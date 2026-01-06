Hindustan Hindi News
हम वेनेजुएला से युद्ध नहीं कर रहे, 30 दिन में चुनाव नहीं होंगे; क्या चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप?

संक्षेप:

मादुरो पर नार्को-आतंकवाद और कोकीन तस्करी जैसे गंभीर आरोप हैं। न्यूयॉर्क में पूछताछ के दौरान मादुरो ने सभी आरोपों से इनकार किया और खुद को अब भी वेनेज़ुएला का वैध राष्ट्रपति बताया।

Jan 06, 2026 06:30 am ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, वाशिंगटन
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को साफ किया कि वेनेजुएला में अगले 30 दिनों के भीतर नए चुनाव नहीं कराए जाएंगे। उनका कहना है कि देश की मौजूदा स्थिति को देखते हुए पहले स्थिरता लाना जरूरी है। यह बयान ऐसे समय आया है, जब अमेरिकी सशस्त्र बलों ने वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोस मादुरो को उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किया।

एनबीसी न्यूज से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि वेनेज़ुएला में फिलहाल चुनाव कराना संभव नहीं है। उन्होंने कहा- हमें पहले देश को ठीक करना होगा। ऐसी स्थिति में चुनाव नहीं हो सकते। लोग मतदान ही नहीं कर पाएंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि वेनेज़ुएला को स्वस्थ होने में समय लगेगा और इसके लिए अमेरिका भूमिका निभाएगा।

मादुरो की गिरफ्तारी, सत्ता में अंतरिम सरकार

न्यूयॉर्क में पूछताछ के दौरान मादुरो ने सभी आरोपों से इनकार किया और खुद को अब भी वेनेज़ुएला का वैध राष्ट्रपति बताया। हालांकि, देश में उनकी अनुपस्थिति के बीच उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रीगेज को सोमवार को अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिला दी गई।

तेल और ऊर्जा क्षेत्र में अमेरिकी भूमिका

ट्रंप ने संकेत दिए कि अमेरिका वेनेजुएला के तेल और ऊर्जा क्षेत्र को दोबारा खड़ा करने में मदद कर सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका तेल कंपनियों को बुनियादी ढांचे की मरम्मत में निवेश के लिए प्रोत्साहित करेगा और संभव है कि उन्हें बाद में अमेरिकी सरकार या तेल राजस्व के जरिए भुगतान किया जाए। ट्रंप ने कहा- इसमें बहुत पैसा लगेगा। तेल कंपनियां पैसा लगाएंगी और फिर उन्हें भुगतान किया जाएगा।

हम वेनेजुएला से युद्ध नहीं कर रहे- ट्रंप

आलोचनाओं के बीच ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिका वेनेजुएला के साथ युद्ध में नहीं है। उन्होंने कहा- हम ड्रग्स के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। उन लोगों के खिलाफ जो ड्रग्स बेचते हैं और अपराधियों को हमारे देश में भेजते हैं। ट्रंप के मुताबिक, अमेरिका की इस पूरी कार्रवाई की निगरानी एक वरिष्ठ टीम करेगी, जिसमें विदेश मंत्री मार्को रुबियो, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और वाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर शामिल हैं।

आगे भी सैन्य कार्रवाई की चेतावनी

ट्रंप ने यह भी कहा कि यदि सहयोग में कमी आई तो अमेरिका दोबारा सैन्य कार्रवाई कर सकता है। उन्होंने कहा कि हम इसके लिए तैयार हैं। संसद की अनुमति के बिना की गई कार्रवाई पर उठे सवालों को खारिज करते हुए ट्रंप ने दावा किया कि उन्हें राजनीतिक समर्थन प्राप्त है। उन्होंने कहा- MAGA को यह पसंद है। MAGA मेरे हर कदम से खुश है। अमेरिकी राष्ट्रपति के इन बयानों से साफ है कि वेनेजुएला को लेकर अमेरिका की रणनीति आने वाले समय में और आक्रामक हो सकती है, जबकि देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया फिलहाल स्थगित रहने के संकेत मिल रहे हैं।

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar
अमित कुमार एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में नौ वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान डिजिटल के साथ जुड़ने से पहले अमित ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है। अमित ने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला (डिजिटल) से की। इसके अलावा उन्होंने वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में काम किया है, जहां उन्होंने न्यूज रिपोर्टिंग व कंटेंट क्रिएशन में अपनी स्किल्स को निखारा। अमित ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार से मास कम्युनिकेशन में मास्टर (MA) किया है। अपने पूरे करियर के दौरान, अमित ने डिजिटल मीडिया में विभिन्न बीट्स पर काम किया है। अमित की एक्सपर्टीज पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, इंटरनेट रिपोर्टिंग और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। अमित नई मीडिया तकनीकों और पत्रकारिता पर उनके प्रभाव को लेकर काफी जुनूनी हैं। और पढ़ें
