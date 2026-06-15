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मजबूरी में करनी पड़ी ईरान से डील? तीन महीने के युद्ध में क्या हासिल कर पाए डोनाल्ड ट्रंप

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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अमेरिका और ईरान के बीच फाइनल समझौते पर शुक्रवार को साइन किए जाएंगे। वहीं जानकारों का कहना है कि तीन महीने के युद्ध के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप कुछ हासिल नहीं कर पाए और अंत में उन्हें मजबूरी में यह डील पक्की करनी पड़ी।

मजबूरी में करनी पड़ी ईरान से डील? तीन महीने के युद्ध में क्या हासिल कर पाए डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिका और ईरान के बीच 100 दिनों से ज्यादा से चल रहे युद्ध के आखिरकार खत्म होने का समय आ गया है। शुक्रवार को जिनेवा में दोनों देशों के बीच फाइनल डील पर साइन होने वाले हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला कर तो दिया था लेकिन इसके बाद अमेरिका समेत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई थी। डोनाल्ड ट्रंप किसी भी कीमत पर अपनी हार नहीं स्वीकार करना चाहते थे और दूसरी तरफ इजरायल के दबाव की वजह से समझौता लंबा खिंचता चला गया। अब उम्मीद की जा रही है कि होर्मुज खुलने के बाद दुनियाभर में कच्चे तेल की कीमतों में कमी आएगी।

पूरा नहीं हो पाया अमेरिका का टारगेट

ईरान पर हमला करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो-जो लक्ष्य बताए थे वे अब तक भी नहीं हासिल हो पाए। ईरान ने इतना वादा जरूर किया है वह परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। हालांकि परमाणु संवर्धन पर पूरी तरह से रोक को लेकर ईरान ने कोई सहमति नहीं जताई है। इसके अलावा अमेरिका होर्मुज पर भी अपना नियंत्रण चाहता था। वहीं समझौते में स्पष्ट है कि होर्मुज पर पूरा नियंत्रण ईरान का रहेगा। ईरान के पक्ष में यहां तक कहा गया है कि उसके आंतरिक मामलों में अमेरिका किसी भी तरह का दखल नहीं दे सकेगा। होर्मुज पर भी ईरान का ही नियंत्रण है ऐसे में समझौते के मुताबिक अमेरिका का वहां भी प्रतिबंध लगाने का कोई अधिकार नहीं होगा।

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युद्ध रोकना, डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी

डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा टारगेट था कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को एकदम से रोक दिया जाए। लेकिन यह लक्ष्य अभी हासिल होता हुआ नहीं दिख रहा है। जानकारों का कहना है कि हजारों की संख्या में लोगों की मौत और अर्थव्यवस्था को तहस-नहस होते देखने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी बन गई थी कि किसी तरह से इस युद्ध से छुट्टी ली जाए। वहीं नवंबर में अमेरिका में मिडटर्म इलेक्शन भी होने हैं। इसे देखते हुए भी डोनाल्ड ट्रंप किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं।

डोनाल्ड ट्रंप के विरोधियों का कहना है कि यह डील अमेरिका के पक्ष में नहीं बल्कि ईरान के पक्ष में है। ईरान ने भी इसे अपनी जीत बताया है। फाइनल डील पर दोनों देशों के बीच 60 दिनों की वार्ता होगी। अमेरिका चाहता था कि ईरान कमजोर पड़ जाए लेकिन ईरान लगातार अमेरिकी हमलों का जवाब देता रहा और डोनाल्ड ट्रंप के दावे फेल करता रहा। ईरान ने इतना तो दिखा दिया है कि तेल के भंडार और होर्मुज पर अधिकार की वजह से दुनियाभर में उसकी क्या अहमियत है।

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क्या नहीं हासिल कर पाए डोनाल्ड ट्रंप

डोनाल्ड ट्रंप ईरान को बिना किसी शर्त के सरेंडर करवाना चाहते थे जो कि वह नहीं कर पाए। डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो और उनके इशारे पर चलने वाली सरकार बना दी जाए। इस मनसूबे में भी वह कामयाब नहीं हो पाए। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाना चाहते थे। एमओयू में मिसाइल प्रोग्राम पर भी कोई सख्त बात शामिल नहीं की गई है।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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