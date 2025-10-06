बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐसा क्या कहा, फोन पर ही भड़क गए डोनाल्ड ट्रंप; दे डाली गाली

गाजा में युद्धविराम को लेकर फोन पर बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप बेंजामिन नेतन्याहू पर भड़क गए। यहां तक कि उन्होंने अपशब्द का भी प्रयोग कर डाला। ट्रंप चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर युद्धविराम का क्रेडिट उन्हें जल्द मिल जाए।

गाजा में युद्धविराम की योजना को लेकर डोनाल्ड ट्रंप इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर फोन पर ही भड़क गए। डोनाल्ड ट्रंप के 20 सूत्रीय शांति प्रस्ताव के कुछ बिंदुओं पर हमास सहमत हो गया है। हमास ने कहा है कि वह बंधकों को रिहा करने को तैयार है, लेकिन बदले में इजरायल को फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ना होगा और अपनी सेना गाजा से हटानी होगी। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल से भी कहा कि वह तत्काल प्रभाव से गाजा में बमबारी बंद कर दे। हालांकि इजरायल ने हमले बंद नहीं किए और तीन ही दिन में सैकड़ों फिलिस्तीनी मारे गए। डोनाल्ड ट्रंप ने जब इजरायली प्रधानमंत्री को फोन किया तो उन्होंने हमास के इस समझौते को मानने को लेकर संतुष्टि नहीं जताई। इसपर डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए और उन्होंने कहा, 'तुम बहुत ही F*ing निगेटिव आदमी हो।'

ऐक्सियस की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के शांति प्रस्ताव पर हमास की सहमति को लेकर नेतन्याहू ने कहा कि इसमें कुछ भी खुश होने जैसा नहीं है। इसपर ट्रंप ने भड़कते हुए कहा कि तुम कैसे नकारात्मक व्यक्ति हो। यह एक जीत है। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से काफी सख्त लहजे में बात की। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इजरायल भी थोड़ा समझौता करे और किसी तरह गाजा में युद्धविराम हो जाए। कुल मिलाकर यह क्रेडिट का खेल है। डोनाल्ड ट्रंप गाजा में युद्धविराम का क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं। वह कई युद्धों को रुकवाने का दावा कर चुके हैं। ट्रंप चाहते हैं कि किसी तरह उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिले।

हमास ने कौन सी शर्तें मानी हैं? हमास ने कहा है कि वह बंधकों को रिहा करने को तैयार है लेकिन इसके बदले में इजरायल की सेना को गाजा से बाहर जाना होगा। वहीं हमास की इस बात को नेतन्याहू ने 'बेकार' बताया है। ट्रंप का कहना है कि हमास ने जो भी शर्तें मानी हैं, उनसे बातचीत का रास्ता खुल रहा है। इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गाजा में इजरायल बमबारी रोक दे।

डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को धमकी भी दी है कि अगर समय पर वह सहमत नहीं होता है तो गाजा में खून की नदियां बहेंगी। दूसरी तरफ ट्रंप को इस बात का भी डर है कि कहीं सारे किए कराए पर पानी ना फिर जाए और हमास शर्तों को मानने से इनकार कर दे। इसीलिए उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू को भी फोन मिलाया था।