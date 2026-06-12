'दादी' मतलब पैसा,'कचरा' माने पुलिस! रूसी जेलों में जन्मी 'चोरों की गुप्त भाषा' जो बन गए साइबर हथियार, क्या है फेन्या?
What is Fenya: जर्मन, ग्रीक और यिडिश भाषाओं के असर वाली 'फेन्या' में कई उलझाने वाले छिपे हुए अर्थ होते हैं। रूसी भाषा में 'बाबकी' का मतलब असल में 'दादी-नानी' होता है, लेकिन 'फेन्या' में इसका मतलब 'पैसा' भी होता है।
What is Fenya: आज से करीब 100 साल पहले जब रूस (तत्कालीन सोवियत संघ) में व्लादिमीर लेनिन की मौत के बाद स्टालिन ने वहां की सत्ता पर पूरा नियंत्रण हासिल कर लिया था और सोवियत संघ के सर्वोच्च नेता बन गए थे, तब करोड़ों लोगों को 'जनता का दुश्मन' करार देकर बड़े पैमाने पर जेलों और श्रम शिविरों में डाल दिया गया था। स्टालिन ने तब पूरे सोवियत संघ में जबरन श्रम शिविरों का एक विशाल नेटवर्क स्थापित किया था, जिसे 'गुलाग' (जेल) कहा जाता था। वहां कैदियों को रखा जाता था। इतिहासकारों का अनुमान है कि 1929 से 1953 के बीच लगभग 1.5 करोड़ से 2.5 करोड़ लोग इन गुलाग शिविरों में कैद किए गए थे।
उन्हीं दिनों गुलाग (Gulag) जेलों में पहरेदारों को चकमा देने के लिए कैदी या अपराधी एक गुप्त भाषा या कोड लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, जिसे 'फेन्या' (Fenya), कहा जाता है। आज वही फेन्या इंटरनेट के सबसे अंधेरे कोनों यानी डार्क वेब में रूसी साइबर अपराधियों का सबसे बड़ा हथियार बन गई है। यह भाषा इतनी जटिल है कि आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन ट्रांसलेशन को भी इसके अर्थ निकालने में संघर्ष करने पड़ रहे हैं।
क्या है 'फेन्या' और इसकी शुरुआत?
'फेन्या' एक प्रकार का 'क्रिप्टोलेक्ट' (cryptolect) है, जिसका अर्थ है एक ऐसी छिपी हुई भाषा जो दूसरों को भ्रमित करने के लिए उपयोग की जाती है। इसकी उत्पत्ति रहस्यमय है, लेकिन माना जाता है कि इसकी शुरुआत 17वीं शताब्दी में 'ओफेनी' (Ofeni) नामक खानाबदोश विक्रेताओं से हुई थी, जिन्होंने अपने व्यापारिक रहस्यों को छिपाने के लिए एक विशेष बोली विकसित की थी। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 19वीं शताब्दी तक, यह भाषा सड़कों पर जेबकतरों और ठगों द्वारा अपना ली गई थी। इसमें जर्मन, ग्रीक और यिडिश (Yiddish) जैसी भाषाओं के शब्दों का मिश्रण है, जहाँ एक साधारण शब्द के पीछे गहरा और गुप्त अर्थ छिपा होता है।
सोवियत जेलों में 'विस्फोट'
फेन्या का व्यापक विस्तार सोवियत न्याय प्रणाली के दौरान हुआ। 1920 और 30 के दशक में, जब लाखों लोगों को स्टालिन के गुलागों में भेजा गया, तो बुद्धिजीवियों और सामान्य किसानों का मेल पेशेवर अपराधियों के साथ हुआ। यहां जीवित रहने के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गई और फेन्या को 'वोरोव्स्की ज़कोन' (thieves' code) या चोरों के कानून के रूप में औपचारिक रूप दे दिया गया। इस भाषा में जानवरों, ताश के पत्तों और रोजमर्रा की वस्तुओं के जरिए गुप्त संकेत बनाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, "बंदर" किसी व्यक्ति नहीं बल्कि आईना हो सकता है, जबकि "लोमड़ी" का अर्थ फोल्डिंग चाकू हो सकता है।
इसके कुछ रोचक उदाहरण इस प्रकार हैं:
बाब्की (Babki): रूसी में इसका अर्थ 'दादी' है, लेकिन फेन्या में इसका मतलब 'पैसा' है।
मुसोर (Musor): सामान्य रूसी में इसका अर्थ 'कचरा' है, लेकिन फेन्या में यह पुलिस या जासूस के लिए उपयोग किया जाता है।
रास्पबेरी (Raspberry): इसका अर्थ एक गुप्त ठिकाना (secret lair) होता है।
अकादमिया (Akademiya): इसका अर्थ जेल है।
'साइबर-फेन्या': डिजिटल युग का नया खतरा
21वीं सदी में, यह जेल की भाषा इंटरनेट पर 'साइबर-फेन्या' के रूप में विकसित हो गई है। आज रूस में सक्रिय कई साइबर अपराधी और डार्क वेब नेटवर्क Fenya के शब्दों का इस्तेमाल ऑनलाइन बातचीत में करते हैं। रूसी साइबर अपराधी इसका इस्तेमाल साजिशों को छिपाने के लिए करते हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों ने पाया है कि अपराधी अक्सर 'मैट' (Mat - रूसी अपशब्दों की प्रणाली) और फेन्या के मिश्रण का उपयोग करते हैं। 2022 में लीक हुए 'कॉन्टी' (Conti) नामक साइबर-अपराधी गिरोह के चैट लॉग्स में देखा गया कि वे ऐसी बातें कर रहे थे जैसे: "मेरी साबुन (soaps) नहाती नहीं हैं। मैं उन्हें महीनों से गर्म कर रहा हूँ।" मशीन अनुवाद के लिए यह निरर्थक है, लेकिन वास्तव में वे ईमेल (जिसे वे 'Mylo' या साबुन कहते हैं) को ब्लैकलिस्ट से बचाने की बात कर रहे थे।
मुख्य धारा की संस्कृति और राजनीति में प्रभाव
फेन्या अब केवल जेलों तक सीमित नहीं है। 1953 में स्टालिन की मौत के बाद जब लाखों कैदी रिहा हुए, तो वे इस भाषा को अपने साथ समाज में भी ले आए, जो धीरे-धीरे समाज में फैल गया और स्वीकृत हो गया। आज, रूस के राजनीतिक अभिजात वर्ग, यहां तक कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी कभी-कभी अपनी आधिकारिक बातचीत में फेन्या के शब्दों का उपयोग करते हैं। इसे समाजशास्त्री 'क्रेमलिन फेन्या' कहते हैं, जो रूसी समाज के शीर्ष स्तर तक हिंसा की संस्कृति की पैठ को दर्शाता है। रूसी जांचकर्ताओं के लिए चिंता की बात यह है कि जैसे-जैसे साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, उन्हें इन अपराधियों को पकड़ने के लिए सदियों पुराने जेल के मुहावरों को सीखना पड़ रहा है। फेन्या का लगातार बदलता स्वरूप ही इसे दुनिया की सबसे प्रभावशाली गुप्त भाषाओं में एक बनाता है।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।
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