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ईरान में मलबे में दबे यूरेनियम का क्या हुआ, परमाणु हथियार बनाने के सामान पर ट्रंप की नजर

Apr 08, 2026 10:54 am ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
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ईरान की तरफ से भी सीजफायर की 10 शर्तें अमेरिका के सामने रखी गईं हैं। इनमें यूरेनियम का भी जिक्र किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एक शर्त है, यूरेनियम संवर्धन की अनुमति देना। राष्ट्रपति ट्रंप ने सीजफायर का ऐलान किया है।

ईरान में मलबे में दबे यूरेनियम का क्या हुआ, परमाणु हथियार बनाने के सामान पर ट्रंप की नजर

ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर के बाद एक बार फिर यूरेनियम की चर्चा जोर पकड़ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि यूरेनियम का पूरा ध्यान रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि वह बगैर इसके 'समझौता नहीं करते।' कहा जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से बीते साल किए गए ऑपरेशन के बाद 400 किलोग्राम से ज्यादा यूरेनियम मलबे में दबा हुआ है।

यूरेनियम पर ट्रंप का प्लान

एएफपी से बातचीत में ट्रंप ने यूरेनियम से जुड़े सवाल पर कहा, 'इसका पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा, नहीं तो मैं समझौता ही नहीं करता।' अमेरिकी राष्ट्रपति से पूछा गया था कि एनरिच्ड या शुद्ध किए हुए यूरेनियम का अब क्या होगा। उन्होंने अमेरिका की '100 फीसदी जीत' का दावा किया है।

ईरान की शर्तों में भी है शामिल

ईरान की तरफ से भी सीजफायर की 10 शर्तें अमेरिका के सामने रखी गईं हैं। इनमें यूरेनियम का भी जिक्र किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एक शर्त है, यूरेनियम संवर्धन की अनुमति देना। खास बात है कि ट्रंप का कहना है कि ईरान की तरफ से मिले बिंदुओं के आधार पर बात की जाएगी। उन्होंने बताया कि वह इन बिंदुओं को लेकर सीजफायर पर सहमत हुए हैं।

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ईरान लगा चुका है आरोप

ईरान का मानना है कि अपने पायलटों को बचाने की आड़ में अमेरिका की कोशिश दरअसल ईरानी यूरेनियम चुराने की एक साजिश हो सकती है, जो पूरी तरह विफल रही। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने सोमवार को ईरानी टेलीविजन चैनल 'एसएनएन' पर प्रसारित बयान में कहा, 'इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि यह संवर्धित यूरेनियम चुराने के इरादे से की गई 'छल कपट से भरी चाल' हो सकती है।'

ईरान में एक 'एफ-15ई स्ट्राइक ईगल' सुपरसोनिक लड़ाकू-बमवर्षक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद अमेरिका ने बड़े पैमाने पर खोज और बचाव अभियान शुरू किया था।

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ईरान में यूरेनियम

IAEA यानी अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रोसी ने अल जजीरा से बातचीत में अनुमान लगाया था कि यह मात्रा 10 से ज्यादा परमाणु बम बनाने के लिए काफी है। रिपोर्ट के अनुसार, ईरान के पास इस समय लगभग 440 किलोग्राम यूरेनियम है, जिसे 60 प्रतिशत तक शुद्ध या एनरिच किया गया है। अब खास बात है कि परमाणु हथियार बनाने के लिए यूरेनियम का 90 प्रतिशत एनरिच होना जरूरी है और ईरान के पास पहले ही 60 फीसदी यूरेनियम है।

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मीडिया रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों के अनुसार, अमेरिका के लिए ईरान का 400 किलो से ज्यादा यूरेनियम हासिल करना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसका 60 प्रतिशत हिस्सा पिछले साल हुए हमलों के बाद इस्फहान और नतांज के मलबे में दबा हुआ है। इस मिशन को पूरा करने के लिए अमेरिकी सेना को न केवल हजारों सैनिकों के साथ बड़े पैमाने पर खुदाई करनी होगी, बल्कि परमाणु तत्वों की सुरक्षित निकासी के लिए विशेषज्ञों की टीम और कार्गो विमानों के लिए नए रनवे भी तैयार करने होंगे।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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