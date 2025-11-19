हां, हमने ही कश्मीर से लाल किले तक किए हमले…सीमा पार आतंक पर पाक नेता का हैरंतगेज कबूलनामा

संक्षेप: एक आश्चर्यजनक कबूलनामे में पाकिस्तानी नेता चौधरी अनवारुल हक ने खुले तौर पर स्वीकार किया है कि पाक स्थित आतंकवादी संगठनों ने भारत में लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक हमले किए हैं।

भारत लंबे समय से सीमा पार से होने वाली आतंकी हमलों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेवार ठहराता रहा है लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरान हर बार इससे इनकार करते रहे हैं। अब एक आश्चर्यजनक कबूलनामे में पाकिस्तानी नेता चौधरी अनवारुल हक ने खुले तौर पर स्वीकार किया है कि पाक स्थित आतंकवादी संगठनों ने ही भारत में "लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक" हमले किए हैं। हक पाक अधिकृत जम्मू-कश्मीर (PoJK) के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने सोमवार को ही अविश्वास मत हारने के बाद इस्तीफा दिया है। उन्होंने यह बयान PoJK की असेंबली में दिया है।

हक के कबूलनामे में लाल किले हमले का जिक्र इस बात का प्रमाण है कि 10 नवंबर को दिल्ली में हुए कार धमाके में पाकिस्तानी आतंकियों का ही हाथ था। इस हमले में 15 लोगों की मौत हो गई थी। इस हमले का मास्टरमाइंड, डॉ. उमर उन नबी, जैश-ए-मोहम्मद (JeM) से जुड़े 'सफेदपोश' आतंकी मॉड्यूल का सदस्य है, जिसका भंडाफोड़ हमले से कुछ दिन पहले फरीदाबाद में हुआ था।

'कश्मीर के जंगलों' वाली टिप्पणी पहलगाम अटैक का इशारा चौधरी अनवारुल हक की 'कश्मीर के जंगलों' वाली टिप्पणी 22 अप्रैल में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले की तरफ इशारा करती है, जहाँ पातिस्तानी आतंकवादियों ने पर्यटकों से धर्म पूछ-पूछकर उन्हों गोलियां मारी थीं। इस गोलीबारी में 26 पर्यटकों की मौत हो गई थी। इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर सैन्य कार्रवाई कर हमले किए थे।

भाषण का क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा अनवारुल हक ने सोमवार को पीओके विधानसभा में अपने खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में हार के बाद यह बयान दिया। उनके भाषण का एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्लिप में उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है, “अगर तुम (भारत) बलूचिस्तान को खून से लथपथ करते रहोगे, तो हम लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक भारत पर हमला करेंगे, और खुदा की नेमत से हमारे शाहीन ने ऐसा कर दिखाया है। वे अभी भी लाशें नहीं गिन पा रहे।”