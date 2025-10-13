Hindustan Hindi News
तेज हवा, मूसलाधार बारिश और बिजली कटौती, 'नॉरईस्टर' से हिल गया अमेरिका; न्यूयॉर्क में इमरजेंसी

न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होकुल ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश से बिजली कटौती और बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हमारी टीमें हर जगह सहायता के लिए मुस्तैद हैं। मौसम विभाग के मुताबिक, लॉन्ग आइलैंड और पूर्वी कनेक्टिकट में 2-3 इंच बारिश दर्ज की गई।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, न्यूयॉर्कMon, 13 Oct 2025 07:42 PM
मैक्सिको में हो रही मूसलाधार बारिश और भूस्खलन ने भयानक तबाही मचा दी है। रविवार तक पूरे देश में कम से कम 47 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 38 लोग अभी भी लापता हैं। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं, और कई क्षेत्रों में सड़कें, घर तथा पुल बह गए हैं। इसी तरह के विकराल तूफानों ने न्यूयॉर्क समेत कई शहरों को झकझोर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका के पूर्वी तट पर रविवार को एक शक्तिशाली नॉरईस्टर तूफान ने दस्तक दी, जिससे भारी वर्षा, तेज हवाएं और तटीय इलाकों में बाढ़ ने भयावह स्थिति पैदा कर दी। हालात इतने गंभीर हो गए कि न्यूयॉर्क सिटी, लॉन्ग आइलैंड और न्यू जर्सी में आपातकाल घोषित कर दिया गया।

न्यूयॉर्क के लिए खतरे की घंटी

न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होकुल ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश से बिजली कटौती और बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हमारी टीमें हर जगह सहायता के लिए मुस्तैद हैं। मौसम विभाग के मुताबिक, लॉन्ग आइलैंड और पूर्वी कनेक्टिकट में 2-3 इंच बारिश दर्ज की गई। न्यूयॉर्क सिटी मेट्रो क्षेत्र में 1-2 इंच वर्षा की आशंका है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि सोमवार दोपहर और शाम के उच्च ज्वार के दौरान हालात और बिगड़ सकते हैं।

आपातकाल की घोषणा और परेड रद्द

सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में होकुल ने लिखा कि चल रहे नॉरईस्टर तूफान के चलते मैं न्यूयॉर्क सिटी, लॉन्ग आइलैंड और वेस्टचेस्टर में आपातकाल घोषित कर रही हूं। हम स्थानीय सहयोगियों की मदद के लिए तैयार हैं, क्योंकि विनाशकारी हवाएं और भारी बारिश से बाढ़ तथा बिजली गुल होने का डर है। इसी कारण इस वर्ष न्यूयॉर्क सिटी की प्रसिद्ध कोलंबस दिवस परेड को रद्द करना पड़ा। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि नॉरईस्टर से उत्पन्न खतरनाक मौसम के कारण 12 अक्टूबर की शाम राज्यपाल द्वारा आपातकाल घोषित होने पर सभी प्रतिभागियों और दर्शकों की सुरक्षा हेतु 81वीं वार्षिक कोलंबस दिवस परेड रद्द करनी पड़ रही है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि परेड का पुनर्निर्धारण संभव नहीं, इसलिए यह 2026 में दोबारा आयोजित होगी।

हवाई यात्रा पर ब्रेक

फ्लाइटअवेयर के आंकड़ों के अनुसार, तूफान से उड़ानों पर असर पड़ने के कारण नेवार्क लिबर्टी, लागार्डिया और जॉन एफ. कैनेडी हवाई अड्डों पर रविवार शाम तक 18 उड़ानें रद्द हो चुकी हैं, जबकि 200 से अधिक में देरी हुई है।

कई इलाकों के लिए अलर्ट

डेली मेल की रिपोर्ट के हवाले से बताया गया कि राष्ट्रीय मौसम सेवा (एनडब्ल्यूएस) ने सफोल्क काउंटी के ज्यादातर हिस्सों के लिए तेज हवा की चेतावनी जारी की है, वहीं लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क सिटी और दक्षिणी वेस्टचेस्टर काउंटी के बाकी भागों के लिए हवा संबंधी सतर्कता बरतने को कहा गया है। यह अलर्ट न्यू जर्सी के कार्यवाहक गवर्नर तहेशा वाय के तूफान से पूर्व आपातकाल घोषित करने के बाद आया है।

