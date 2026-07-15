क्या है ग्रेटर टुनब? जहां US ने 90 मिनट तक की लगातार मिसाइलों-ड्रोनों की बौछार, होर्मुज की जंग में मारी बड़ी बाजी
ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि ईरान वार्ता की मेज पर लौटने से इनकार करता है, तो अमेरिका अगले सप्ताह की शुरुआत में ही ईरान के पुलों और बिजली संयंत्रों को निशाना बना सकता है। दोनों देशों के बीच लगातार चौथे दिन हुए हमलों के बाद तनाव काफी बढ़ गया है।
अमेरिका-ईरान के बीच छिड़ी जंग अब विकराल रूप लेती जा रही है। दोनों देशों के बीच लगातार चौथे दिन हुए हमलों के बाद तनाव काफी बढ़ गया है। बुधवार को यह तब खतरनाक दौर में पहुंच गया, जब अमेरिकी सेना ने खाड़ी क्षेत्र में ईरान के केशम द्वीप के दक्षिण में स्थित ग्रेटर टुनब द्वीप पर करीब 90 मिनट तक लगातार मिसाइलों और ड्रोनों की बौछार की। यह द्वीप समूह पूर्वी फारस की खाड़ी में लेसर टुनब द्वीप के पास और ईरान के क़ेशम द्वीप के दक्षिण में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 10.3 वर्ग किलोमीटर है।
US सेंट्रल कमांड ने कहा है कि उसने वॉशिंगटन, DC के समय सुबह 7:30 बजे (11:30 GMT और तेहरान के समयानुसार दोपहर 3 बजे) ईरान के खिलाफ हमलों का एक दौर पूरा किया है। इसने X पर एक पोस्ट में कहा, "CENTCOM ने 90 मिनट के हमलों के दौरान ग्रेटर टुनब द्वीप पर तटीय रक्षा प्रणालियों और क्रूज़ मिसाइल स्टोरेज और लॉन्च साइटों के खिलाफ सटीक हथियार दागे।" कमांड ने दावा किया कि इन हमलों से होर्मुज़ जलडमरूमध्य में कमर्शियल जहाजों पर हमला करने की ईरान की क्षमता और कमज़ोर हो गई है।
ईरानी क्षमता कमजोर करना मकसद
यह ताज़ा हमला तब हुआ है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य से गुज़रने वाले कमर्शियल जहाजों से 20% रीइंबर्समेंट फीस (वापसी शुल्क) वसूलने के अपने विवादास्पद प्रस्ताव को छोड़ने का फैसला किया। ट्रंप ने कहा कि खाड़ी देशों के नेताओं ने इसके बजाय अमेरिका में अरबों डॉलर का निवेश करने की पेशकश की थी, जिसके कारण उन्होंने टोल योजना वापस ले ली। हालाँकि, वॉशिंगटन ईरानी बंदरगाहों को निशाना बनाते हुए समुद्री नाकेबंदी को फिर से लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। माना जा रहा है कि अमेरिका ने इसी कदम के तहत ग्रेटर टुनब पर मिसाइलों की बौछार की है। दरअसल, अमेरिका ईरान की सैन्य क्षमता और होर्मुज में उसकी निगरानी और हमला करने की क्षमता को खत्म कर देना चाहता है। इसी के तहत अमेरिकी सेना ने ताजा हमले किए हैं।
क्या है ग्रेटर टुनब?
ग्रेटर टुनब (Greater Tunb) फारस की खाड़ी में होर्मुज के प्रवेश द्वार के पास स्थित एक छोटा लेकिन अत्यधिक रणनीतिक द्वीप है। इस पर ईरान और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच संप्रभुता का विवाद है। वर्तमान में, इस द्वीप का प्रशासन ईरान द्वारा किया जाता है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 10.3 वर्ग किलोमीटर है। होर्मुज समुद्री मार्ग के बेहद करीब होने के कारण, यहाँ से गुजरने वाले तेल टैंकरों और मालवाहक जहाजों पर नजर रखने के लिए यह तीनों द्वीपों (ग्रेटर टुनब, लेसर टुनब, अबू मूसा) में सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है।
ईरान इसका इस्तेमाल होर्मुज की निगरानी करने और वहां से गुजर रहे कमर्शियल जहाजों पर हमले करने के लिए करता रहा है। हाल के दिनों में ईरान ने यहीं से हमले किए हैं। US सेंट्रल कमांड के प्रमुख एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा कि ईरान ने जान-बूझकर पिछले सात दिनों में सात कमर्शियल जहाज़ों पर हमले किए, जिनमें लगभग एक दर्जन आम क्रू सदस्य मारे गए, घायल हुए या लापता हो गए।
IRGC ने क्या कहा?
इससे इतर, ईरान पर रात भर किए गए अमेरिकी हमलों में '388वीं मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री ब्रिगेड' के कम से कम सात सैनिक मारे गए। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने बुधवार को इस बारे में खबर दी। खबर में कहा गया है कि 388वीं बटालियन के सैनिक ईरान के दक्षिणपूर्वी सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत के बामपुर में एक बैरक में तैनात थे। खबर में कहा गया है कि अमेरिकियों ने हमले के दौरान कम से कम 13 मिसाइलें दागीं और मरने वालों में अनिवार्य सैन्य सेवा के तहत भर्ती किए गए सैनिक और स्थायी सैन्यकर्मी शामिल थे। कई अन्य सैनिक घायल भी हुए। सरकारी टीवी के अनुसार, ईरानी सेना ने कहा है कि वह ''अमेरिकी दुश्मनों की इस आक्रामक कार्रवाई का माकूल जवाब'' देगी।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।
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