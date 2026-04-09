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Explainer: ईरान में फंसे पायलट को धड़कन की आवाज से खोज लिया! क्या है अमेरिका का सीक्रेट वेपन 'घोस्ट मर्मर'?

Apr 09, 2026 01:37 pm ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, तेहरान
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जानिए कैसे CIA ने 'घोस्ट मर्मर' नामक सीक्रेट तकनीक और फौज की मदद से ईरान में फंसे अमेरिकी पायलट को सुरक्षित निकाला। दिल की धड़कन ट्रैक करने वाली इस तकनीक और साहसिक रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी इनसाइड स्टोरी पढ़ें।

ईरान में फंसे पायलट को धड़कन की आवाज से खोज लिया! क्या है अमेरिका का सीक्रेट वेपन 'घोस्ट मर्मर'?

रविवार 5 अप्रैल को अमेरिकी स्पेशल फोर्स ने ईरान के एक सुदूर और दुर्गम पहाड़ी इलाके में एक साहसिक बचाव अभियान को अंजाम दिया। यह अभियान उस अमेरिकी वायुसैनिक को बचाने के लिए था, जिसका विमान दो दिन पहले मार गिराया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अमेरिकी इतिहास के सबसे साहसिक खोज और बचाव अभियानों में से एक कहा है।

घटना की शुरुआत: विमान का गिरना और पायलट का छिपना

3 अप्रैल को ईरान ने अमेरिका के एक F-15E स्ट्राइक ईगल लड़ाकू विमान को मार गिराया। इस विमान का पायलट घायल हो गया था। ईरानी सेना, हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद से उसकी तलाश कर रही थी। खुद को दुश्मनों से बचाने के लिए वह जाग्रोस पर्वत श्रृंखला की 7,000 फुट ऊंची एक पहाड़ी पर चढ़ गया और एक दरार में छिप गया। वहां उसने लगभग 36 घंटे बिताए।

'घोस्ट मर्मर': सीआईए की खुफिया तकनीक

सबसे बड़ा सवाल यह था कि ईरान के इतने बड़े और दुर्गम पहाड़ों में सीआईए ने उस छिपे हुए वायुसैनिक को कैसे खोज निकाला? इसका जवाब है एक नई और खुफिया तकनीक जिसका नाम है 'घोस्ट मर्मर'। यह तकनीक क्या है? इस तकनीक को लॉकहीड मार्टिन के बेहद गोपनीय विभाग 'स्कंक वर्क्स' ने विकसित किया है।

यह कैसे काम करती है? 'घोस्ट मर्मर' लंबी दूरी की क्वांटम मैग्नेटोमेट्री का इस्तेमाल करती है। साधारण शब्दों में कहें तो यह तकनीक इंसान के दिल की धड़कन से पैदा होने वाले बेहद हल्के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स (चुंबकीय तरंगों) को दूर से ही पकड़ लेती है।

इसमें डायमंड-बेस्ड क्वांटम सेंसर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल होता है, जो पर्यावरण के शोर-शराबे को हटाकर केवल इंसान के दिल की धड़कन की पहचान करता है। एक सूत्र ने इसकी सटीकता समझाते हुए कहा- यह वैसा ही है जैसे किसी शोर से भरे स्टेडियम में किसी एक व्यक्ति की आवाज को पहचानना। अगर आपका दिल धड़क रहा है, तो हम आपको ढूंढ लेंगे।

यह पहली बार था जब 'घोस्ट मर्मर' का इस्तेमाल असली ऑपरेशन में हुआ। इससे पहले इसे केवल ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों पर परखा गया था। हालांकि, इसकी कुछ सीमाएं हैं: यह तकनीक शांत और सुदूर इलाकों में सबसे अच्छा काम करती है और इसके डेटा को प्रोसेस होने में काफी समय लगता है।

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CIA की रणनीतिक चाल (भटकाने का खेल)

वायुसैनिक के पास एक 'बोइंग कॉम्बैट सर्वाइवर इवेडर लोकेटर' (एक तरह का ट्रैकिंग बीकन) था, जिसे उसने चालू कर दिया था, लेकिन उसकी सटीक लोकेशन का पता 'घोस्ट मर्मर' से ही चला। जब अमेरिका ने वायुसैनिक की जगह का पता लगा लिया, तो CIA ने ईरानियों को गुमराह करने के लिए एक झूठी खबर फैला दी। उन्होंने यह अफवाह उड़ाई कि विमान के दोनों क्रू मेंबर्स मिल गए हैं और अमेरिकी सेना उन्हें बाहर निकाल रही है। इस चाल का मकसद ईरानी सेना को भ्रमित करना था ताकि वे अपनी तलाश धीमी कर दें।

रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देना

इस विशाल मिशन की तैयारी बड़े स्तर पर की गई। इसमें लगभग 100 स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स के जवान शामिल थे, जिसका नेतृत्व 'SEAL टीम 6' कर रही थी। साथ ही डेल्टा फोर्स और आर्मी रेंजर्स भी बैकअप के लिए तैयार थे। इसके अलावा लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और एरियल टैंकरों का एक बड़ा बेड़ा समर्थन के लिए तैयार था।

रात के अंधेरे में कमांडो हेलीकॉप्टर से उस पहाड़ी इलाके में पहुंचे। जब कमांडो उतरे, तो अमेरिकी और इजरायली लड़ाकू विमानों ने दुश्मनों को रोकने के लिए बमबारी की। कमांडो ने घायल वायुसैनिक को ढूंढ निकाला और हेलीकॉप्टर से निकाल लिया।

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आखिरी अड़चन और सफलता

घायल वायुसैनिक को हेलीकॉप्टर के जरिए ईरान के ही अंदर मौजूद एक रेतीली और गुप्त हवाई पट्टी पर लाया गया, जिसे अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने ऐसे ही आपातकालीन हालात के लिए पहले से तैयार किया था।

योजना थी कि वायुसैनिक और रेस्क्यू टीम को C-130 मालवाहक विमानों में बैठाकर कुवैत ले जाया जाएगा। लेकिन ऐन मौके पर एक या संभवतः दोनों विमानों के पहिये वहां की रेत में फंस गए।

इसके बाद एक दूसरा (रिप्लेसमेंट) विमान मंगवाया गया। इसमें कई घंटों की देरी हुई, लेकिन अंततः रेस्क्यू टीम और वायुसैनिक सुरक्षित रूप से ईरान से बाहर निकल आए। उन दोनों फंसे हुए विमानों को अमेरिका ने बम लगाकर राख में तब्दील कर दिया।

जैसे ही यह मिशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ और टीम खतरे से बाहर आई, इसकी सूचना व्हाइट हाउस को दी गई। इसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राहत की सांस लेते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, "हमने उसे बचा लिया!" इस पूरी घटना में एडवांस तकनीक 'घोस्ट मर्मर' और अमेरिकी सेना की सूझबूझ ने एक असंभव से दिखने वाले मिशन को संभव बना दिया।

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अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

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