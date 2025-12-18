क्या है चीन का सीक्रेट ‘मैनहैटन प्रोजेक्ट’? पश्चिम के वर्चस्व को सीधी चुनौती, जीत पाएगा ये रेस?

संक्षेप: इस प्रोजेक्ट को चीन के अधिकारी और इसमें जुड़े इंजीनियर चीन का ‘मैनहैटन प्रोजेक्ट’ बता रहे हैं। मैनहट्टन प्रोजेक्ट दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा चलाया गया एक सीक्रेट मिशन था, जिसका मुख्य उद्देश्य दुनिया का पहला परमाणु बम बनाना था।

1940 के दशक में अमेरिका के ‘मैनहैटन प्रोजेक्ट’ और उसके बाद ट्रिनिटी टेस्ट ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी थी। दुनिया के पहले परमाणु बम को बनाने के लिए शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट पर अमेरिका ने करीब 2 बिलियन डॉलर खर्च किए थे, जिनकी आज के समय में तुलना की जाए तो, यह लगभग 30 बिलियन डॉलर से अधिक होंगे। वहीं आंकड़ों के मुताबिक प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए लगभग 1.3 लाख लोगों ने काम किया था। अब चीन भी ऐसे ही एक खुफिया प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन को अगर इसमें सफलता मिल गई तो वह एक ऐसे रेस में पश्चिम को सीधी चुनौती देने में कामयाब हो जाएगा, जहां सालों से पश्चिमी देशों का वर्चस्व बना हुआ है। यह रेस है सेमीकंडक्टर की।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दरअसल चीन लंबे समय से सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है। हालांकि हाल के सालों तक तक माना जा रहा था कि चीन दुनिया की सबसे एडवांस चिप बनाने वाली टेक्नोलॉजी तक नहीं पहुंच पाएगा। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने एक्सपोर्ट कंट्रोल और टेक्नोलॉजी चोकपॉइंट्स के जरिए चीन के सामने ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी, जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन माना जा रहा था। इस दीवार का सबसे अहम हिस्सा है एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट यानी EUV लिथोग्राफी मशीन, जो दुनिया की सबसे जटिल मशीनों में से एक है। इस टेक्नोलॉजी पर अब तक सिर्फ नीदरलैंड की कंपनी ASML का एकाधिकार रहा है। बीते अप्रैल में ASML के सीईओ ने भी कहा था कि चीन को EUV टेक्नोलॉजी विकसित करने में अभी बहुत साल लगेंगे।

सारी भविष्यवाणियां फेल हालांकि अब रॉयटर्स की एक रिपोर्ट ने इन दावों को पूरी तरह गलत साबित कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के शेनझेन के एक हाई-सिक्योरिटी कैंपस में चीनी वैज्ञानिकों ने EUV मशीन का एक प्रोटोटाइप तैयार कर लिया है। इस मशीन को बेहद गोपनीय तरीके से तैयार किया गया है। इसके साथ ही चीन ने सारी भविष्यवाणियों को फेल कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना था कि इस मुकाम तक पहुंचने में चीन को एक दशक से ज्यादा वक्त लग सकता है।

‘मैनहैटन प्रोजेक्ट’ से क्यों तुलना? इस प्रोजेक्ट को चीन के अधिकारी और इसमें जुड़े इंजीनियर चीन के ‘मैनहैटन प्रोजेक्ट’ का नाम दे रहे हैं। चीन के इस EUV मिशन की तुलना अमेरिकी मैनहैटन प्रोजेक्ट से इसीलिए की जा रही है, क्योंकि चीन की यह योजना भी राष्ट्रव्यापी मिलिट्री-सेंसिटिव और सेंट्रली कंट्रोल्ड है। योजना पर हजारों इंजीनियर, यूनिवर्सिटीज, स्टेट लैब्स और हुवावे जैसी बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक पूरा प्रोजेक्ट चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के करीबी और सेंट्रल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कमिशन के प्रमुख डिंग शुएशियांग की निगरानी में चल रहा है।

मिशन को रखा गया है सीक्रेट चीन ने इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह गोपनीय रखा था। रिपोर्ट के मुताबिक बेहद कम लोगों को इस मिशन की पूरी जानकारी दी गई है। वहीं कई टीमों को जानबूझकर एक-दूसरे से अलग रखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक कई इंजीनियर दूसरी पहचान रखकर काम कर रहे हैं। वे हफ्ते भर कैंपस में ही रहते हैं और बाहर की दुनिया से संपर्क भी सीमित कर दिया जाता है। विशेषज्ञों की मानें तो चीन के लिए यह सिर्फ टेक्नोलॉजी का सवाल नहीं है, बल्कि संप्रभुता का मसला है। सेमीकंडक्टर पर कंट्रोल का सीधा मतलब, AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, मॉडर्न वॉरफेयर और ग्लोबल इकोनॉमी की डिजिटल नींव पर पकड़ है। इसीलिए चीन के लिए यह प्रोजेक्ट बेहद अहम है।