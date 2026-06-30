क्या है बर्थराइट सिटिजनशिप, जिस पर ट्रंप ने चला दी थी कैंची; US कोर्ट के फैसले का भारतीयों पर क्या पड़ेगा असर

इस फैसले से यह सुनिश्चित होता है कि अमेरिका में पैदा होने वाले बच्चों को जन्म के समय ही अमेरिकी नागरिकता मिलती रहेगी, चाहे उनके माता-पिता अस्थायी वर्क वीज़ा पर हों या देश में गैर-कानूनी तरीके से रह रहे हों।

अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बहुमत से दिए एक फैसले में जन्म के आधार पर नागरिकता मिलने के व्यापक सिद्धांत को बरकरार रखा है। इसके साथ ही अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि जो लोग अमेरिका में गैर-कानूनी या अस्थायी तौर पर रह रहे हैं, उनके बच्चों को अमेरिकी नागरिकता नहीं मिलेगी यानी जन्मजात नागरिकता नहीं मिलेगी। जजों ने अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन (जिसे गृह युद्ध के बाद अपनाया गया था) की लंबे समय से लागू व्याख्या और हाल के संघीय कानूनों के आधार पर यह फैसला सुनाया कि देश में पैदा होने वाला कोई भी व्यक्ति (कुछ सीमित अपवादों को छोड़कर) देश का नागरिक है।

चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने 6-3 के बहुमत के फैसले में कहा कि नागरिकता, तब भी और अब भी अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में शामिल होने का अधिकार है। चौदहवें संशोधन को बनाने वालों ने इस देश में पैदा हुए हर व्यक्ति से यह वादा किया था। उन्होंने संविधान संशोधन के लिए कांग्रेस में हुई बहस का ज़िक्र करते हुए कहा, ''हम आज भी उस वादे को बरकरार रख रहे हैं।'' कोर्ट का यह फैसला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा झटका है, जिन्होंने पिछले साल अपने दूसरे कार्यकाल के शुरुआती दिनों में ही एक कार्यकारी आदेश के जरिए जन्मजात नागरिकता के अधिकार को खत्म कर दिया था। इससे एक दिन पहले भी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने फेडरल रिजर्व की गवर्नर लिसा कुक के मामले में ट्रंप को झटका दिया था।

क्या है बर्थराइट सिटिजनशिप? बर्थराइट सिटीजनशिप (Birthright Citizenship), जिसे 'जन्मसिद्ध या जन्मजात नागरिकता' भी कहा जाता है, एक ऐसा कानूनी सिद्धांत है, जिसके तहत किसी देश की सीमा के भीतर पैदा होने वाले किसी भी बच्चे को स्वतः ही उस देश की नागरिकता मिल जाती है, भले ही उनके माता-पिता किसी अन्य देश के नागरिक हों। संयुक्त राज्य अमेरिका में यह अधिकार संविधान के 14वें संशोधन द्वारा सुनिश्चित किया गया है। इस संशोधन के अनुसार, अमेरिकी धरती (या उसके अधिकार क्षेत्र) पर पैदा होने वाला हरेक बच्चा स्वत: रूप से अमेरिकी नागरिक माना जाएगा, भले ही माता-पिता वहां अवैध रूप से रह रहे हों या उनके पास केवल पर्यटक वीजा हो।

मुक्त हुए दासों की रक्षा करना था मुख्य उद्देश्य साल 1868 में इस अधिकार को इस उद्देश्य से पारित किया गया था कि अमेरिका में जन्मे सभी बच्चों को समान नागरिक अधिकार मिले। इसके जरिए मुक्त हुए दासों की रक्षा करना था। हालांकि, राजनयिकों (Diplomats) के बच्चों और विदेशी आक्रमणकारियों के बच्चों को इस नियम से बाहर रखा गया है। दुनिया भर के लगभग 33 देशों (विशेषकर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में) में इस प्रकार की असीमित जन्मसिद्ध नागरिकता लागू है।

ट्रंप प्रशासन ने क्या तर्क दिया? सुनवाई के दौरान ट्रंप प्रशासन ने तर्क दिया कि 14वां संशोधन, जो 1861-1865 के गृह युद्ध के बाद पारित किया गया था, पूर्व गुलामों के नागरिकता अधिकारों से संबंधित है, न कि बिना दस्तावेज़ वाले प्रवासियों या विज़िटर्स के बच्चों से। बता दें कि जन्म के आधार पर नागरिकता पर रोक लगाने वाला ट्रंप का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इस सोच पर आधारित था कि जो कोई भी अमेरिका में गैर-कानूनी तरीके से या वीज़ा पर है, वह देश के "अधिकार क्षेत्र" में नहीं आता है और इसलिए उसे अपने-आप नागरिकता नहीं मिल सकती।

ट्रंप के लिए यह तीसरा बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट ने 1898 के एक अहम मामले में ऐसी सीमित परिभाषा को खारिज कर दिया था। यह मामला वोंग किम आर्क नाम के व्यक्ति से जुड़ा था, जिनका जन्म 1873 में सैन फ्रांसिस्को में हुआ था और जिनके माता-पिता चीन से अमेरिका आए थे। चीन की यात्रा के बाद, 1895 में 'चाइनीज़ एक्सक्लूज़न एक्ट्स' के तहत वोंग किम आर्क को अमेरिका में दोबारा घुसने से रोक दिया गया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अमेरिका में जन्म लेने की वजह से वे अमेरिकी नागरिक थे। जन्म के आधार पर नागरिकता खत्म करने की ट्रंप की कोशिश को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किया जाना, उनके इस कार्यकाल में तीसरी बड़ी हार है। जजों ने फरवरी में उनके ज़्यादातर ग्लोबल टैरिफ को रद्द कर दिया था और सोमवार को उन्होंने फेडरल रिज़र्व की गवर्नर लिसा कुक को हटाने की उनकी कोशिश पर रोक लगा दी।

ताजा फैसले का भारतीयों पर क्या पड़ेगा असर? इस फैसले से अमेरिका में H-1B और दूसरे अस्थायी वीजा पर रह रहे हजारों भारतीय परिवारों को राहत मिली है। दरअसल, अमेरिका में भारतीय मूल के लगभग 52 से 54 लाख लोग रहते हैं, जो देश की कुल आबादी का लगभग 1.6 प्रतिशत हैं। बड़ी संख्या में भारतीय पेशेवर अमेरिका में H-1B वीजा पर काम करते हैं, खासकर टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, हेल्थकेयर और फाइनेंस सेक्टर में। जन्म के आधार पर नागरिकता के नियमों में कोई भी बदलाव उन कई परिवारों पर सीधा असर डालता जो अमेरिका में रहते हुए बच्चे पैदा करने की योजना बना रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से इन परिवारों ने राहत की सांस ली है।