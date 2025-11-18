क्या है क्लाउडफ्लेयर, जिसके चलते दुनियाभर के इंटरनेट यूजर्स को हुई समस्या
मंगलवार को दुनिया में बड़ी संख्या में इंटरनेट यूजर्स को समस्या का सामना करना पड़ा। एक्स से लेकर चैटजीपीटी, कैन्वा, परप्लेक्सिटी और अन्य तमाम प्लेटफॉर्म्स पर लोगों को काफी परेशानी हुई। इस समस्या की जड़ में रहा क्लाउडफ्लेयर। आखिर क्या है यह क्लाउडफ्लेयर? इसमें समस्या आने के चलते कैसे दुनिया भर में इंटरनेट सेवाएं प्रभावित हुईं?
क्या है क्लाउडफेयर
क्लाउडफ्लेयर की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक यह दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। यह लाखों इंटरनेट प्रॉपर्टीज को सपोर्ट करता है। क्लाउडफ्लेयर की बदौलत आज बड़ी संख्या में बिजनेस, गैर-लाभकारी, ब्लॉगर्स जैसे तमाम ऐप्स और वेबसाइट्स सुरक्षित हैं। क्लाउडफ्लेयर की मुख्य खासियत वेबसाइट्स के भारी ट्रैफिक को नियंत्रित करना, साइबर अटैक्स से सुरक्षा करना और लोडिंग स्पीड को तेजी देना शामिल है। ऐसे में जब मंगलवार को क्लाउडफ्लेयर में समस्या आई तो बहुत सारी वेबसाइट्स एक साथ डाउन हो गईं। पिछले महीने भी ऐसी ही समस्या आई थी जब अमेजन वेब सर्विसेज समेत कुछ सेवाओं में बाधा देखने को मिली थी।
क्लाउडफ्लेयर ने क्या कहा
क्लाउडफ्लेयर ने मंगलवार को अपने स्टेटस पेज पर कहा कि उसे एक समस्या की जानकारी है। वह उसकी जांच कर रहा है जो कई उपभोक्ताओं को प्रभावित कर रही है। इसमें 500 से ज्यादा समस्याओं के साथ-साथ क्लाउडफ्लेयर डैशबोर्ड और एपीआई के कार्य नहीं करने की भी खबर मिली है। इसके बाद क्लाउडफ्लेयर ने जानकारी दी कि सुधार कार्य चल रहा है, लेकिन संदेश में कहा गया कि वे अब भी समस्या के कारण की जांच कर रहे हैं। क्लाउडफ्लेयर ने मंगलवार को एससीएल (सैंटियागो) डेटा सेंटर के लिए रखरखाव निर्धारित किया था।
क्या समस्या हुई थी
कई वैश्विक डिजिटल मंचों पर मंगलवार को व्यापक इंटरनेट व्यवधान उत्पन्न हो गया, जिसके कारण लाखों उपयोगकर्ता एक्स, ओपनएआई के चैटजीपीटी, परप्लेक्सिटी एआई, गूगल क्लाउड और कैनवा जैसी प्रमुख सेवाओं का उपयोग करने में असमर्थ हो गए। इस तकनीकी खराबी से लोकप्रिय गेमिंग टाइटल लीग ऑफ लीजेंड्स और वैलोरेंट भी प्रभावित हुए। रुकावट निगरानी वेबसाइट डाउनडिटेक्टर ने विभिन्न सेवा व्यवधानों के लिए 10,000 से अधिक शिकायतें दर्ज करते हुए रिपोर्टों में भारी उछाल देखा। इससे पहले कि साइट स्वयं लोड होने में संघर्ष करने लगी। विडंबना यह है कि यह भी क्लाउडफ्लेयर आउटेज का शिकार हो गई।
