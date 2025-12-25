क्या है बांग्लादेश का 'बैटल ऑफ बेगम्स', पिता-पति की हत्याओं से शुरू हुई जंग; किसने मारी बाजी?

संक्षेप: 'बैटल ऑफ द बेगम्स' ने बांग्लादेश की राजनीति को तीन दशक तक प्रभावित किया। दोनों महिलाओं ने देश को आगे बढ़ाया, लेकिन उनकी दुश्मनी ने लोकतंत्र को कमजोर भी किया। आने वाला चुनाव बताएगा कि बांग्लादेश किस रास्ते पर जाएगा।

बांग्लादेश की राजनीति को दशकों तक दो महिलाओं की कट्टर दुश्मनी ने परिभाषित किया है। इसे 'बैटल ऑफ द बेगम्स' कहा जाता है। एक तरफ अवामी लीग की नेता और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना वाजेद हैं तो दूसरी तरफ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की प्रमुख और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की पत्नी बेगम खालिदा जिया हैं।

इन दोनों 'बेगमों' ने मिलकर कभी तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन सत्ता की कुर्सी ने उन्हें धुर विरोधी बना दिया। कभी खालिदा बाजी मारती थीं, तो कभी हसीना। लेकिन 2024 के छात्र आंदोलन ने इस जंग को नया मोड़ दे दिया। आज, जब हम क्रिसमस 2025 मना रहे हैं, हसीना भारत में निर्वासन में हैं, खालिदा गंभीर रूप से बीमार हैं, और देश एक अंतरिम सरकार के नेतृत्व में चुनाव की तैयारी कर रहा है। आइए, इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं।

पहले बेगम शब्द को समझिए 'बैटल ऑफ बेगम्स' को जानने से पहले बेगम शब्द को समझ लीजिए। बेगम शब्द तुर्की मूल का एक सम्मानसूचक उपाधि है, जो मध्य एशिया और दक्षिण एशिया में उच्च वर्ग की मुस्लिम महिलाओं, राजघरानों की सदस्यों, कुलीन महिलाओं या महत्वपूर्ण पदों पर आसीन महिलाओं के लिए इस्तेमाल होता है; यह 'बेग' या 'बेय' का स्त्रीलिंग रूप है, जिसका अर्थ 'उच्च अधिकारी' या 'प्रमुख' होता है और बांग्लादेश की राजनीति में इसे शेख हसीना तथा खालिदा जिया जैसी प्रमुख महिला नेताओं के नाम के साथ जोड़ा जाता है। भारत में भी कई बेगम हुई हैं जिनमें सबसे प्रमुख नाम है- बेगम हजरत महल का। उन्होंने 1857 के विद्रोह में अवध (लखनऊ) का नेतृत्व किया और अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी, जिससे वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नायिका बन गईं।

बांग्लादेश का 'बैटल ऑफ बेगम्स'- हत्याओं से उपजी दुश्मनी अब बात करते हैं बांग्लादेश के 'बैटल ऑफ बेगम्स' की। यह जंग असल में दो हत्याओं से शुरू हुई। 15 अगस्त 1975 को एक सैन्य तख्तापलट में बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के अधिकांश सदस्यों की हत्या कर दी गई। इन हत्याओं को बांग्लादेशी सेना के एक समूह ने अंजाम दिया था। हसीना और उनकी बहन शेख रेहाना उस समय विदेश में थीं, इसलिए बच गईं। हसीना ने अपने पिता की विरासत संभाली और अवामी लीग की कमान थामी। वे भारत में शरण लेकर छह साल निर्वासन में रहीं।

शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के समय, बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल शफीउल्लाह थे, लेकिन इस हत्या के पीछे पूर्व सेना प्रमुख जियाउर रहमान का हाथ बताया जाता है, जो बाद में देश के राष्ट्रपति बने और उन्होंने हत्यारों को माफी दिलाने वाला कानून भी पास किया था। हसीना के पिता यानी शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के ठीक छह साल बाद, 1981 में एक और सैन्य विद्रोह हुआ। इस बार राष्ट्रपति जियाउर रहमान की हत्या हो गई। जियाउर रहमान ने बीएनपी की स्थापना की थी और वे स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे। उनकी पत्नी खालिदा जिया, जो उस समय एक गृहिणी थीं, पार्टी की कमान संभालीं और राजनीति में उतरीं।

दोनों महिलाओं ने एक-दूसरे पर अप्रत्यक्ष रूप से हत्याओं का आरोप लगाया। हसीना का दावा था कि जियाउर रहमान उनके पिता की हत्या में शामिल थे, जबकि खालिदा कहती थीं कि अवामी लीग के लोग उनके पति की हत्या के पीछे थे। यह व्यक्तिगत दुश्मनी राजनीतिक रंग लेती गई।

1990 का साथ, फिर कट्टर दुश्मनी 1980 के दशक में दोनों ने मिलकर तानाशाह हुसैन मुहम्मद एर्शाद के खिलाफ आंदोलन किया। 1990 में एर्शाद की सत्ता गिर गई और लोकतंत्र बहाल हुआ। लेकिन इसके बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए।

1991: पहला लोकतांत्रिक चुनाव। खालिदा जिया ने जीत हासिल की और बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं।

1996: हसीना की अवामी लीग जीती, वे प्रधानमंत्री बनीं।

2001: खालिदा फिर सत्ता में लौटीं।

2009 से 2024: हसीना लगातार सत्ता में रहीं, चार बार प्रधानमंत्री बनीं। इस दौरान दोनों ने एक-दूसरे पर भ्रष्टाचार, हत्या के प्रयास और लोकतंत्र को कुचलने के आरोप लगाए। 2004 में हसीना पर ग्रेनेड अटैक हुआ, जिसमें 20 से ज्यादा लोग मारे गए। हसीना ने खालिदा के बेटे को जिम्मेदार ठहराया। खालिदा को 2018 में हसीना सरकार ने भ्रष्टाचार के मामले में जेल भेज दिया।

2024 का टर्निंग पॉइंट: छात्र आंदोलन और हसीना का पतन 2024 में सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम के खिलाफ छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ। यह जल्द ही हसीना सरकार के खिलाफ हो गया। आरोप थे कि हसीना की सरकार तानाशाही हो गई थी - विपक्ष को कुचला जा रहा था, चुनाव धांधली से जीते गए। जुलाई-अगस्त में हिंसक प्रदर्शनों में सैकड़ों लोग मारे गए। आखिरकार 5 अगस्त 2024 को हसीना ने इस्तीफा दे दिया और हेलिकॉप्टर से भारत भाग गईं।

इसके बाद: खालिदा जिया को जेल से रिहा किया गया।

नोबेल विजेता मुहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया गया।

अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाया गया, हसीना पर मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप लगे।

नवंबर 2025 में एक ट्रिब्यूनल ने हसीना को अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई। वे भारत में निर्वासन में हैं और प्रत्यर्पण की मांग हो रही है, लेकिन भारत ने अभी कोई जवाब नहीं दिया। आज की स्थिति: बैटल ऑफ बेगम्स का अंत? आज, दिसंबर 2025 में: