हम भारत और रूस के रिश्तों की..., चीन में व्लादिमीर पुतिन से क्या बोले शहबाज शरीफ

चीन में होने वाली परेड में भारत के पड़ोस से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर, नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू परेड में शामिल होंगे।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। खबर है कि इस दौरान शरीफ ने पुतिन ने भारत और रूस के रिश्तों का भी जिक्र किया। दोनों ही नेता चीन में सैन्य परेड में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। इससे पहले पुतिन और शरीफ चीन के तियानजिन में आयोजित SCO शिखर सम्मेलन में भी मिले थे।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान, रूस और भारत के रिश्तों का सम्मान करता है। उन्होंने इस रिश्ते को 'एकदम अच्छा' बताया है। पाकिस्तान के पीएम ने यह भी कहा कि वह रूस के साथ मजबूत संबंध चाहते हैं। उन्होंने कहा, 'हम भई बहुत मजबूत संबंध चाहते हैं, जो क्षेत्र की प्रगति में पूरक होंगे।' उन्होंने पुतिन की भी जमकर तारीफ की और मिलकर काम करने की इच्छा जताई।

शरीफ ने सोमवार को शंघाई सहयोग संगठन से दक्षिण एशिया में विवादों के समाधान के लिए एक व्यापक और सुव्यवस्थित वार्ता शुरू करने का आग्रह किया।

पाकिस्तान की सरकारी समाचार एजेंसी ‘एपीपी’ की खबर के अनुसार, शरीफ ने शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान बहुपक्षवाद का समर्थन करता है और 10 देशों का यह समूह एक ऐसा मंच बना हुआ है, जो क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण के प्रति इस्लामाबाद की प्रतिबद्धता का उचित रूप से प्रतिनिधित्व करता है।

उन्होंने कहा, 'पाकिस्तान हमेशा से बहुपक्षवाद, संवाद और कूटनीति की शक्ति में विश्वास तथा एकपक्षवाद से दूर रहा है।' शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान अपने पड़ोसियों के साथ सामान्य व स्थिर संबंध चाहता है और टकराव की बजाय बातचीत को प्राथमिकता देता है।

चीन की परेड चीन अपनी बढ़ती कूटनीतिक और सैन्य ताकत का प्रदर्शन करने के लिए बुधवार को देश की अब तक की सबसे बड़ी सैन्य परेड का आयोजन करेगा जिसमें उसके आधुनिक लड़ाकू विमान, मिसाइल और नवीनतम इलेक्ट्रॉनिक युद्ध हार्डवेयर शामिल होंगे। इस परेड के 26 विदेशी नेता भी गवाह बनेंगे। परेड में रूसी पुतिन, उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन और ईरान, मलेशिया, म्यांमा, मंगोलिया, इंडोनेशिया, ज़िम्बाब्वे और मध्य एशिया के नेताओं समेत 26 विदेशी नेता शामिल होंगे।