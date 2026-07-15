क्या है ग्रेटर टुनब? जहां US ने 90 मिनट तक की लगातार मिसाइलों-ड्रोनों की बौछार, होर्मुज की जंग में मारी बड़ी बाजी

ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि ईरान वार्ता की मेज पर लौटने से इनकार करता है, तो अमेरिका अगले सप्ताह की शुरुआत में ही ईरान के पुलों और बिजली संयंत्रों को निशाना बना सकता है। दोनों देशों के बीच लगातार चौथे दिन हुए हमलों के बाद तनाव काफी बढ़ गया है।

अमेरिका-ईरान के बीच छिड़ी जंग अब विकराल रूप लेती जा रही है। दोनों देशों के बीच लगातार चौथे दिन हुए हमलों के बाद तनाव काफी बढ़ गया है। बुधवार को यह तब खतरनाक दौर में पहुंच गया, जब अमेरिकी सेना ने खाड़ी क्षेत्र में ईरान के केशम द्वीप के दक्षिण में स्थित ग्रेटर टुनब द्वीप पर करीब 90 मिनट तक लगातार मिसाइलों और ड्रोनों की बौछार की। यह द्वीप समूह पूर्वी फारस की खाड़ी में लेसर टुनब द्वीप के पास और ईरान के क़ेशम द्वीप के दक्षिण में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 10.3 वर्ग किलोमीटर है।

US सेंट्रल कमांड ने कहा है कि उसने वॉशिंगटन, DC के समय सुबह 7:30 बजे (11:30 GMT और तेहरान के समयानुसार दोपहर 3 बजे) ईरान के खिलाफ हमलों का एक दौर पूरा किया है। इसने X पर एक पोस्ट में कहा, "CENTCOM ने 90 मिनट के हमलों के दौरान ग्रेटर टुनब द्वीप पर तटीय रक्षा प्रणालियों और क्रूज़ मिसाइल स्टोरेज और लॉन्च साइटों के खिलाफ सटीक हथियार दागे।" कमांड ने दावा किया कि इन हमलों से होर्मुज़ जलडमरूमध्य में कमर्शियल जहाजों पर हमला करने की ईरान की क्षमता और कमज़ोर हो गई है।

ईरानी क्षमता कमजोर करना मकसद यह ताज़ा हमला तब हुआ है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य से गुज़रने वाले कमर्शियल जहाजों से 20% रीइंबर्समेंट फीस (वापसी शुल्क) वसूलने के अपने विवादास्पद प्रस्ताव को छोड़ने का फैसला किया। ट्रंप ने कहा कि खाड़ी देशों के नेताओं ने इसके बजाय अमेरिका में अरबों डॉलर का निवेश करने की पेशकश की थी, जिसके कारण उन्होंने टोल योजना वापस ले ली। हालाँकि, वॉशिंगटन ईरानी बंदरगाहों को निशाना बनाते हुए समुद्री नाकेबंदी को फिर से लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। माना जा रहा है कि अमेरिका ने इसी कदम के तहत ग्रेटर टुनब पर मिसाइलों की बौछार की है। दरअसल, अमेरिका ईरान की सैन्य क्षमता और होर्मुज में उसकी निगरानी और हमला करने की क्षमता को खत्म कर देना चाहता है। इसी के तहत अमेरिकी सेना ने ताजा हमले किए हैं।

क्या है ग्रेटर टुनब? ग्रेटर टुनब (Greater Tunb) फारस की खाड़ी में होर्मुज के प्रवेश द्वार के पास स्थित एक छोटा लेकिन अत्यधिक रणनीतिक द्वीप है। इस पर ईरान और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच संप्रभुता का विवाद है। वर्तमान में, इस द्वीप का प्रशासन ईरान द्वारा किया जाता है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 10.3 वर्ग किलोमीटर है। होर्मुज समुद्री मार्ग के बेहद करीब होने के कारण, यहाँ से गुजरने वाले तेल टैंकरों और मालवाहक जहाजों पर नजर रखने के लिए यह तीनों द्वीपों (ग्रेटर टुनब, लेसर टुनब, अबू मूसा) में सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है।

ईरान इसका इस्तेमाल होर्मुज की निगरानी करने और वहां से गुजर रहे कमर्शियल जहाजों पर हमले करने के लिए करता रहा है। हाल के दिनों में ईरान ने यहीं से हमले किए हैं। US सेंट्रल कमांड के प्रमुख एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा कि ईरान ने जान-बूझकर पिछले सात दिनों में सात कमर्शियल जहाज़ों पर हमले किए, जिनमें लगभग एक दर्जन आम क्रू सदस्य मारे गए, घायल हुए या लापता हो गए।