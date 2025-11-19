Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़We hit India from Red Fort to Kashmir forests Pakistani leader Chaudhry Anwarul Haq openly acknowledged terror outfit
हां, हमने ही कश्मीर से लाल किले तक किए हमले…सीमा पार आतंक पर पाक नेता का हैरंतगेज कबूलनामा

हां, हमने ही कश्मीर से लाल किले तक किए हमले…सीमा पार आतंक पर पाक नेता का हैरंतगेज कबूलनामा

संक्षेप: एक आश्चर्यजनक कबूलनामे में पाकिस्तानी नेता चौधरी अनवारुल हक ने खुले तौर पर स्वीकार किया है कि पाक स्थित आतंकवादी संगठनों ने भारत में लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक हमले किए हैं।

Wed, 19 Nov 2025 04:21 PMPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

भारत लंबे समय से सीमा पार से होने वाली आतंकी हमलों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेवार ठहराता रहा है लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरान हर बार इससे इनकार करते रहे हैं। अब एक आश्चर्यजनक कबूलनामे में पाकिस्तानी नेता चौधरी अनवारुल हक ने खुले तौर पर स्वीकार किया है कि पाक स्थित आतंकवादी संगठनों ने ही भारत में "लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक" हमले किए हैं। हक पाक अधिकृत जम्मू-कश्मीर (PoJK) के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने सोमवार को ही अविश्वास मत हारने के बाद इस्तीफा दिया है। उन्होंने यह बयान PoJK की असेंबली में दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

हक के कबूलनामे में लाल किले हमले का जिक्र इस बात का प्रमाण है कि 10 नवंबर को दिल्ली में हुए कार धमाके में पाकिस्तानी आतंकियों का ही हाथ था। इस हमले में 15 लोगों की मौत हो गई थी। इस हमले का मास्टरमाइंड, डॉ. उमर उन नबी, जैश-ए-मोहम्मद (JeM) से जुड़े 'सफेदपोश' आतंकी मॉड्यूल का सदस्य है, जिसका भंडाफोड़ हमले से कुछ दिन पहले फरीदाबाद में हुआ था।

ये भी पढ़ें:दिल्ली जैसे हमलों के लिए क्यों जैश मांग रहा है 6400 रुपये का चंदा?

'कश्मीर के जंगलों' वाली टिप्पणी पहलगाम अटैक का इशारा

चौधरी अनवारुल हक की 'कश्मीर के जंगलों' वाली टिप्पणी 22 अप्रैल में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले की तरफ इशारा करती है, जहाँ पातिस्तानी आतंकवादियों ने पर्यटकों से धर्म पूछ-पूछकर उन्हों गोलियां मारी थीं। इस गोलीबारी में 26 पर्यटकों की मौत हो गई थी। इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर सैन्य कार्रवाई कर हमले किए थे।

भाषण का क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा

अनवारुल हक ने सोमवार को पीओके विधानसभा में अपने खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में हार के बाद यह बयान दिया। उनके भाषण का एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्लिप में उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है, “अगर तुम (भारत) बलूचिस्तान को खून से लथपथ करते रहोगे, तो हम लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक भारत पर हमला करेंगे, और खुदा की नेमत से हमारे शाहीन ने ऐसा कर दिखाया है। वे अभी भी लाशें नहीं गिन पा रहे।”

ये भी पढ़ें:फिर बेनकाब हुआ PAK, अपने ही मुल्क में आतंकी हमलों का ढोंग रच रही शरीफ सरकार?

बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब अनवारुल हक ने भारत के खिलाफ जहर उगला हो। इसी साल अप्रैल में उसने भारत को खूनी हमले की धमकी दी थी। उन्होंने कहा था, ''तुम बलूचिस्तान में पाकिस्तानियों के खून से होली खेलोगे, इसकी कीमत तुम्हें दिल्ली से लेकर कश्मीर तक देनी पड़ेगी।''

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen
भूगोल में पीएचडी और पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर उपाधि धारक। ईटीवी से बतौर प्रशिक्षु पत्रकार पत्रकारिता करियर की शुरुआत। कई हिंदी न्यूज़ चैनलों (इंडिया न्यूज, फोकस टीवी, साधना न्यूज) की लॉन्चिंग टीम का सदस्य और बतौर प्रोड्यूसर, सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में काम करने के बाद डिजिटल पत्रकारिता में एक दशक से लंबे समय का कार्यानुभव। जनसत्ता, एनडीटीवी के बाद संप्रति हिन्दुस्तान लाइव में कार्यरत। समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक जगत के अंदर की खबरों पर चिंतन-मंथन और लेखन समेत कुल डेढ़ दशक की पत्रकारिता में बहुआयामी भूमिका। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और संपादन। और पढ़ें
Pakistan Delhi Car Blast Jammu And Kashmir News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।