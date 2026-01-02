भारत-PAK युद्ध पर चीन ने ऐसा क्या कहा, पाकिस्तान बोला- हमारा भी सपोर्ट
मई महीने में हुए भारत और पाकिस्तान युद्ध पर चीन ने मध्यस्थता का दावा किया। इसे भारत ने खारिज कर दिया, लेकिन चीन के इस झूठे दावे को अब पाकिस्तान ने सच मानते हुए अपना समर्थन दे दिया।
चीन ने हाल ही में भारत-पाकिस्तान के बीच मई में हुए युद्ध को लेकर मध्यस्थता करवाने का दावा किया, जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन अब पाकिस्तान को नया मुद्दा मिल गया है। उसने चीन के इस फर्जी दावे को सच मान लिया है। पाकिस्तान ने कहा है कि चीन के इस रुख को हमारा भी सपोर्ट है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा, "मेरी जानकारी के अनुसार, चीन का नेतृत्व पाकिस्तान के नेतृत्व के साथ लगातार संपर्क में था, और मई के उन तीन-चार दिनों में, 6 से 10 तारीख के बीच और शायद उससे पहले और बाद में भी भारतीय नेतृत्व के साथ भी कुछ संपर्क किया था।"
उन्होंने आगे कहा, “तो, मुझे लगता है कि वे संपर्क, जो बहुत ही पॉजिटिव डिप्लोमैटिक बातचीत से पहचाने जाते हैं, उन्होंने तनाव कम करने और इलाके में शांति और सुरक्षा लाने में मदद की। इसलिए, मुझे यकीन है कि मध्यस्थता के बारे में चीन का नजरिया सही है।” अंद्राबी ने आगे कहा, “यह पाकिस्तान की भी राय और आकलन है कि चीन ने किस तरह की डिप्लोमेसी की। यह शांति के लिए डिप्लोमेसी थी। यह खुशहाली और सुरक्षा के लिए डिप्लोमेसी थी, और यह उन तीन-चार अहम दिनों में उस संघर्ष को सुलझाने के लिए किए गए कई इंटरनेशनल प्रयासों की पहचान रही है। इसलिए, हम इस मामले पर चीन के विदेश मंत्री द्वारा बताए गए चीन के रुख का समर्थन करते हैं।”
चीन ने क्या कहा था?
चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने मंगलवार को दावा किया था कि चीन द्वारा ‘मध्यस्थता’ किए गए प्रमुख संवेदनशील मुद्दों में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव भी शामिल रहे। बीजिंग में आयोजित अंतरराष्ट्रीय हालात और चीन के विदेश संबंधों पर संगोष्ठी में वांग ने कहा, “इस साल, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से किसी भी समय की तुलना में स्थानीय युद्ध और सीमा पार संघर्ष अधिक बार भड़के। भू-राजनीतिक उथल-पुथल लगातार फैलती जा रही है।” उन्होंने कहा, “गतिरोध वाले मुद्दों को सुलझाने के लिए चीन के इस दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए, हमने उत्तरी म्यांमा, ईरान के परमाणु मुद्दे, पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव, फलस्तीन और इजराइल के मुद्दों तथा कंबोडिया और थाईलैंड के बीच हालिया संघर्ष में मध्यस्थता की।”
भारत ने चीन के दावे को किया खारिज
भारत ने चीन के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है और दोहराया है कि सीजफायर के फैसले में कोई तीसरा पक्ष शामिल नहीं था। भारत का यह कहना रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सात से 10 मई के दौरान संघर्ष का समाधान दोनों देशों की सेनाओं के सैन्य संचालन महानिदेशकों (डीजीएमओ) के बीच सीधी बातचीत के माध्यम से हुआ था। भारत लगातार यह कहता रहा है कि भारत और पाकिस्तान से संबंधित मामलों में किसी भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के लिए कोई जगह नहीं है। 7 से 10 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष में चीन की भूमिका, विशेष रूप से उसके द्वारा पाकिस्तान को प्रदान की गई सैन्य सहायता, गंभीर जांच और आलोचना के दायरे में आ गई। कूटनीतिक मोर्चे पर, चीन ने सात मई को भारत और पाकिस्तान से संयम बरतने का आह्वान किया था।
