पर गहरी नजर है और वैश्विक और घरेलू राजनीति की जटिलताओं को उजागर करने का जुनून है। निसर्ग ने गहन विश्लेषण, जटिल राजनीतिक कथाओं को सम्मोहक कहानियों में बदलने की प्रतिष्ठा बनाई है। राजनीति के अलावा अपराध रिपोर्टिंग, अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां और खेल भी उनके कार्यक्षेत्र का हिस्सा रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म करने के बाद दैनिक भास्कर के साथ शुरुआत की और इनशॉर्ट्स, न्यूज18 जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
