संस्कृत को लेकर ऐसा क्या हुआ? अब हिंदुओं से माफी मांग रही है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी

Feb 28, 2026 11:59 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
Harvard University: विश्व की प्रतिष्ठित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों के घेरे में है। इस बार विवाद का कारण विश्वविद्यालय के दक्षिण एशियाई अध्ययन विभाग द्वारा सोशल मीडिया पर साझा की गई एक तस्वीर है, जिसे हिंदू समुदाय ने 'हिंदूफोबिक' और अपमानजनक करार दिया है। बढ़ते दबाव और विरोध के बीच विभाग ने शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान जारी कर इस घटना पर गहरा खेद प्रकट किया है।

क्या है पूरा विवाद?

विवाद की शुरुआत तब हुई जब विभाग ने अपने 'प्रारंभिक संस्कृत पाठ्यक्रम' को बढ़ावा देने के लिए एक कलाकृति का उपयोग किया। सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं और हिंदू संगठनों का आरोप है कि इस तस्वीर में संस्कृत भाषा और हिंदू धर्म को नकारात्मक और आपत्तिजनक तरीके से चित्रित किया गया था।

'कोएलिशन ऑफ हिंदूज ऑफ नॉर्थ अमेरिका' (CoHNA) नामक संगठन ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि यह चित्रण हिंदू भावनाओं को आहत करने वाला है। नेटिजन्स के अनुसार, 'मास्टर ऑफ पपेट्स' शीर्षक वाली यह कलाकृति भारतीय कलाकार अनिरुद्ध साईनाथ (ब्रांड: मोली आर्ट) द्वारा बनाई गई थी। दावा किया गया कि यह चित्र महाभारत के विषयों और भगवान कृष्ण की रासलीला के इर्द-गिर्द बुना गया था, लेकिन इसके चित्रण के तरीके पर गंभीर सवाल उठाए गए।

हार्वर्ड की माफी

विवाद बढ़ने पर हार्वर्ड के दक्षिण एशियाई अध्ययन विभाग ने बयान जारी कर कहा, "हम अपने संस्कृत कार्यक्रम के संबंध में एक संवेदनशील छवि पोस्ट करने के लिए गहरा खेद व्यक्त करते हैं। हमारा विभाग संस्कृत पढ़ाने का एक लंबा इतिहास रखता है और हम इस भाषा व इससे जुड़ी बौद्धिक और सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।"

विश्वविद्यालय ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सोशल मीडिया से जुड़ी आंतरिक प्रक्रियाओं की समीक्षा की जा रही है, ताकि पोस्ट विभाग के मिशन और मूल्यों के अनुरूप हों। साथ ही विभाग ने यह भी साफ किया कि इस पोस्ट का 'लक्ष्मी मित्तल एंड फैमिली साउथ एशिया इंस्टीट्यूट' से कोई लेना-देना नहीं है।

हिंदू संगठनों ने किया स्वागत

CoHNA ने हार्वर्ड की इस माफी का स्वागत किया है। संगठन ने इसे एक 'दुर्लभ उदाहरण' बताया जहां किसी विश्वविद्यालय विभाग ने हिंदू समुदाय की चिंताओं पर औपचारिक रूप से खेद व्यक्त किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर संगठन ने लिखा कि संस्कृत जैसी प्राचीन भाषा, जिसने वैश्विक सभ्यताओं को प्रभावित किया है, के प्रति सम्मान दिखाया जाना उत्साहजनक है।

हार्वर्ड में संस्कृत

हार्वर्ड अपनी वेबसाइट पर 'शास्त्रीय संस्कृत' को एक ऐसी भाषा के रूप में वर्णित करता है जिसने लगभग तीन सहस्राब्दियों तक दक्षिण एशिया के बौद्धिक और सांस्कृतिक जीवन को आकार दिया है। इसे देवताओं की भाषा के रूप में भी उल्लेखित किया गया है। विश्वविद्यालय का दक्षिण एशियाई अध्ययन विभाग प्रारंभिक, मध्यवर्ती और उन्नत स्तरों पर संस्कृत पाठ्यक्रम प्रदान करता है। इन पाठ्यक्रमों में महाभारत, रामायण और विभिन्न दार्शनिक ग्रंथों का अध्ययन कराया जाता है। विभाग के परिचय पत्र में संस्कृत को सोच से कहीं अधिक आसान बताया गया है, जिसे डिक्शनरी की मदद से एक साल के भीतर पढ़ा जा सकता है।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

International News In Hindi

