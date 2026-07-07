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हम सब देख रहे हैं… खामेनेई के जनाजे पर शहबाज शरीफ के आंसू देख भड़का अमेरिका

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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शहबाज शरीफ के साथ साथ, सैन्य प्रमुख आसिम मुनीर, विदेश मंत्री इशाक डार, गृह मंत्री मोहसिन नकवी, बिलावल भुट्टो जरदारी सहित कई अधिकारी खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ईरान पहुंचे थे। अब US भड़क गया है।

हम सब देख रहे हैं… खामेनेई के जनाजे पर शहबाज शरीफ के आंसू देख भड़का अमेरिका

अमेरिका और ईरान के बीच जंग सुलझाने के लिए उछल रहा पाकिस्तान शायद यह भूल गया था कि मध्यस्थ बनने के लिए सबसे जरूरी यह होता है कि आप निष्पक्ष हों। अब पाकिस्तान की एक हरकत पर अमेरिका में नाराजगी के सुर उठ रहे हैं। दरअसल हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार कार्यक्रम में हिस्सा लेने ईरान पहुंच गए। यहीं नहीं शहबाज शरीफ ने यहां अली खामेनेई की तारीफ भी की और उन्हें महान बताया। इस बात ट्रंप के एक सांसद बुरी तरह भड़क उठे हैं।

अमेरिकी सीनेटर रिक स्कॉट ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाते हुए उसे उसकी असलियत याद दिलाई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में सीनेटर स्कॉट ने अमेरिका-ईरान शांति समझौते में पाकिस्तान के मध्यस्थ बनने की विश्वसनीयता पर भी बड़ा सवाल खड़ा किया। रिक स्कॉट ने लिखा, “इस्लामाबाद इस बात को अच्छे से नोट कर ले; हम सब देख रहे हैं।”

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ओसामा की दिलाई याद

अमेरिकी सीनेटर रिक स्कॉट ने पाकिस्तान के इतिहास और उसके काले कारनामों को उजागर करते हुए सीधे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर निशाना साधा। सीनेटर ने लिखा, "हमें यह याद रखने की जरूरत है कि इस सब के बीच पाकिस्तान सच में क्या है। हम एक ऐसे देश की बात कर रहे हैं जहां ओसामा बिन लादेन एक दशक तक छिपा रहा, जहां ईसाइयों को प्रताड़ित करने के लिए मनमाने और एकतरफा ईशनिंदा कानूनों को लागू किया जाता है। और अब उस देश के प्रधानमंत्री ने ईरान के नरसंहारी और तानाशाह की तारीफ की है। स्कॉट ने तंज कसते हुए कहा कि अमेरिका-ईरान के बीच मध्यस्थता करने के लिए पाकिस्तान की योग्यता हमास को पनाह देने वाले कतर से कतई बेहतर नहीं है।

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क्या बोले थे शहबाज शरीफ?

सीनेटर स्कॉट ने अपने पोस्ट के साथ शहबाज शरीफ का तेहरान का एक वीडियो भी शेयर किया। इस वीडियो में शहबाज शरी खामेनेई को महान बताते है। शरीफ ने कहा, "खामेनेई एक महान विद्वान थे, महान नेता थे।… दुनिया के करोड़ों मुसलमान उन्हें हमेशा याद रखेंगे।” शहबाज शरीफ ने आगे कहा, “युद्ध में ईरान के भाइयों और बहनों ने अपनी जान खोई। पाकिस्तान और ईरान साथी हैं और हम हर परिस्थिति में एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे।" शहबाज शरीफ के इन्हीं बोल पर अमेरिकी सांसद आगबबूला हो गए।

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बता दें कि पूर्व ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की बीते 28 फरवरी को अमेरिकी और इजरायली हमलों में मौत हो गई थी। उनकी मौत के करीब 4 महीने बाद ईरान में उनका अंतिम संस्कार किया गया। इसके लिए ईरान में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया जिसमें 20 करोड़ से ज्यादा लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। भारत, चीन, रूस सहित दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों ने भी अली खामेनेई को श्रद्धांजलि दी।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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