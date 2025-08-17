डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को क्या दिया गिफ्ट? अलास्का के होटल से लीक हो गए सीक्रेट पेपर

डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच बैठक से पहले ही अलास्का के होटल प्रिंटर पर कुछ अहम दस्तावेज छूट गए थे। इसमें कई संवेदनशील जानकारियां भी थीं। इस पेपर में यह भी बताया गया था कि ट्रंप पुतिन को क्या तोहफा देने वाले हैं।

अलास्का में शनिवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच हुई बैठक की कई अहम जानकारियां लापरवाही के चलते लीक हो गईं। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन और ट्रंप के बीच बातचीत से पहले ही उनकी मीटिंग को लेकर सीक्रेट दस्तावेज होटल के प्रिंटर पर ही छूट गए थे। इसमें कई संवेदनशील जानकारियां भी थीं। रिपोर्ट में बताया गया कि फोर स्टार होटल कैप्टेन कुक के प्रिंटर पर अहम दस्तावेज पाए गए थे।

दस्तावेज में थीं अहम जानकारियां इन दस्तावेजों में दोनों नेताओं के लंच का मेन्यू भी शामिल था। इसमें लिखा था कि उन्हें मीट के टुकड़ों के साथ ब्रैंडी, पिपरकॉर्न सॉस और सलाद सर्व की जाएगी। इसके अलावा आलू की मलाईदार डिश और भुनी हुई शतावरी भी मेन्यू में शामिल थी। रूस के आर्कटिक सागर में पाई जाने वाली विशेष मछली की डिश भी उन्हें सर्व की जानी थी। हालांकि चर्चा के बाद दोनों राष्ट्रपतियों ने लंच किया ही नहीं और अपने-अपने रास्ते निकल गए। इसके अलावा इसमें बोर्डरूम की स्टाइल टेबल की सेटिंग भी बताई गई थी। इसी के मुताबिक दोनों राष्ट्रपतियों और उनके सहयोगियों की सीटिंग अरेंजमेंट किया गया था।

एक अन्य पेपर में बताया गया था कि राष्ट्रपतियों के साथ कौन-कौन से लोग चर्चा के समय मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अमेरिकी अधिकारियों को सलाह दी गई थी कि वे राष्ट्रपति पुतिन को पूतिन 'Poo Tihn' कहकर संबोधित करें। इन दस्तावेजों में बताया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप पुतिन को एक बाज की आकृति वाला मोमेंटो देंगे। अब यह तोहफा पुतिन को दिया गया या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। इसके अलावा इन सीक्रेट दस्तावेजों पर अमेरिकी अधिकारियों के नंबर भी लिखे थे। इन अधिकारियों को पूरे इवेंट के मैनेजमेंट का जिम्मा दिया गया था।