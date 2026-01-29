Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़What did Bangladesh say when India recalled its diplomats for security reasons
हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, भारत ने सुरक्षा कारणों से अपने राजनयिकों को बुलाया तो बोला बांग्लादेश

हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, भारत ने सुरक्षा कारणों से अपने राजनयिकों को बुलाया तो बोला बांग्लादेश

संक्षेप:

तौहीद हुसैन ने कहा कि बांग्लादेश को भारत की ओर से सुरक्षा चिंताओं को लेकर कोई औपचारिक सूचना प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा, 'संभव है कि भारत को कोई आशंका हो या वह कोई संदेश देना चाहता हो, लेकिन मैं इसके पीछे कोई स्पष्ट कारण नहीं देख पा रहा हूं।'

Jan 29, 2026 08:59 am ISTNisarg Dixit भाषा
share Share
Follow Us on

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने बुधवार को कहा कि भारत के अपने राजनयिकों के परिजनों को बांग्लादेश से वापस बुलाने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने कहा कि क्योंकि देश में ऐसी कोई सुरक्षा स्थिति नहीं है, जिससे विदेशी अधिकारियों या उनके परिवारों को खतरा हो।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

भारत ने क्यों वापस बुलाए राजनयिक

भारत ने पिछले हफ्ते बांग्लादेश में बढ़ती चरमपंथी गतिविधियों के मद्देनजर सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए वहां तैनात भारतीय अधिकारियों के परिजनों को वापस बुलाने का फैसला किया था। यह कदम बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले आम चुनावों से कुछ सप्ताह पहले उठाया गया। ढाका स्थित उच्चायोग के अलावा भारत के बांग्लादेश के खुलना, चट्टोग्राम, राजशाही और सिलहट में भी राजनयिक कार्यालय हैं।

बांग्लादेश की सफाई

विदेश मंत्रालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए हुसैन ने कहा, 'यहां ऐसी कोई स्थिति नहीं है, जिससे यह संकेत मिले कि भारतीय राजनयिकों या उनके परिवारों को कोई खतरा है।' उन्होंने कहा, 'यह पूरी तरह से उनका आंतरिक मामला है। भारत किसी भी समय अपने अधिकारियों या उनके परिवारों को वापस बुला सकता है।'

हुसैन ने कहा कि बांग्लादेश को भारत की ओर से सुरक्षा चिंताओं को लेकर कोई औपचारिक सूचना प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा, 'संभव है कि भारत को कोई आशंका हो या वह कोई संदेश देना चाहता हो, लेकिन मैं इसके पीछे कोई स्पष्ट कारण नहीं देख पा रहा हूं।' हुसैन इससे पहले भारत में उप-उच्चायुक्त के रूप में भी सेवाएं दे चुके हैं।

ये भी पढ़ें:बांग्लादेश फ्रॉड करने में चैम्पियन, अपने मुल्क के बारे में ऐसा क्यों बोले यूनुस
ये भी पढ़ें:कोई खतरा नहीं है; बांग्लादेश का यू-टर्न, निशानेबाजों को दी भारत जाने की हरी झंडी

हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर भारतीय राजनयिक अपने परिजनों को वापस भेजना चाहते हैं, तो बांग्लादेश को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा, 'अगर वे ऐसा करना चाहते हैं, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते।' इस बीच, ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग समेत बांग्लादेश में भारत के सभी पांच राजनयिक मिशन सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। भारतीय उच्चायोग ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक समारोह का भी आयोजन किया था।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित एक डिजिटल क्षेत्र के अनुभवी पत्रकार हैं, जिनकी राजनीति की गतिशीलता पर गहरी नजर है और वैश्विक और घरेलू राजनीति की जटिलताओं को उजागर करने का जुनून है। निसर्ग ने गहन विश्लेषण, जटिल राजनीतिक कथाओं को सम्मोहक कहानियों में बदलने की प्रतिष्ठा बनाई है। राजनीति के अलावा अपराध रिपोर्टिंग, अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां और खेल भी उनके कार्यक्षेत्र का हिस्सा रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म करने के बाद दैनिक भास्कर के साथ शुरुआत की और इनशॉर्ट्स, न्यूज18 जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Bangladesh

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।