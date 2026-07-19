इमरान खान की बहन ने PM मोदी और PAK आर्मी के लिए ऐसा क्या कह दिया, मच गया बवाल
पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की बहन ने पिछले साल हुए युद्ध पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यह पाकिस्तानी सेना और पीएम मोदी के बीच मिलिभगत के चलते हुआ था। इससे बवाल शुरू हो गया और उन्हें समन किया गया है।
India-Pakistan News: पिछले साल मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत-पाकिस्तान संघर्ष पर पूर्व पीएम इमरान खान की बहन के बयान ने बवाल खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान की एंटी साइबर क्राइम ब्रांच ने इमरान की बहन नोरीन नियाजी को समन जारी किया है, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। नियाजी ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि मई 2025 में भारत-पाकिस्तान के बीच हुई मिलिट्री लड़ाई पाकिस्तान की सैन्य लीडरशिप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मिलीभगत का नतीजा थी, और इसे पाकिस्तानी सेना की इमेज सुधारने के लिए रचा गया था। उन पर सोशल मीडिया पर सरकारी संस्थाओं को बदनाम करने और फेक नैरेटिव फैलाने के लिए झूठा, आपत्तिजनक और भड़काऊ कंटेंट फैलाने का आरोप लगा है।
पाकिस्तान की नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने शनिवार को समन जारी किया, जिसमें नियाजी को सोमवार को इस्लामाबाद ऑफिस में पेश होने के लिए कहा गया। नोटिस में कहा गया, "आप सरकारी संस्थाओं को बदनाम करने और झूठी बातें फैलाने के लिए सोशल मीडिया पर झूठा, आपत्तिजनक और भड़काऊ कंटेंट फैलाते पाई गई हैं।" पीटीआई के अनुसार, इंटरव्यू में, नियाजी ने पिछले साल पहलगाम आतंकी हमले से शुरू हुए चार दिन के सशस्त्र संघर्ष में भारत के खिलाफ पाकिस्तानी सशस्त्र बलों के जवाब को कम आंका। उन्होंने बिना सबूत दिए दावा किया कि भारत ने संघर्ष को बढ़ाने से इसलिए परहेज किया क्योंकि पाकिस्तान इजरायल को मान्यता देने की ओर बढ़ रहा था और इस घटना का मकसद इस्लामाबाद को अब्राहम समझौते में शामिल होने में मदद करना था।
इजरायल को मान्यता नहीं देता है पाक
पाकिस्तान उन कई देशों में से है जो इजरायल को एक देश के तौर पर मान्यता नहीं देता और उसके साथ डिप्लोमैटिक रिश्ते नहीं रखता। अब्राहम अकॉर्ड अमेरिका की मध्यस्थता वाले समझौतों की एक सीरीज है, जिसने इजरायल और UAE, बहरीन, सूडान और मोरक्को समेत कई अरब देशों के बीच डिप्लोमैटिक, आर्थिक और सुरक्षा रिश्ते बनाए निजाजी ने इंटरव्यू में कहा, "आपको क्या लगता है? भारत, जो एक बड़ा देश है, 10 मई को जब पाकिस्तान ने हमला किया तो क्या वह जवाब देने की स्थिति में था? वह दे सकता था लेकिन भारत ने जानबूझकर कुछ समझ की वजह से कड़ा जवाब देने से परहेज किया।"
'इमरान खान की सोच दिखाता है यह बयान'
नियाजी की बातों पर पंजाब की सूचना और संस्कृति मंत्री आजमा बोखारी ने कड़ा रिएक्शन दिया। वह पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) से हैं। बुखारी ने शनिवार को कहा, "नोरीन नियाजी का बयान उनके भाई इमरान खान की सोच दिखाता है। खान का परिवार पाकिस्तान की कामयाबियों से हमेशा असहज रहा है और देश के हित के खिलाफ की गई बातें बहुत अफसोस की बात हैं।" उन्होंने यह भी कहा कि पीएम मोदी के सपोर्ट में नियाजी की बातें बहुत निंदनीय हैं।''
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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