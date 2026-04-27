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Explainer: तीन मोर्चों पर लड़ रहे नेतन्याहू को देश के अंदर से ही बड़ा झटका, कुर्सी पर मंडरा रहा खतरा

Apr 27, 2026 07:34 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, यरुशलम
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इजरायल में चुनाव करीब आ रहा है। इसके साथ ही नेतन्याहू के विपक्षी दलों की सक्रियता बढ़ने लगी है। नेतन्याहू को सत्ता से हटाने के लिए रणनीतियां बनने लगी हैं। दो प्रमुख विरोधी पार्टियों ने इसके लिए गठबंधन का भी ऐलान कर दिया है। तो क्या नेतन्याहू की कुर्सी पर संकट है?

तीन मोर्चों पर लड़ रहे नेतन्याहू को देश के अंदर से ही बड़ा झटका, कुर्सी पर मंडरा रहा खतरा

इजरायल में चुनाव करीब आ रहा है। इसके साथ ही नेतन्याहू के विपक्षी दलों की सक्रियता बढ़ने लगी है। नेतन्याहू को सत्ता से हटाने के लिए रणनीतियां बनने लगी हैं। इजरायली प्रधानमंत्री की दो प्रमुख विरोधी पार्टियों ने इसके लिए गठबंधन का भी ऐलान कर दिया है। तो क्या नेतन्याहू की कुर्सी पर संकट है? बता दें कि दोनों दलों ने घोषणा की है कि वह चुनाव के दौरान घरेलू मुद्दों पर ध्यान देंगे। इसके लिए वह धार्मिक लोगों को सेना में भर्ती करने पर भी जोर देंगे। हालांकि ईरान, गाजा और लेबनान जैसे मुद्दों पर नफ्ताली बेनेट और यायर लैपिड के नेतृत्व वाली संयुक्त पार्टी की सुरक्षा नीति नेतन्याहू जैसी ही रहने की उम्मीद है। नई पार्टी को ‘बेयाचाद’ नाम दिया गया है। हिब्रू में इसका मतलब होता है साथ।

ईरान पर क्या रुख
हालांकि कुछ मुद्दे ऐसे हैं, जिन पर इजरायल का रुख समान रहने की उम्मीद है। इनमें से ही एक मुद्दा है ईरान। बेनेट और लैपिड अमेरिका के साथ संयुक्त रूप से ईरान पर हमले को लेकर एकमत हैं। इजरायल ने जब ईरान पर हवाई हमले किए तो लैपिड ने इसे राक्षस के खिलाफ युद्ध बताया था। हालांकि बेनेट और लैपिड, दोनों ही नेतन्याहू की आलोचना भी करते हैं। उनका कहना है कि नेतन्याहू ईरान में सत्ता परिवर्तन का मकसद पूरा नहीं कर पाए। आठ अप्रैल को सीजफायर होने के बाद से दोनों नेताओं ने फिर से युद्ध शुरू करने की बात नहीं कही है। हालांकि वह अभी भी रणनीतिक लक्ष्य हासिल करने की बात करते हैं।

लेबनान की बात
इसके अलावा बेनेट और लैपिड ने लेबनान में इजरायली सेना के हमले का भी समर्थन किया है। लैपिड ने कहा है कि इजरायल के लोगों को बचाने के लिए सेना को सभी जरूरी कदम उठाने चाहिए। उन्होंने हिजबुल्लाह के साथ संघर्षविराम का बहुत ज्यादा समर्थन नहीं किया। लैपिड ने कहाकि उत्तरी इजरायल के लिए जो खतरा है, उसे पूरी तरह से हटाना ही एकमात्र उपाय है। उन्होंने 17 अप्रैल को फेसबुक पोस्ट में सीजफायर की आलोचना की थी। उन्होंने लिखा कि हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान को फिर से निशाना बनाना शुरू कर दिया। वह अगले दौर के हमलों के लिए मिसाइलों के साथ मजबूत होता जा रहा है।"

गाजा पर क्या कहा
वहीं, गाजा में युद्ध को लेकर भी बेनेट और लैपिड ने नेतन्याहू की आलोचना की है। दोनों ने कहाकि सात अक्टूबर, 2023 को इजरायल पर हुए हमले के बाद इजरायल ने हमास मिलिशिया समूह को पूरी तरह से नष्ट नहीं किया। जनवरी में, लैपिड ने कहाकि नेतन्याहू की सरकार ने गाजा में अच्छा परिणाम हासिल नहीं किया। उन्होंने कहाकि हमास के पास अभी भी हजारों सशस्त्र लड़ाके हैं। संघर्ष विराम के तहत हमास ने गाजा के तट पर एक छोटे से क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखा। इस महीने एक फेसबुक पोस्ट में बेनेट ने कहाकि नेतन्याहू की नीतियों के चलते हमास को गाजा में फिर से नियंत्रण पाने में मदद मिली है।

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क्या फिलिस्तीन को मिलेगा देश का दर्जा?
अब बात आती है कि क्या बेनेट और लैपिड फिलिस्तीन को लेकर नरम रवैया अपनाएंगे? हालांकि सार्वजनिक सर्वेक्षणों में इसको लेकर सकारात्मक संकेत नहीं है। इन सर्वेक्षणों के मुताबिक अधिकांश इजरायली कब्जा वाले वेस्ट बैंक, गाजा और पूर्वी यरूशलम में एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य के गठन का विरोध करते हैं। इसलिए बेनेट और लैपिड का रुख भी ऐसा ही रहने का उम्मीद है। बता दें कि नेतन्याहू भी फिलिस्तीनी राज्य के विरोध में हैं। उनकी सरकार ने वेस्ट बैंक में बस्तियों के निर्माण की योजनाओं को तेज कर दिया है।

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लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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