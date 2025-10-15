मैक्सिको से लेकर अलास्का तक, बाढ़-बारिश से हांफ रहा अमेरिका, कई गांव तबाह

संक्षेप: Weather News: अलास्का के तटीय इलाकों में तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राष्ट्रीय मौसम सेवा के समुद्री पूर्वानुमान के मुताबिक, गल्फ ऑफ अलास्का, कोडियाक द्वीप तथा कुक इनलेट जैसे इलाकों में तूफान चेतावनी और जोरदार हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

अमेरिका के कई शहरों में भारी बारिश और बाढ़ ने व्यापक तबाही मचा दी है। मैक्सिको में बाढ़ और वर्षा से 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, अलास्का के तटीय इलाकों में तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राष्ट्रीय मौसम सेवा के समुद्री पूर्वानुमान के मुताबिक, गल्फ ऑफ अलास्का, कोडियाक द्वीप तथा कुक इनलेट जैसे इलाकों में तूफान चेतावनी और जोरदार हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई हैं। इसके साथ ही कई तटीय क्षेत्रों में पूर्वी दिशा की हवाएं 30 से 55 नॉट्स (लगभग 55 से 102 किलोमीटर प्रति घंटा) की रफ्तार तक पहुंच सकती हैं, और साथ ही भारी वर्षा की आशंका है।

दरअसल, हाल ही में आए टाइफून हेलॉन्ग से प्रभावित दक्षिण-पश्चिमी तट पर ( जैसे युकोन-कुस्कोक्विम डेल्टा में) भारी बारिश और हवाओं के चलते बाढ़ और बुनियादी संरचनाओं को क्षति पहुंची है। इसके कारण 1500 से अधिक लोग बेघर हो गए हैं। अधिकारियों के अनुसार, सैकड़ों लोग स्कूलों के अस्थायी आश्रयों में शरण ले रहे हैं, जिनमें से एक में तो शौचालय की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। यह मौसमी व्यवस्था कुछ दिन पहले पश्चिमी अलास्का के कुछ हिस्सों में आए तूफान के बाद उत्पन्न हुई है। पूरे क्षेत्र में 1500 से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। दर्जनों लोगों को क्षेत्रीय केंद्र शहर बेथे ( जहां करीब 6000 लोग निवास करते हैं ) के नेशनल गार्ड शस्त्रागार में स्थापित आश्रय केंद्र में ले जाया गया है।