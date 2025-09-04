नवाज शरीफ के फार्महाउस पर हुई सीक्रेट बैठक में ऐसा क्या हुआ, जिससे आसिम मुनीर की बढ़ गई ताकत

पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के बड़े भाई नवाज के फार्महाउस पर एक सीक्रेट बैठक हुई, जिसमें अगले दस सालों के लिए योजना बनाई गई। आर्मी चीफ आसिम मुनीर को भी एक्सटेंशन दिए जाने की तैयारी कर ली गई है।

पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर की ताकत बढ़ती जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से हारने के बाद भी प्रमोशन मिला और अब वह पाकिस्तान की लीडरशिप के साथ मिलकर अगले 10 सालों तक राज करने का प्लान तैयार कर रहे हैं। इसके लिए उनका जल्द ही कार्यकाल भी बढ़ाकर की तैयारी की जा रही है। हाल ही में पाक के पूर्व पीएम नवाज शरीफ के फार्महाउस में बने एक बंद कमरे में सीक्रेट बैठक हुई है, जिसमें पीएम शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, पंजाब की सीएम मरियम और आसिम मुनीर शामिल हुए। बैठक का उद्देश्य अगले दस सालों तक रणनीतिक शक्ति योजना को अंतिम रूप देना था, जिसमें मौजूदा 'व्यवस्थता की निरंतरता', दीर्घकालिक राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता पर फोकस किया गया। यानी कि मुनीर पाकिस्तान की मौजूदा लीडरशिप के साथ मिलकर अगले दस सालों तक राज करने की तैयारी कर रहे हैं।

'सीएनएन-न्यूज 18' ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि बैठक में शामिल सभी लोगों ने 10 वर्षीय ‘व्यवस्था की निरंतरता’ की योजना पर सहमति दी है। इसका उद्देश्य विदेशी निवेश, अमेरिका, चीन और खाड़ी जैसे देशों के लिए एक स्थिर पॉलिटिकल और सुरक्षित वातावरण देना है। इसे संभावना जताई जा रही है कि मुनीर जिन्हें 2022 में तीन साल के लिए ही नियुक्त किया गया था, अब पाकिस्तानी सेना अधिनियम 1952 में किए गए संशोधन के तहत पांच साल का और विस्तार दिया जा सकता है। 28 नवंबर, 2025 को मुनीर का कार्यकाल खत्म हो रहा है और अब पुनर्नियुक्ति की औपचारिक अधिसूचना जल्द ही जारी होने की उम्मीद है, जोकि पाक में उनकी ताकत को दिखाता है।

इस बैठक में पाकिस्तान के नागरिक-सैन्य शासन के ढांचे की पुष्टि की गई, जहां शीर्ष सैन्य नियुक्तियों समेत तमाम प्रमुख फैसले राजनीतिक और सैन्य लीडरशिप की आम सहमति से लिए जाएंगे। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई में डीजी, डीजी सैन्य खुफिया और डीजी-सी (प्रति-खुफिया) जैसे पदों को दोनों की सहमति से भरा जाएगा। इस बैठक में आईएसआई डीजी लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक भी मौजूद थे। वह भी अक्टूबर में रिटायर होने वाले हैं। उन्हें भी सेवा विस्तार देने के लिए विचार-विमर्श किया जा रहा है।