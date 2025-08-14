What did Biden son say that infuriated Trump wife send him a notice of one billion dollars बाइडेन के बेटे ने ऐसा क्या कहा कि भड़क गईं ट्रंप की पत्नी, एक अरब डॉलर का नोटिस थमाया, International Hindi News - Hindustan
Thu, 14 Aug 2025
अमेरिका की पहली महिला और डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन को कड़ी चेतावनी देते हुए 1 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का मानहानि मुकदमा करने की धमकी दी है। मेलानिया का आरोप है कि हंटर ने उन पर और राष्ट्रपति ट्रंप पर झूठे और अपमानजनक बयान दिए हैं।

आपको बता दें कि हाल ही में यूट्यूब शो "चैनल 5 विद एंड्रयू कैलाघन" पर दिए एक इंटरव्यू में हंटर बाइडेन ने दावा किया कि जेफ्री एप्स्टीन ने मेलानिया से डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात करवाई। उनके बीच के कनेक्शन बहुत गहरे और व्यापक हैं। यह बयान सोशल मीडिया और कई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तेजी से फैल गया, जिससे मेलानिया की छवि को नुकसान पहुंचा।

मेलानिया ने दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

मेलनिया की ओर से वकील अलेजांद्रो ब्रिटो ने 6 अगस्त को हंटर बाइडेन और उनके वकील एबी लोवेल को एक कानूनी नोटिस भेजा। नोटिस में कहा गया है कि हंटर बाइडेन अपने बयान तुरंत वापस लें, सार्वजनिक माफी जारी करें और संबंधित वीडियो को हटा दें। ऐसा नहीं करने पर 1 अरब डॉलर लगभग 8,300 करोड़ का मानहानि मुकदमा दायर किया जाएगा।

ब्रिटो ने लिखा, “इन झूठे, अपमानजनक और भड़काऊ बयानों ने मेलानिया ट्रंप को वित्तीय और प्रतिष्ठा स्तर पर भी भारी नुकसान पहुंचाया है। वीडियो और इसमें किए गए दावे दुनियाभर में करोड़ों लोगों तक पहुंचे हैं।” ब्रिटो ने यह भी आरोप लगाया कि हंटर का सोर्स सीरियल फैब्युलिस्ट माइकल वुल्फ हैं।

यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिका में अगले राष्ट्रपति चुनाव के लेकर माहौल बनता दिख रहा है। ट्रंप और बाइडेन परिवार के बीच यह टकराव चुनावी बहसों और मीडिया कवरेज को और अधिक तीखा बना सकता है।

