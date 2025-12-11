हम तो भारत को छोड़ पाकिस्तान के साथ आ जाएंगे, मगर ये दो देश...; नए ब्लॉक पर बांग्लादेश

संक्षेप: बांग्लादेश के विदेश सलाहकार मोहम्मद तोहिद हुसैन के हवाले से लिखा है कि हमारे लिए यह संभव है कि हम पाकिस्तान के साथ चले जाएं। लेकिन नेपाल और भूटान जैसे देशों के लिए यह संभव नहीं है कि वे भारत को छोड़कर पाकिस्तान के साथ आ जाएं। बांग्लादेश के सलाहकार का यह बयान इशाक डार की टिप्पणी के बाद आया है।

दक्षिण एशियाई देशों के संगठन सार्क की 2014 के बाद से ही कोई मीटिंग नहीं हुई है। इस बीच बीते 11 सालों में काफी कुछ बदल गया है। बांग्लादेश में पिछले साल तख्तापलट हो गया था और तब से ही पूर्व पीएम शेख हसीना भारत में शरण लेकर रह रही हैं। 1971 में जिस बांग्लादेश के गठन में भारत ने योगदान दिया था। वहां अब कट्टरपंथियों के समर्थन वाले मोहम्मद यूनुस की सत्ता है और वह भारत से ज्यादा पाकिस्तान के करीब जाते दिख रहे हैं। यहां तक कि भारत से अलग सार्क जैसे एक नया संगठन भी बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर खड़ा करना चाहते हैं। इनकी तैयारी है कि इसमें भारत की बजाय चीन को शामिल कर लिया जाए।

इससे भारत को घेरने में मदद मिलेगी। इसके अलावा चीन को साथ लेकर ताकत भी बढ़ाई जा सकेगी। पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक अहमद डार ऐसी ही बात कह चुके हैं। इसके अलावा बांग्लादेश की सरकारी न्यूज एजेंसी संगबाद संस्था ने विदेश सलाहकार मोहम्मद तोहिद हुसैन के हवाले से लिखा है कि हमारे लिए यह संभव है कि हम पाकिस्तान के साथ चले जाएं। लेकिन नेपाल और भूटान जैसे देशों के लिए यह संभव नहीं है कि वे भारत को छोड़कर पाकिस्तान के साथ आ जाएं। बांग्लादेश के सलाहकार का यह बयान इशाक डार की टिप्पणी के बाद आया है।