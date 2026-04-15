2027 तक बंद क्यों हो रहा है दुबई की शान बुर्ज अल अरब होटल? ईरान जंग से क्या कनेक्शन

बुर्ज अल अरब दुनिया का एकमात्र सात स्टार अल्ट्रा-लक्ज़री होटल है, जो जहाज के पाल जैसी अनूठी संरचना और कृत्रिम द्वीप पर स्थित होने के लिए प्रसिद्ध है। यह समुद्र तट से 280 मीटर की दूरी पर स्थित है।

दुबई का प्रतिष्ठित और आलीशान होटल बुर्ज अल अरब (Burj Al Arab) बंद होने जा रहा है। जरा ठहरिए... यह होटल हमेशा के लिए बंद नहीं हो रहा है, बल्कि यह 18 महीने के लिए एक बड़े रिनोवेशन (नवीनीकरण) प्रोजेक्ट के लिए अस्थायी रूप से बंद हो रहा है। इसके ऑपरेटर जुमेराह ग्रुप ने कहा है कि 25 साल से अधिक समय तक पूरी दुनिया की सेवा करने के बाद इसे और अधिक आधुनिक, लग्जरी और टेक-फ्रेंडली बनाने के लिए यह रणनीतिक फैसला लिया गया है। जुमेराह ग्रुप ने 15 अप्रैल को इस बड़े रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट की घोषणा की।

बता दें कि मिडिल-ईस्ट में छिड़ी जंग के दौरान यह होटल चर्चा में रहा है क्योंकि जंग के बीच ड्रोन के मलबे से इस होटल को मामूली नुकसान हुआ है। हालांकि, इसे 18 महीने के लिए अस्थाई तौर पर इसे बंद करने का यह फैसला हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में दुनिया के लीडर के तौर पर इसकी हैसियत को बनाए रखने के लिए एक सोची-समझी रणनीति है।

बुर्ज अल अरब क्या है? एक कृत्रिम द्वीप पर खड़ा यह सात सितारा होटल बुर्ज अल अरब समंदर के बीच अपनी पाल जैसी बनावट की वजह से न सिर्फ एक उन्नत वास्तुकला का नायाब नमूना है बल्कि यह 'शान-शौकत' का एक वैश्विक प्रतीक भी है। यह दुबई की स्काईलाइन का भी एक प्रमुख प्रतीक रहा है। रिनोवेशन प्रोजेक्ट के तहत होटल के इंटीरियर को नया रूप दिया जाएगा, लेकिन इसकी मूल पहचान और डिजाइन को बरकरार रखा जाएगा। जुमेराह ग्रुप ने इसे एक कला कृति की तरह सावधानी से बहाल करने की प्रक्रिया बताया है। इस बड़े रीडिज़ाइन की कमान मशहूर फ़्रेंच इंटीरियर आर्किटेक्ट ट्रिस्टन ऑयर को सौंपी गई है, जो होटल डी क्रिलॉन जैसी मशहूर जगहों पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं।

बुर्ज अल अरब होटल की खूबियां क्या? बुर्ज अल अरब दुनिया का एकमात्र सात स्टार अल्ट्रा-लक्ज़री होटल है, जो जहाज के पाल जैसी अनूठी संरचना और कृत्रिम द्वीप पर स्थित होने के लिए प्रसिद्ध है। यह समुद्र तट से 280 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ 202 डुप्लेक्स सुइट्स हैं, जहाँ व्यक्तिगत बटलर सेवा मिलती है। यह होटल समुद्र के अद्भुत दृश्यों, विश्व स्तरीय डाइनिंग और अपनी शानदार मेहमाननवाज़ी के लिए विश्व भर में मशहूर है। यहाँ 202 शानदार डुप्लेक्स सुइट्स हैं, जिनमें से प्रत्येक में 24-कैरेट सोने का काम और शानदार इंटीरियर उपलब्ध हैं।

इस होटल में हर मेहमान के लिए एक पर्सनल बटलर 24 घंटे सेवा में उपलब्ध रहती है। होटल के अंदर, लॉबी से लेकर सुइट्स तक, हर जगह सोने की पत्ती का उपयोग किया गया है। छत पर एक प्रसिद्ध हेलिपैड है, जहाँ से शहर का खूबसूरत नजारा दिखता है। इस होटल में कई विश्व-प्रसिद्ध रेस्टोरेंट्स हैं, जैसे कि 'अल महारा' जो एक विशाल एक्वेरियम के साथ समुद्र के अंदर का अनुभव देता है।