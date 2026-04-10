नहीं चाहिए ऐसा संघर्ष विराम, ईरान की दो-टूक; अमेरिका को दे डाली बड़ी वॉर्निंग
अमेरिका से संघर्ष विराम के बीच ईरान ने बड़ा बयान दिया है। ईरान के उप विदेश मंत्री माजिद तख्त-रवांची ने शुक्रवार को अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहाकि उनका देश ऐसे किसी भी संघर्षविराम को स्वीकार नहीं करेगा, जिसका उपयोग अमेरिका अपनी सैन्य शक्ति को फिर से संगठित करने के लिए करे।
अमेरिका से संघर्ष विराम के बीच ईरान ने बड़ा बयान दिया है। ईरान के उप विदेश मंत्री माजिद तख्त-रवांची ने शुक्रवार को अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहाकि उनका देश ऐसे किसी भी संघर्षविराम को स्वीकार नहीं करेगा, जिसका उपयोग अमेरिका अपनी सैन्य शक्ति को फिर से संगठित करने और नयी आक्रामकता की तैयारी के लिए करे। ईरान के सरकारी सूचना पोर्टल के अनुसार, तख्त-रवांची ने स्पष्ट किया कि वार्ता की शर्तों से ईरान की क्षेत्रीय सुरक्षा के साथ समझौता नहीं होना चाहिए।
10 सूत्रीय योजना पर जोर
दूसरी ओर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान और वॉशिंगटन के बीच आगामी वार्ताओं को दुनिया का सबसे शक्तिशाली रिसेट करार दिया है। ईरान का हालांकि कहना है कि किसी भी शांति वार्ता का आधार ईरान की ‘10-सूत्रीय योजना’ ही होगी। ईरान के उप विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि हालिया सैन्य कार्रवाइयों ने अमेरिका और इजरायल को ईरान के प्रति अपने रणनीतिक दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया है।
वेंस पाकिस्तान रवाना
इस बीच, अमेरिका के उप राष्ट्रपति जेडी वेंस ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने वाली वार्ताओं से सकारात्मक परिणाम की उम्मीद जतायी है। यह वार्ता शनिवार सुबह शुरू होने वाली है। गौरतलब है कि मंगलवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ दो सप्ताह के द्विपक्षीय संघर्षविराम की घोषणा की थी, जिसके बाद ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने पर सहमति जताई थी।
इजरायल की हरकत से ईरान नाराज
संघर्षविराम के बीच हालांकि इजरायल के लेबनान और दूसरे क्षेत्रों में जारी हवाई हमलों ने तनाव पैदा कर दिया है। अमेरिका का कहना है कि ये हमले हिजबुल्लाह के कारण समझौते का हिस्सा नहीं हैं, जबकि ईरान इन्हें संघर्षविराम का उल्लंघन मान रहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने जोर दिया है कि संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए सभी मोर्चों पर संघर्षविराम की शर्तों का पूर्ण पालन अनिवार्य है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
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यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।
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