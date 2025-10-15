मैक्सिको से लेकर अलास्का तक, बाढ़-बारिश से हांफ रहा अमेरिका, कई गांव तबाह

Hindustan Hindi News
Weather News storm destroyed two Alaskan villages and displaced more than 1500 people

Wed, 15 Oct 2025
अमेरिका के कई शहरों में भारी बारिश और बाढ़ ने व्यापक तबाही मचा दी है। मैक्सिको में बाढ़ और वर्षा से 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, अलास्का के तटीय इलाकों में तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राष्ट्रीय मौसम सेवा के समुद्री पूर्वानुमान के मुताबिक, गल्फ ऑफ अलास्का, कोडियाक द्वीप तथा कुक इनलेट जैसे इलाकों में तूफान चेतावनी और जोरदार हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई हैं। इसके साथ ही कई तटीय क्षेत्रों में पूर्वी दिशा की हवाएं 30 से 55 नॉट्स (लगभग 55 से 102 किलोमीटर प्रति घंटा) की रफ्तार तक पहुंच सकती हैं, और साथ ही भारी वर्षा की आशंका है।

दरअसल, हाल ही में आए टाइफून हेलॉन्ग से प्रभावित दक्षिण-पश्चिमी तट पर ( जैसे युकोन-कुस्कोक्विम डेल्टा में) भारी बारिश और हवाओं के चलते बाढ़ और बुनियादी संरचनाओं को क्षति पहुंची है। इसके कारण 1500 से अधिक लोग बेघर हो गए हैं। अधिकारियों के अनुसार, सैकड़ों लोग स्कूलों के अस्थायी आश्रयों में शरण ले रहे हैं, जिनमें से एक में तो शौचालय की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। यह मौसमी व्यवस्था कुछ दिन पहले पश्चिमी अलास्का के कुछ हिस्सों में आए तूफान के बाद उत्पन्न हुई है। पूरे क्षेत्र में 1500 से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। दर्जनों लोगों को क्षेत्रीय केंद्र शहर बेथे ( जहां करीब 6000 लोग निवास करते हैं ) के नेशनल गार्ड शस्त्रागार में स्थापित आश्रय केंद्र में ले जाया गया है।

अधिकारी विस्थापितों को फेयरबैंक्स और एंकोरेज में लंबे समय के आश्रय या आपातकालीन आवास उपलब्ध कराने पर विचार कर रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित गांवों में किपनुक (जनसंख्या 715) और क्विगिलिंगोक (जनसंख्या 380) शामिल हैं। ये राज्य की मुख्य सड़क से कटे हुए हैं और मौसम के इस समय में केवल पानी या हवाई मार्ग से ही पहुंचा जा सकता है। राज्य आपात प्रबंधन विभाग के घटना कमांडर मार्क रॉबर्ट्स ने मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि किपनुक में हालात बेहद गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि हम उस समुदाय की सहायता के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन स्थिति इतनी भयानक है, जैसी आप कल्पना कर सकते हैं।

