संस्कृत को लेकर ऐसा क्या हुआ? अब हिंदुओं से माफी मांग रही है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी

Harvard University: विश्व की प्रतिष्ठित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों के घेरे में है। इस बार विवाद का कारण विश्वविद्यालय के दक्षिण एशियाई अध्ययन विभाग द्वारा सोशल मीडिया पर साझा की गई एक तस्वीर है, जिसे हिंदू समुदाय ने 'हिंदूफोबिक' और अपमानजनक करार दिया है। बढ़ते दबाव और विरोध के बीच विभाग ने शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान जारी कर इस घटना पर गहरा खेद प्रकट किया है।

क्या है पूरा विवाद? विवाद की शुरुआत तब हुई जब विभाग ने अपने 'प्रारंभिक संस्कृत पाठ्यक्रम' को बढ़ावा देने के लिए एक कलाकृति का उपयोग किया। सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं और हिंदू संगठनों का आरोप है कि इस तस्वीर में संस्कृत भाषा और हिंदू धर्म को नकारात्मक और आपत्तिजनक तरीके से चित्रित किया गया था।

'कोएलिशन ऑफ हिंदूज ऑफ नॉर्थ अमेरिका' (CoHNA) नामक संगठन ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि यह चित्रण हिंदू भावनाओं को आहत करने वाला है। नेटिजन्स के अनुसार, 'मास्टर ऑफ पपेट्स' शीर्षक वाली यह कलाकृति भारतीय कलाकार अनिरुद्ध साईनाथ (ब्रांड: मोली आर्ट) द्वारा बनाई गई थी। दावा किया गया कि यह चित्र महाभारत के विषयों और भगवान कृष्ण की रासलीला के इर्द-गिर्द बुना गया था, लेकिन इसके चित्रण के तरीके पर गंभीर सवाल उठाए गए।

हार्वर्ड की माफी विवाद बढ़ने पर हार्वर्ड के दक्षिण एशियाई अध्ययन विभाग ने बयान जारी कर कहा, "हम अपने संस्कृत कार्यक्रम के संबंध में एक संवेदनशील छवि पोस्ट करने के लिए गहरा खेद व्यक्त करते हैं। हमारा विभाग संस्कृत पढ़ाने का एक लंबा इतिहास रखता है और हम इस भाषा व इससे जुड़ी बौद्धिक और सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।"

विश्वविद्यालय ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सोशल मीडिया से जुड़ी आंतरिक प्रक्रियाओं की समीक्षा की जा रही है, ताकि पोस्ट विभाग के मिशन और मूल्यों के अनुरूप हों। साथ ही विभाग ने यह भी साफ किया कि इस पोस्ट का 'लक्ष्मी मित्तल एंड फैमिली साउथ एशिया इंस्टीट्यूट' से कोई लेना-देना नहीं है।

हिंदू संगठनों ने किया स्वागत CoHNA ने हार्वर्ड की इस माफी का स्वागत किया है। संगठन ने इसे एक 'दुर्लभ उदाहरण' बताया जहां किसी विश्वविद्यालय विभाग ने हिंदू समुदाय की चिंताओं पर औपचारिक रूप से खेद व्यक्त किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर संगठन ने लिखा कि संस्कृत जैसी प्राचीन भाषा, जिसने वैश्विक सभ्यताओं को प्रभावित किया है, के प्रति सम्मान दिखाया जाना उत्साहजनक है।