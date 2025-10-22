Hindustan Hindi News
फिलिस्तीन को लेकर बंटे अमेरिकी, ट्रंप प्रशासन से अलग राय; सर्वे रिपोर्ट ने सबको चौंकाया

संक्षेप: रॉयटर्स/इप्सोस के एक ताजा सर्वेक्षण ने खुलासा किया है कि अधिकांश अमेरिकी नागरिकों का मानना है कि अमेरिका को फिलिस्तीनी राज्य को औपचारिक मान्यता देनी चाहिए। उनका तर्क है कि इससे मध्य पूर्व में इजरायल के साथ दो-राज्य समाधान संभव हो सकेगा।

Wed, 22 Oct 2025 06:20 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
सीजफायर घोषित होने के बावजूद गाजा पट्टी में इजरायल और हमास के बीच लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही। दोनों पक्ष एक-दूसरे पर सीजफायर का उल्लंघन करने के आरोप लगा रहे हैं। इसी बीच, रॉयटर्स/इप्सोस के एक ताजा सर्वेक्षण ने खुलासा किया है कि अधिकांश अमेरिकी नागरिकों का मानना है कि अमेरिका को फिलिस्तीनी राज्य को औपचारिक मान्यता देनी चाहिए। उनका तर्क है कि इससे मध्य पूर्व में इजरायल के साथ 'दो-राज्य समाधान' संभव हो सकेगा। यह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फिलिस्तीन-विरोधी नीति से पूरी तरह विपरीत है, जो जनता की राय से मेल नहीं खाती।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, यह छह दिनों तक चला सर्वेक्षण सोमवार को संपन्न हुआ। इसमें 59 प्रतिशत लोगों ने फिलिस्तीनी राज्य को अमेरिकी मान्यता देने का समर्थन किया, जबकि 33 प्रतिशत ने इसका विरोध जताया। बाकी या तो अनिश्चित थे या जवाब देने से कतराए। ट्रंप के रिपब्लिकन समर्थकों में भी 53 प्रतिशत ने विरोध किया, लेकिन उसी पार्टी के 41 प्रतिशत सदस्यों ने समर्थन की बात कही।

यह सर्वेक्षण ऐसे समय में आया है जब हाल के हफ्तों में पश्चिमी देशों ( ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया) ने फिलिस्तीनी राज्य को औपचारिक मान्यता दे दी है। 1948 में स्थापित इजरायल ने इन कदमों की कड़ी निंदा की है, क्योंकि उसकी स्थापना के बाद लाखों फिलिस्तीनियों को विस्थापित होना पड़ा और दशकों से संघर्ष जारी है।

इजरायल की गाजा कार्रवाई पर अमेरिकी राय

गाजा में इजरायल की सैन्य कार्रवाई में 65000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं, (अक्टूबर 2023 के हमास हमले में इजरायल में करीब 1200 लोग मारे गए थे ) पर भी अमेरिकी सोच ट्रंप प्रशासन से अलग हैं। ट्रंप ने भारी बमबारी को जायज ठहराया है, लेकिन सर्वेक्षण में करीब 60 प्रतिशत लोगों ने इसे 'अत्यधिक' करार दिया। मात्र 32 प्रतिशत इससे सहमत नहीं थे।

शांति प्रयासों में ट्रंप को कितना श्रेय?

ट्रंप ने इजरायल का युद्ध में खुला समर्थन किया, लेकिन इस महीने उन्होंने युद्धविराम की मध्यस्थता भी की। रॉयटर्स/इप्सोस सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि अमेरिकी जनता ट्रंप को शांति समझौते का श्रेय देने को तैयार हो सकती है। लगभग 51 प्रतिशत लोगों ने कहा कि यदि ट्रंप के प्रयास सफल होते हैं, तो उन्हें 'काफी श्रेय' मिलना चाहिए, जबकि 42 प्रतिशत असहमत थे। इसमें ट्रंप ने कुछ डेमोक्रेट्स को भी प्रभावित किया। कुल मिलाकर केवल 20 में से एक डेमोक्रेट ही ट्रंप के प्रदर्शन से संतुष्ट है, लेकिन चार में से एक डेमोक्रेट का मानना है कि गाजा में शांति स्थायी रही तो ट्रंप को पूरा श्रेय मिलना चाहिए।

वहीं, ट्रंप की विदेश नीति रेटिंग में हल्की सुधार देखा गया। नए सर्वेक्षण में यह 38 प्रतिशत हो गई, जो युद्धविराम से पहले के 33 प्रतिशत थी। यह जुलाई के बाद उनकी सबसे ऊंची रेटिंग है।

गाजा में शांति की संभावना?

हालांकि, क्षेत्र में शांति की राह हमेशा की तरह अनिश्चित बनी हुई है। रॉयटर्स के अनुसार, कुछ दिन पहले हुई हिंसा ने एक हफ्ता पुराने सीजफायर को तोड़ने के कगार पर ला खड़ा किया है। अमेरिकी राजनयिक ट्रंप की शांति योजना को फिर से लागू करने के लिए इजरायल और हमास पर दबाव बढ़ा रहे हैं।

बता दें कि यह ऑनलाइन सर्वेक्षण देशभर के 4385 लोगों पर आधारित था, जिसमें 2 प्रतिशत की गलती की मार्जिन है।

