मादुरो को गिरफ्तार कर डोनाल्ड ट्रंप ने तोड़ दिया नियम? क्या कहता है अंतर्राष्ट्रीय कानून
अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके घर में घुसकर उठा लिया। एक सैन्य ऑपरेशन के बाद इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया। इस घटना को लेकर दुनिया भर में अलग-अलग तरीके से प्रतिक्रिया आ रही है। तमाम देशों ने इस वाकये की आलोचना की है। मादुरो के साथ उनकी पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया है। अमेरिका ने मादुरो पर ड्रग तस्करी के भी आरोप लगाए हैं। आइए एक नजर डालते हैं इस मामले में क्या कहता है अंतर्राष्ट्रीय कानून...
किसी देश के प्रमुख को गिरफ्तार करने की पावर नहीं
अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अमेरिका के पास किसी भी देश के प्रमुख को गिरफ्तार करने की पावर नहीं है। संयुक्त राष्ट्र ने शनिवार को कहा कि अमेरिका के इस कदम से दुनिया के सामने एक खतरनाक मिसाल कायम हुई है। ट्रंप द्वारा मादुरो को पकड़ना संयुक्त राष्ट्र चार्टर का स्पष्ट उल्लंघन है। इस चार्टर पर अक्टूबर 1945 में दस्तखत हुए थे।। इस समझौते का एक केंद्रीय प्रावधान अनुच्छेद 2(4) है। यह अनुच्छेद कहता है कि किसी देश को अन्य देशों के खिलाफ सैन्य बल का उपयोग करने से परहेज करना चाहिए।
यूएन की क्या भूमिका
हालांकि धांधलीपूर्ण चुनावों के बाद मादुरो को वेनेज़ुएला का वैध नेता नहीं माना गया था। इसके बावजूद अंतर्राष्ट्रीय कानून अंतरराष्ट्रीय संबंधों में फोर्स के इस्तेमाल को रोकता है। खासतौर पर तब जबकि किसी देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया हो। यूएन को इस तरह के किसी हमले की जानकारी नहीं थी। वहीं, ट्रंप प्रशासन ने इस बारे में अमेरिकी कांग्रेस से भी संपर्क नहीं किया था।
क्या दलील दे रहा अमेरिका
ट्रंप प्रशासन ने मादुरो को गिरफ्तार करना सैन्य प्रशासन का हिस्सा था। इसके मुताबिक न्याय विभाग ने इसके लिए आर्मी की मदद मांगी थी। अटॉर्नी जनरल पाम बांडी ने सोशल मीडिया पर कहा कि मादुरो, उनकी पत्नी और दोनों बेटे जल्द ही अमेरिकी अदालत में कानूनी प्रक्रिया का सामना करेंगे। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर अमेरिकी तेल चुराने का आरोप लगाया। ट्रंप ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है कि वेनेजुएला पर अमेरिका नियंत्रण कर लेगा
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
